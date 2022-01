Les « Prism Awards 2022 » de la SPIE et de Photonics récompensent les technologies photoniques innovantes





Plus tôt dans la soirée, à l'issue d'une cérémonie festive organisée dans le cadre de SPIE Photonics West, la SPIE, société internationale d'optique et de photonique, et Photonics Media ont récompensé les meilleurs produits optiques et photoniques du marché avec la remise d'un « Prism Awards » axé sur le secteur.

La 14e cérémonie annuelle a présenté un large éventail d'entreprises dynamiques ? parmi lesquelles ColdQuanta, LightPath Technologies, Lumotive, Luxexcel, PlenOptika et SWIR ? qui appliquent des solutions novatrices et résolutions créatives aux problèmes critiques dans des domaines tels que la réalité augmentée et virtuelle, les dispositifs biomédicaux, les véhicules autonomes, les quanta et les lasers industriels. En outre, les vainqueurs des « Prism Award 2021 » primés lors de la cérémonie virtuelle de l'an dernier ont été récompensés en personne en début de programme.

Chaque année, les « Prism Awards » présentent les toutes dernières évolutions parmi les plus passionnantes, la croissance exponentielle et les riches innovations techniques dans le domaine de la photonique et secteurs utilisant la photonique. Dans le cadre de la remise des prix cette année, la SPIE a reçu 120 candidatures provenant de 18 pays.

Les finalistes et les vainqueurs ont été sélectionnés par un jury international qui s'est appuyé sur les connaissances et l'expertise de leaders de tous les secteurs de la commercialisation et financement de technologies. Dans la liste de juges prestigieux figuraient Marc D. Himel de MKS Instruments, Zane Arp de la FDA, Uri Abrams de Femto Blanc, Adi Diner d'iFocus, Laura Smoliar du Berkeley Catalyst Fund, Cather Simpson d'Engender Technologies, Sujatha Ramanujan de Luminate Accelerator, Nishant Mohan de Notal Vision, Jason McClure de Teledyne Princeton Instruments, et Shahida Imani de Chromacity.

« Nous sommes ravis de récompenser cette année en personne les vainqueurs des Prism Awards », a déclaré Kent Rochford, PDG de la SPIE. « Ces entreprises, grâce à l'aide de leurs scientifiques et ingénieurs ? et j'inclus également les finalistes ? veillent à ce que des technologies et produits clés puissent accéder, dynamiser et contribuer à la croissance de façon continue du marché de l'industrie photonique. Leurs travaux innovants et décisifs impactent nos vies à travers le monde. »

« Chaque année, les « Prism Awards » distinguent les innovations les plus brillantes dans un secteur hautement innovant, et malgré la pandémie mondiale, les problématiques liées à la chaîne d'approvisionnement et autres défis au cours de l'année passée, les vainqueurs de l'édition 2022 ont malgré tout réussi à promouvoir l'industrie de la photonique de manière importante et remarquable », a déclaré Tom Laurin, PDG de Photonics Media. « Nous félicitons à nouveau chacun des vainqueurs de cette année, qui méritent la reconnaissance de notre industrie pour leurs avancées dans les domaines de la biomédecine, de la détection, de la recherche, des technologies quantiques et des transports. »

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des catégories de prix et des vainqueurs :

Réalité augmentée et virtuelle : Luxexcel

Véhicules autonomes : Lumotive

Détection optimisée : SWIR Vision Systems

Dispositifs biomédicaux : PlenOptika

Écrans : BRELYON

Lasers industriels : Civan Lasers

Fabrication et test : LightPath Technologies

Quanta : ColdQuanta

Lasers scientifiques : Stuttgart Instruments

Logiciels : Zemax

Pour en savoir plus sur les « Prism Awards », veuillez consulter notre site Internet.

À propos de Photonics Media

Photonics Media publie des conférences virtuelles, des guides d'achat, magazines destinés aux professionnels en version papier et numérique, des newsletters électroniques, des podcasts, des sites Internet, et des webinaires a l'intention des professionnels qui travaillent avec les technologies basées sur l'utilisation de la lumière de l'industrie photonique. En tant qu'éditeur pionnier dans le domaine de la photonique, Photonics Media a bâti un large réseau à travers le monde composé de chercheurs, d'industriels, d'universitaires et d'utilisateurs finaux. Ces soixante dernières années, l'entreprise a favorisé une tradition d'innovation qui a façonné l'industrie. À l'heure où ses publications se développent ? suivant la technologie dans une gamme d'applications toujours plus large ? la société adhère à une philosophie de qualité éditoriale et d'intégrité, en maintenant une réputation internationale de leader de l'industrie photonique. www.photonics.com.

À propos de la SPIE

La SPIE, société internationale d'optique et de photonique, réunit ingénieurs, scientifiques, étudiants, et professionnels des affaires, pour faire progresser la science et la technologie basées sur la lumière. Fondée en 1955, la Société met en relation et implique notre équipe d'envergure mondiale à travers des conférences et des expositions à l'avant-garde du secteur ; des publications d'actes, journaux et livres dans la bibliothèque numérique SPIE ; ainsi que des opportunités de développement de carrière. Ces cinq dernières années, la SPIE a contribué à hauteur de plus de 22 millions de dollars auprès de la communauté internationale de l'industrie optique à travers nos actions de soutien et de promotion, au moyen de bourses, dotations, ressources pédagogiques, subventions de voyage, et du développement de la politiques publique. www.spie.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 17:45 et diffusé par :