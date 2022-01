La Banque HomeEquity dépasse le milliard de dollars en prêts hypothécaires inversés en 2021





TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - La Banque HomeEquity, fournisseur de l'Hypothèque inversée CHIP, déclare avoir octroyé, pour la première fois de son histoire, un peu plus d'un milliard de dollars en prêts hypothécaires inversés en 2021. Ce jalon représente une hausse de 28 % par rapport à 2020. La valeur du portefeuille total de prêts hypothécaires inversés actuellement géré par la Banque s'élève maintenant à 5,4 milliards de dollars, consolidant sa réputation à titre de chef de file incontesté du marché canadien.

Les Canadiens et Canadiennes âgés de 55 ans et plus accèdent de plus en plus à la valeur nette de leur propriété. En fait, 93 % d'entre eux disent vouloir vieillir chez eux. La Banque HomeEquity est bien positionnée pour enregistrer une croissance soutenue, alors que de plus en plus de Canadiens approchent de l'âge de la retraite et cherchent des solutions financières sensées comme l'Hypothèque inversée CHIP pour réaliser leurs rêves.

« Cette solide croissance continue démontre la pertinence et l'importance de notre solution financière au Canada. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à remplir notre mission, qui consiste à aider les propriétaires canadiens de 55 ans et plus à profiter d'une sécurité financière accrue à la retraite, dans la demeure qu'ils aiment tant, » a déclaré Steven Ranson, PDG de la Banque HomeEquity. « Nous sommes extrêmement fiers de nos réalisations en 2021, lesquelles témoignent du travail remarquable de notre talentueuse équipe et du succès de notre stratégie d'affaires. »

La Banque HomeEquity continue de remettre en question les stéréotypes par son contenu novateur et efficace, qui trouve un écho important auprès de la population vieillissante du pays. Ce contenu comprenait une campagne de marque revitalisée, le lancement du livre sur les hypothèques inversées Home Run - The Reverse Mortgage Advantage (en anglais seulement) et la publication d'une nouvelle recherche marquante (lien en anglais) en collaboration avec le National Institute on Ageing.

En 2021, la Banque HomeEquity a réitéré son engagement à soutenir les Canadiens et Canadiennes âgés de 55 ans et plus durant la pandémie. Au cours de sa deuxième année, la campagne réussie Operation Warm Hug a marqué la suite du partenariat de la Banque avec le légendaire patineur artistique Kurt Browning, qui l'a aidée à appeler des clients partout au Canada pour s'informer d'eux. Grâce au programme de contribution équivalente à celle des employés, la Banque HomeEquity a également fait don de 25 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour les inondations en Colombie-Britannique et a appelé ses clients dans les régions touchées par la catastrophe pour leur offrir du soutien.

L'équipe dévouée de vendeurs et d'employés talentueux de la Banque HomeEquity continue d'incarner la passion de la Banque à aider les Canadiens âgés de 55 ans à profiter pleinement de leur retraite dans la résidence qu'ils aiment. Leur attitude axée sur les clients est l'un des fondements du succès de la Banque et elle sera essentielle pour élargir davantage sa clientèle au sein de cet important groupe démographique, alors que la Banque HomeEquity poursuit sur sa lancée en 2022.

En septembre dernier, la Banque HomeEquity annonçait son acquisition par le conseil d'administration du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires requises, lesquelles sont attendues durant la première moitié de 2022. Cette entente réunit deux organisations qui ont fait leurs preuves en matière de solutions de retraite et promet d'offrir une valeur ajoutée continue à la population de retraités en pleine croissance au Canada.



À propos de la Banque HomeEquity

La Banque HomeEquity est une banque canadienne de l'Annexe I offrant une gamme de solutions de prêts hypothécaires inversés, y compris l'Hypothèque inversée CHIPMC, produit-phare de la Banque. L'entreprise a été fondée il y a plus de 30 ans pour répondre aux besoins financiers des Canadiens et des Canadiennes qui voulaient accéder à la valeur nette de leur actif le plus important : leur propriété. La Banque s'est engagée à donner aux Canadiens de 55 ans et plus les moyens de vivre la retraite qu'ils méritent, dans la demeure qu'ils chérissent. Pour de plus amples renseignements, consultez francais.chip.ca/.

SOURCE Banque HomeEquity

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :