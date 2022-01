DAPPER LABS ET UFC LANCENT « UFC STRIKE » : UNE TOUTE NOUVELLE EXPÉRIENCE NFT POUR LES FANS DE MMA À TRAVERS LE MONDE





L'expérience numérique exclusive d'élément à collectionner comprendra des moments emblématiques et des extraits vidéo palpitants de certains combats épiques de l'UFC

Premier pack disponible dimanche 23 janvier

VANCOUVER, Colombie-Britannique et LAS VEGAS, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ -- L'UFC®, référence mondiale en matière d'arts martiaux mixtes, et Dapper Labs, créateurs de NBA Top Shot et NFL ALL DAY, ont annoncé aujourd'hui le lancement officiel de leur produit d'objets NFT à collectionner, UFC Strike. La toute nouvelle expérience à collectionner, qui sera disponible pour les fans le dimanche 23 janvier à 14 h ET/11 h PT, donnera pour la première fois aux fans de MMA l'opportunité de posséder les moments de combat les plus épiques et les plus commentés de l'histoire de l'UFC.

Un total de 200 000 packs seront lancés pour commencer. UFC Strike débutera avec une première série de 100 000 packs « Fully Loaded » (« chargés »), composés de trois NFT Moments capturant des KO incroyables et des démonstrations étonnantes de frappe et de grappling de combattants de l'UFC tels que Francis Ngannou, Amanda Nunes, Kamaru Usman, Rose Namajunas, Derrick Lewis, Justin Gaethje et plus encore. Ces NFT Moments incluront les meilleurs plans d'action sous plusieurs angles de caméra, les commentaires des annonceurs et les réactions de la foule extraites de vrais combats (une première pour Dapper Labs), afin de rendre l'xpérience encore plus vivante. Avec un contenu audio et vidéo de qualité, chaque NFT Moment de l'expérience UFC Strike est conçu pour capturer, commémorer et célébrer un moment spécifique de l'histoire de l'UFC.

« Dapper Labs est un pionnier dans ce domaine ; il a créé une industrie qui n'existait pas il y a quelques années », a déclaré Tracey Bleczinski, directrice générale adjointe des produits de consommation mondiaux de l'UFC. « Leur vision du potentiel de ces produits est la raison pour laquelle l'UFC a choisi Dapper Labs comme premier partenaire NFT. Nous sommes ravis de pouvoir enfin proposer ces étonnants objets de collection numériques pour enrichir l'expérience des fans de l'UFC ».

Pour accéder au premier lancement, les fans doivent se rendre sur ufcstrike.com, où ils pourront rejoindre la file d'attente pour avoir une chance d'acheter un pack au prix de 50,00 USD (jusqu'à épuisement des stocks). À mesure que l'expérience UFC Strike évoluera au cours des mois à venir, d'autres lancements auront lieu, alignés sur le calendrier des événements de l'UFC. L'expérience comprendra également des fonctionnalités supplémentaires, telles qu'un marché pair-à-pair permettant aux fans de se connecter, d'acheter et de vendre leurs Moments.

À la suite du lancement initial du 23 janvier, une deuxième série de packs UFC Strike « Fully Loaded » (« chargés ») disponibles à partir de 50,00 USD sera mise en ligne le lundi 31 janvier à 14 h (ET)/11 h (PT).

« Dapper Labs a accéléré la transition vers le Web3, en créant de nouvelles applications et plateformes qui permettent à des millions de fans de vivre une expérience exceptionnelle. Notre partenariat avec l'UFC, l'un des sports dont la croissance est la plus rapide au monde et dont la base de fans dépasse les 625 millions de personnes, est la prochaine étape pour permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter des avantages de la décentralisation, tout en offrant une expérience significative aux fans inconditionnels de l'UFC, qui pourront ainsi collectionner et posséder les moments qui comptent pour eux », a déclaré Caty Tedman, responsable des partenariats chez Dapper Labs.

Pour plus d'informations sur le lancement de l'expérience UFC Strike et découvrir comment obtenir votre pack, rendez-vous sur : ufcstrike.com.

À propos de l'UFC®

L'UFC® est la référence mondiale en matière d'arts martiaux mixtes (MMA), suivie par plus de 625 millions d'amateurs et comptant un total de 178 millions abonnés sur ses réseaux sociaux. L'organisation produit chaque année plus de 40 événements en direct dans certains des stades les plus prestigieux du monde, et les diffuse dans près de 900 millions de foyers répartis à travers plus de 175 pays. La liste des combattants de l'UFC comprend les meilleurs athlètes d'arts martiaux mixtes du monde, originaires de plus de 70 pays. L'une des offres numériques de l'organisation est le UFC FIGHT PASS®, le plus important service de diffusion en continu au monde pour les sports de combat. L'UFC a été rachetée en 2016 par la société mondiale de sport et de divertissement Endeavor, et par les investisseurs stratégiques Silver Lake Partners et KKR. Son siège social est situé à Las Vegas, dans le Nevada. Pour en savoir plus, consultez le site UFC.com et suivez l'UFC sur Facebook.com/UFC et sur Twitter, Snapchat, Instagram et TikTok : @UFC.

?À propos de Dapper Labs

Dapper Labs, la société à l'origine de NBA Top Shot et de la blockchain Flow, utilise la technologie blockchain pour apporter des jetons non fongibles et de nouvelles formes d'engagement numérique aux fans du monde entier. Depuis sa création en 2018, Dapper Labs a donné aux passionnés de consommation un véritable enjeu en les rapprochant des marques qu'ils aiment, en permettant à des communautés engagées et passionnantes d'y contribuer, et en créant de nouvelles voies pour qu'ils deviennent eux-mêmes des créateurs. Les partenaires de studio actuels de Dapper Labs comprennent la NBA, la NBPA, la WNBA, la WNBPA, LaLiga, NFL, NFLPA, Warner Music Group, Ubisoft, Genies et l'UFC. Parmi les investisseurs notables de Dapper Labs figurent Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung et les fondateurs de Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga et AngelList, entre autres. Pour en savoir plus sur les produits et la mission de Dapper Labs, rendez-vous sur dapperlabs.com.

