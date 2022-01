o9 Solutions lève 295 millions $ auprès d'investisseurs stratégiques afin de poursuivre sa croissance sur les différents secteurs verticaux et marchés





o9 Solutions, fournisseur leader de plateformes logicielles d'IA pour les entreprises, qui transforme la vitesse et la qualité en matière de planification et de prise de décision au sein des entreprises de tous les secteurs verticaux, a annoncé aujourd'hui avoir reçu des investissements en actions totalisant 295 millions $ de la part de General Atlantic, incluant BeyondNetZero, son projet d'investissement dans le climat, de Generation Investment Management, gestionnaire d'investissements en durabilité non diversifiée, et de son investisseur existant KKR. Cet investissement significatif permettra à o9 de poursuivre sur sa lancée et d'accélérer la croissance de sa plateforme de planification opérationnelle intégrée basée sur l'IA baptisée « Digital Brain » sur les différents secteurs verticaux et marchés. Il permettra également à o9 de continuer d'innover dans les domaines de la R&D, des modèles de connaissances sectorielles et du développement de son écosystème de partenaires qui aideront les entreprises à mettre en oeuvre plus rapidement la plateforme révolutionnaire d'o9 ainsi qu'à générer une plus forte valeur ajoutée.

Aujourd'hui, les entreprises leaders de plusieurs secteurs verticaux parmi lesquels la vente au détail, la fabrication de produits de consommation et de produits industriels, les hautes technologies et les semiconducteurs, les sciences de la vie, l'automobile, les télécommunications, ainsi que le pétrole et le gaz tirent parti de la plateforme Digital Brain d'o9 pour transformer leur chaîne d'approvisionnement, leurs capacités commerciales, ainsi que leur planification opérationnelle intégrée. Ces entreprises utilisent la plateforme Digital Brain d'o9 pour bâtir un modèle numérique et en direct de données et de connaissances d'entreprise, qui leur permet d'identifier les risques et opportunités liés à l'offre et à la demande, de prévoir la demande de manière plus précise, et d'évaluer des scénarios hypothétiques, le tout en temps réel. En faisant correspondre intelligemment la demande et l'offre ainsi qu'en favorisant un meilleur alignement et une meilleure collaboration entre les clients, les parties prenantes internes et les fournisseurs sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement intégrée, les clients peuvent obtenir une valeur significative à partir de leurs projets commerciaux ainsi que leurs décisions, tout en générant un impact positif mesurable sur l'environnement.

« Une opportunité sans précédent se présente à nous », a déclaré Chakri Gottemukkala, cofondateur et PDG d'o9. « La volatilité ainsi que la complexité de l'offre et de la demande se sont accentuées, et la pandémie n'a fait qu'accélérer les défis auxquels les entreprises sont confrontées pour répondre à leurs objectifs en termes de service client et financiers. Dans le même temps,nous pouvons constater une pression importante sur les conseils d'administration et les dirigeants de la part de clients et d'employés souhaitant également apporter des améliorations significatives aux objectifs de durabilité. Nous pensons qu'o9 est idéalement positionnée pour aider les entreprises à faire face à ces grandes tendances grâce à une plateforme différenciée et éprouvée.

« Les dirigeants constatent de plus en plus que la transformation des capacités de planification et de prise de décision doit être plus agile, et que l'intégration constitue l'initiative à forte valeur ajoutée la plus cruciale à l'avenir. Dans la mesure où les chaînes d'approvisionnement mondiales constituent la principale source d'impact environnemental, nous pensons que la transformation de la planification est non seulement indispensable pour améliorer le compte de résultat, mais également bénéfique pour la préservation de l'environnement. Ces nouveaux investissements et partenariats stratégiques aux côtés de General Atlantic, BeyondNetZero et Generation Investment Management, ainsi que notre partenariat stratégique mis en place avec KKR, nous permettront d'accélérer cette importante mission consistant à faire de la plateforme Digital Brain d'o9 la plateforme d'entreprise créant la plus forte valeur. »

General Atlantic, son projet BeyondNetZero et Generation Investment Management rejoignent KKR en tant qu'investisseurs dans o9, valorisant la société à 2,7 milliards $. Ceci marque une augmentation par rapport à la valorisation de 1 milliard $ enregistrée en avril 2020 grâce au tout premier investissement externe dans la société dirigée par KKR, qui participe également à ce cycle de financement. Cette levée de capitaux fait suite à une année record, au cours de laquelle la société a plus que triplé son revenu annuel récurrent en glissement annuel grâce à de nouveaux clients.

« Une chaîne d'approvisionnement agile, intelligente et résiliente constitue non seulement l'un des accélérateurs de croissance les plus importants, mais elle conduit également intrinsèquement à une réduction de l'empreinte carbone, notamment pour les organisations qui opèrent à l'échelle mondiale », a déclaré Sanjiv Sidhu, président et cofondateur d'o9. « Une chaîne d'approvisionnement durable nécessite que les entreprises transforment numériquement leurs capacités de planification et de prise de décisions. La plateforme Digital Brain d'o9 fait de nous le partenaire de choix pour les entreprises du monde entier, et nous sommes ravis et honorés que General Atlantic, BeyondNetZero et Generation Investment Management le reconnaissent à une phase aussi charnière de notre trajectoire de croissance. »

