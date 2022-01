PepsiCo met en place la centrale thermique de TVP Solar pour produire de la chaleur renouvelable et économise 140 000 m³ de gaz naturel sur son site de Sete Lagoas (Minas Gerais, Brésil)





PepsiCo, l'une des plus importantes sociétés de produits alimentaires et de boissons au monde, a mis en place un projet innovant sur son site de production de Sete Lagoas (Minas Gerais, Brésil) : une centrale thermique solaire qui capte la lumière du soleil et la transforme en énergie pour chauffer l'eau utilisée dans la production. Grâce à cette technologie, il a été possible de réduire la consommation de gaz naturel de 140 000 m³ au sein de l'unité de production, ce qui entraîne également une réduction des émissions de gaz à effet de serre de près de 280 tonnes. Ce chiffre équivaut à planter près de 18 000 arbres.

Cette centrale thermique solaire est composée de panneaux solaires plats à vide poussé fonctionnant automatiquement, sans supervision ni besoin d'entretien. Les premiers résultats montrent que l'usine a généré environ 3,9 kWh/m²/jour d'énergie thermique pendant les mois d'été, fournissant une eau chaude à 60-75 °C, malgré le climat sec de Sete Lagoas. Les objectifs énergétiques ont été atteints. L'eau chauffée par le système est utilisée dans différents processus au sein de l'usine. « Par exemple, nous employons l'eau chauffée par la centrale thermique solaire pour cuire le maïs utilisé dans nos recettes. La différence réside dans le fait que l'eau arrivant au processus est déjà chaude, et que nous avons besoin de chauffer moins longtemps pour atteindre la température nécessaire à ce stade de la production », décrit Bruno Guerreiro, responsable durabilité chez PepsiCo Brazil.

Avec cette nouvelle centrale thermique solaire, PepsiCo progresse vers son objectif mondial de réduction des émissions de carbone de 40 % d'ici 2030 (sur la base de 2015) et de net zéro d'ici 2040. « Dans ce pays, le recours à l'énergie thermique d'une centrale solaire est une innovation importante. Grâce à cette initiative, nous gagnons en durabilité, un début qui se place au centre de notre façon de conduire nos activités, en cherchant sans cesse à évoluer vers une chaîne de valeur positive », explique Guerreiro. Selon lui, la solution est extensible et doit être implémentée sur d'autres sites PepsiCo Brazil dans les années à venir, avec de plus grandes surfaces encore de panneaux solaires.

La centrale thermique solaire du site de Sete Lagoas est l'aboutissement d'un partenariat entre PepsiCo et TVP Solar, une société suisse spécialisée dans la technologie d'énergie solaire proposant des solutions de pointe. TVP Solar conçoit, développe, fabrique et commercialise des collecteurs thermiques solaires à vide poussé sans miroir innovants à partir d'une technologie brevetée. L'énergie thermique solaire est sans carbone et constitue une alternative moins chère que l'énergie produite à partir de carburants liquides.

Piero Abbate, PDG de TVP Solar, souligne que ce partenariat avec PepsiCo est emblématique pour l'entreprise, car il met en évidence l'importance de l'énergie thermique solaire pour l'industrie des produits alimentaires et des boissons. « Nous espérons que ce n'est que le début d'une longue collaboration avec PepsiCo », déclare Piero.

En 2021, PepsiCo a annoncé le lancement de la plateforme PepsiCo Positive (pep+), qui place la durabilité au coeur de la façon dont la société génère de la croissance et de la valeur, respectant les limites de la planète dans son fonctionnement et inspirant des changements positifs pour l'environnement et les populations. Résultat : la durabilité s'impose peu à peu comme la boussole qui guide PepsiCo dans ses activités, de l'approvisionnement en ingrédients à la fabrication et à la vente de ses produits de manière plus durable, en passant par l'inspiration insufflée pour que chacun fasse des choix meilleurs pour lui-même et pour la planète. « Notre centrale solaire thermique est une étape de plus dans notre chemin vers la durabilité. Nous faisons sans cesse évoluer nos processus et nous innovons sur plusieurs fronts afin d'apporter notre contribution pour contenir le changement climatique, réduisant les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de notre chaîne de valeur », a déclaré le PDG de PepsiCo Brasil Alimentos, Alex Carretero.

