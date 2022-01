Lightspeed Restaurant s'étend à de nouveaux marchés avec les payments intégrés et la gestion des commandes





Lightspeed poursuit son expansion aux États-Unis avec une technologie de pointe dans le domaine de la restauration

MONTRÉAL, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, adapter et fournir des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui le lancement étendu de sa toute nouvelle plateforme Lightspeed Restaurant , un système de point de vente (PDV) et de commerce en ligne pour les restaurants. Cette annonce arrive peu après que la Société ait dévoilé que les clients restaurateurs Lightspeed avaient été plus performants que leurs pairs, avec une hausse de 52 % du VTB des magasins comparables1 en glissement annuel en 2021, comparativement à une hausse moyenne des ventes de l'industrie de 31 % pour la même période.

Cette expansion de Lightspeed Restaurant comprend la limitation des commandes pour aider la gestion des pics de demandes, l'expansion du module Order Anywhere en Europe, de même que les paiements intégrés pour tous les clients restaurateurs Lightspeed au Canada.

« Après un lancement réussi en Amérique du Nord, nous sommes ravis d'offrir de nouvelles fonctionnalités à nos clients de Lightspeed Restaurant, a déclaré Peter Dougherty, directeur général, Restauration, chez Lightspeed. Lightspeed Restaurant est une solution innovatrice sur le marché pour les restaurants et hôtels avisés. Nous sommes fiers de proposer une plateforme puissante pour la restauration en Amérique du Nord qui poursuit son expansion, à mesure que nous investissons dans la croissance de nos activités et notre clientèle aux États-Unis. »

Le passage au numérique dans la restauration a été accéléré par la volatilité du marché au cours des dernières années, et les commerçants d'aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de faire de compromis en matière de technologie. La nouvelle plateforme Lightspeed Restaurant permet aux restaurateurs de proposer la restauration sur place, le ramassage en bordure de rue, la livraison, le service de commandes multiples, ainsi que la vente de repas et marchandises, le tout à partir d'une seule plateforme de commerce.

« L'évolution se poursuit » - Comment Cafe Lola et Terrace Bay font croître leur commerce avec Lightspeed

Tara Morrow exploite le Cafe Lola , un bistrot proposant une impressionnante carte de vins et de cocktails à Johnson, au Tennessee. Elle a récemment adopté la nouvelle plateforme Lightspeed Restaurant et est absolument ravie des résultats. « Nous avons fait quelques séances de démonstration avec Toast et Square, mais Lightspeed était la meilleure plateforme, a affirmé Mme Marrow. C'était simple et facile à comprendre. C'était exactement ce que nous recherchions. Jusqu'à maintenant, l'expérience a été extraordinaire. »

La flexibilité du système PDV infonuagique a été un élément essentiel pour faire fonctionner son restaurant durant les périodes d'incertitude. « J'adore le fait d'être capable d'accéder à mon PDV d'absolument n'importe où, dit-elle. J'ai utilisé Aloha, POS Touch et Micros. J'ai pas mal tout essayé ce qu'il y a sur le marché, et lorsqu'on achète quelque chose, on est pris avec. Mais avec Lightspeed, la technologie continue à évoluer, c'est ce que j'aime. J'aime également leur service à la clientèle. Chaque fois qu'on appelle au numéro de soutien de Lightspeed, les employés sont toujours hyper compétents et serviables. »

Terrace Bay sur le bord du lac Michigan a aussi commencé dernièrement à utiliser Lightspeed Restaurant. Le restaurant a ainsi pu accélérer le service et simplifier les quarts de travail grâce aux paiements intégrés et à la technologie de paiement à la table. « Lightspeed Restaurant nous a vraiment beaucoup aidés. Avec le module Payments intégré pour Lightspeed Restaurant, c'est le petit extra qu'il faut pour permettre au serveur de s'occuper de la cinquième table qu'il peut avoir. Il rend les opérations plus fluides et nous aide à gérer les tables plus rapidement », a déclaré Jarred Drown, le propriétaire. Il trouve aussi que le fait de travailler avec un système infonuagique efficace et rapide a simplifié les opérations. « J'aime être en mesure de modifier des choses dans l'arrière-guichet et de voir ces changements immédiatement appliqués, sans ralentir le système. »

Relever les défis des restaurants d'aujourd'hui grâce à la technologie

Selon les plus récentes données disponibles du U.S. Bureau of Labor Statistics , plus d'un million de travailleurs ont quitté l'industrie de la restauration aux États-Unis en novembre. L'automatisation représente la seule façon qu'ont les restaurateurs, qui doivent désormais jouer plusieurs rôles, pour continuer de prospérer. Les fonctionnalités de gestion en profondeur des stocks et des ingrédients, d'analytique de pointe et de commande en ligne automatisée permettent aux restaurants d'économiser un temps précieux et de faire plus avec moins d'employés. Lightspeed Restaurant permet également aux restaurateurs de voir facilement les occasions d'expansion des marges de profit et de réduction des coûts dans l'ensemble de leur entreprise, jusqu'aux articles sur leur menu.

Malgré tous les changements qu'a connus l'industrie, les clients s'attendent tout de même à vivre une expérience VIP qui répondra à leur envie refoulée de repas au restaurant. Lightspeed Restaurant permet aux restaurants de répondre à cette demande, en ayant recours à l'IA et à la technologie de chaîne de blocs, de faire le suivi des préférences alimentaires individuelles, de mettre à profit les programmes de fidélisation et les avantages aux membres, de saisir des données clients uniques permettant d'optimiser les menus et d'offrir des expériences sur mesure à leurs meilleurs clients.

Lightspeed Restaurant est utilisé par Five Guys, Daniel, Kei, Canlis et Alinea. Ces nouvelles fonctionnalités de Lightspeed Restaurant sont maintenant offertes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse et en Allemagne.



À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Indicateurs de rendement clés

La surveillance des indicateurs de rendement clés suivants nous permet d'évaluer notre entreprise, de mesurer notre rendement, d'identifier les tendances qui touchent nos activités, d'établir des plans d'entreprise et de prendre des décisions stratégiques. La méthode dont nous nous servons pour calculer nos indicateurs de rendement clés peut se révéler différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour calculer des mesures analogues.

Volume de transactions brut. Le « volume de transactions brut » ou « VTB » correspond à la valeur totale en dollars des transactions traitées avec notre plateforme infonuagique SaaS, à l'exclusion des sommes traitées au moyen de notre solution NuORDER, pour une période donnée, après déduction des remboursements, et avant déduction des frais de transport et de manutention, droits de douane et taxes à la valeur ajoutée. Nous croyons que le VTB est un indicateur du succès de nos clients et de la force de notre plateforme. Le VTB ne représente pas le revenu que nous avons gagné. Nous avons exclu de notre VTB les montants traités au moyen de la solution NuORDER, car ils représentent un volume interentreprises, plutôt qu'un volume entreprise à consommateur, et que nous ne disposons pas pour l'instant d'une solution de paiement solide pour le volume interentreprises. Le « VTB des magasins comparables » compare le VTB des emplacements Lightspeed qui étaient pleinement opérationnels pour la période du 1er janvier au 31 décembre pour les années 2020 et 2021.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