« Nous pensons qu'o9 est positionnée de manière unique à l'intersection de la technologie, de la chaîne d'approvisionnement et de la durabilité », a déclaré Tanzeen Syed, directeur général de General Atlantic. « L'entreprise s'intègre parfaitement aux thèses de General Atlantic et de BeyondNetZero consistant à soutenir des sociétés qui tirent parti de l'innovation pour résoudre quelques-unes des problématiques les plus urgentes de la planète. o9 aide les grandes organisations à transformer leurs chaînes d'approvisionnement coûteuses, complexes et intensives en ressources en modèles rentables et respectueux de l'environnement et en jouant un rôle crucial leur permettant de les aider à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. »

Joy Tuffield, associé dans le cadre de la stratégie de capital-développement chez Generation Investment Management, a déclaré : « La marque Generation repose sur la conviction selon laquelle les opportunités commerciales à long terme sont synonymes de résultats durables. Nous sommes convaincus que les meilleures entreprises sont celles qui prennent position sur des sujets importants. Les problématiques liées à la durabilité et à la chaîne d'approvisionnement n'ont jamais été aussi importantes. o9 est l'une des rares sociétés que nous pensons capables d'aider les entreprises mondiales à tirer parti de la puissance des technologies numériques pour répondre à ces deux impératifs. Nous sommes ravis de l'engagement d'o9 consistant à devenir une entreprise pérenne avec une influence positive sur le monde, à la fois au travers de ses activités et de la manière dont elle opère. »

À propos d'o9 Solutions, Inc.

o9 propose une plateforme leader de planification, d'analyse et de données basée sur l'IA baptisée Digital Brain, qui aide les entreprises des différents secteurs verticaux à transformer leurs processus de planification traditionnellement lents et cloisonnés en modèles de planification et de prise de décision intelligents et intégrés dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des fonctions commerciales et de pertes et profits.

Grâce à la plateforme Digital Brain d'o9, les entreprises bénéficient d'améliorations révolutionnaires en matière de qualité des données, d'une capacité à détecter plus tôt les risques et opportunités liés à l'offre et à la demande, à prévoir la demande de manière plus précise, à évaluer des scénarios hypothétiques en temps réel, à faire correspondre intelligemment l'offre et la demande, ainsi qu'à favoriser l'alignement et la collaboration entre les clients, les parties prenantes internes et les fournisseurs autour d'une chaîne d'approvisionnement, de projets commerciaux et de décisions intégrés. Soutenue par un écosystème mondial de partenaires, la méthodologie de délivrance innovante d'o9 permet aux entreprises d'engendrer un impact rapide sur le service clients, les niveaux de stocks, l'utilisation des ressources ainsi que sur les ICP ESG et financiers, tout en favorisant une transformation durable et à long terme de leurs capacités de planification et de prise de décision de bout en bout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.o9solutions.com.

À propos de BeyondNetZero, projet d'investissement dans le climat de General Atlantic

L'équipe de BeyondNetZero entend investir dans des sociétés en croissance qui délivrent des solutions climatiques innovantes, et les aider à se développer. BeyondNetZero identifie les entreprises qui ont le potentiel d'atteindre et de dépasser les objectifs de neutralité carbone, en se focalisant sur la décarbonation, les efficiences énergétiques, la conservation des ressources et la gestion des émissions. BeyondNetZero combine l'expérience en capital-développement de General Atlantic avec une équipe mondiale d'investisseurs, de conseillers et de dirigeants sectoriels éprouvés dans le domaine du climat, parmi lesquels Lord Browne of Madingley, qui est président de BeyondNetZero. Cette équipe diversifiée d'experts apporte plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la résolution des problèmes liés au climat et dans la création d'entreprises de croissance pionnières. Pour en savoir plus sur BeyondNetZero, rendez-vous sur le site Web : https://beyond-net-zero.com.

Présent depuis plus de quatre décennies, General Atlantic est un investisseur mondial de premier plan dans le domaine du capital de croissance qui a fourni des capitaux et un soutien stratégique à plus de 445 entreprises à forte croissance à ce jour. Fondé en 1980 dans le but d'établir des partenariats avec des entrepreneurs visionnaires et de créer un impact durable, la société allie approche globale collaborative, expertise sectorielle, horizon d'investissement à long terme et compréhension approfondie des moteurs de croissance, combinaison qui lui permet de travailler en partenariat avec des entrepreneurs et équipes de direction de haut niveau pour développer des entreprises innovantes dans le monde entier. General Atlantic gère actuellement plus de 86 milliards $ d'actifs tous produits confondus (chiffres du 30 septembre 2021) et son équipe compte plus de 215 professionnels de l'investissement basés à New York, Amsterdam, Pékin, Hong Kong, Jakarta, Londres, Mexico, Mumbai, Munich, Palo Alto, São Paulo, Shanghai, Singapour et Stamford. Pour plus d'informations sur General Atlantic, veuillez visiter le site Web : www.generalatlantic.com.

À propos de Generation Investment Management

Generation Investment Management LLP s'engage en faveur de l'investissement à long terme, de la recherche intégrée en matière de durabilité et de l'alignement avec les clients. Il s'agit d'une société de personnes privée et indépendante, établie en 2004 et basée à Londres, qui possède des bureaux aux États-Unis, à San Francisco. Generation Investment Management LLP est autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. www.generationim.com.

