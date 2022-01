Le premier ministre tiendra une retraite virtuelle du Conseil des ministres





OTTAWA, ON, le 21 janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une retraite virtuelle du Conseil des ministres du 24 au 26 janvier.

La retraite du Conseil des ministres sera axée sur les efforts que le gouvernement du Canada doit déployer pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 et sur le travail à réaliser pour assurer une relance solide qui profite à tous les Canadiens. Il s'agit notamment de créer des emplois, d'investir dans une économie verte et de soutenir les Canadiens et les entreprises pendant que nous traversons la vague du variant Omicron. Il s'agit aussi de mettre en place des services de garde d'enfants à 10 $ par jour, de mener à bien la campagne de vaccination, de lutter contre la crise climatique et de créer des logements abordables. Les ministres discuteront de ces priorités et d'autres enjeux alors que nous cherchons à faire croître la classe moyenne et à aider ceux qui travaillent fort pour s'y joindre.

Le gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités, les peuples autochtones, des partenaires mondiaux, des entreprises et d'autres intervenants à l'égard des priorités établies et d'autres enjeux d'importance. Lors de la rentrée parlementaire à la fin du mois, le gouvernement travaillera également de concert avec tous les parlementaires pour obtenir des résultats positifs, soutenir les Canadiens durant la COVID-19 et continuer de trouver de véritables solutions aux défis présents au pays et à l'étranger.

« En ce début d'année, la retraite du Conseil des ministres sera une excellente occasion de discuter de la détermination du gouvernement à bâtir une économie résiliente, à rendre la vie des gens plus abordable ainsi qu'à créer des emplois et à faire croître la classe moyenne. Ensemble, nous continuerons de bâtir un pays plus sûr, plus prospère et plus juste qui profite à tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

