Brivo nomme Ingo Meijer à la tête de l'expansion européenne de la société





Ingo Meijer dirigera le leadership régional de Brivo dans le domaine des technologies de bâtiments intelligents

BETHESDA, Maryland, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Brivo , le leader mondial des technologies de contrôle d'accès et de bâtiments intelligents basées sur le Cloud qui a récemment conclu un accord de fusion définitif avec Crown PropTech Acquisitions (NYSE: CPTK), a annoncé aujourd'hui la nomination d'Ingo Meijer au poste de directeur régional pour l'Europe afin de diriger l'expansion européenne de Brivo. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la sécurité, Ingo guidera les efforts dans toute la région pour accélérer la croissance de la clientèle européenne et augmenter les revenus mondiaux.

« Nous sommes ravis qu'Ingo dirige notre équipe Brivo en Europe à un moment où nous développons rapidement notre présence et nos investissements dans la région », a déclaré Steve Van Till, fondateur et PDG de Brivo. « La croissance internationale est une priorité absolue pour Brivo alors que nous entamons ce nouveau chapitre. Grâce aux décennies d'expérience d'Ingo dans la gestion d'équipes mondiales, son leadership sera essentiel à la croissance et au maintien de notre élan régional. »

Brivo compte actuellement plus de 200 clients en Europe et travaille avec plus d'une centaine de partenaires à travers le continent, avec une croissance des partenaires de 64 % en 2021. Brivo développe le marketing, les ventes et le support technique dans de nombreux pays de la région afin de soutenir davantage sa clientèle et ses concessionnaires à forte croissance. De plus, en 2022, Brivo espère être en mesure d'offrir ses services de résidence de données en Europe pour soutenir et servir ses clients européens en pleine croissance.

« Je suis ravi de rejoindre Brivo à un moment aussi important pour l'entreprise et à un tournant décisif pour la transition vers le Cloud sur le marché européen », a déclaré Ingo Meijer. « Nous sommes à une époque où les systèmes de logiciels sur site basés sur le Cloud disparaissent progressivement et où les systèmes Cloud ajoutent rapidement de la valeur. La plateforme d'accès sécurisé basée sur le Cloud de Brivo offre l'assurance de la santé et de la sécurité ainsi que les informations et l'expérience dont nos clients ont besoin. Je me réjouis à la perspective de renforcer la présence européenne de Brivo et d'intégrer davantage le portefeuille de sécurité des clients régionaux dans le Cloud. »

Ingo Meijer était auparavant directeur général de Wiek de Laat Prolians , une société d'intégration de systèmes, et directeur des ventes pour le Benelux, le Royaume-Uni et l'Irlande pour ASSA ABLOY Entrance Systems . Ingo sera basé au bureau de Brivo à Eindhoven.

À propos de Brivo

Brivo, Inc. a créé il y a plus de 20 ans la catégorie des technologies de contrôle d'accès et d'espaces intelligents basées sur le Cloud et reste le leader mondial au service de l'immobilier commercial, des résidences multifamiliales et des grandes entreprises distribuées. L'écosystème de produits complet et l'API ouverte de la société fournissent aux entreprises de puissants outils numériques pour accroître l'automatisation de la sécurité, améliorer l'expérience des employés et des locataires, et renforcer la sécurité de toutes les personnes et de tous les actifs dans l'environnement construit. La plateforme d'accès aux bâtiments de Brivo est aujourd'hui la base numérique de la plus grande collection d'installations clients au monde, occupant plus de 300 millions de pieds carrés dans 42 pays. Le 10 novembre 2021, Brivo a conclu un accord de fusion définitif avec Crown PropTech Acquisitions (NYSE: CPTK), qui devrait être prêt au deuxième trimestre de 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires et d'autres conditions de clôture. La fusion permettra à Brivo de devenir une société cotée à la Bourse de New York sous le nouveau symbole boursier « BRVS ». Des informations supplémentaires sur la transaction peuvent être consultées ici : www.brivo.com/about/investor-relations . Mention légale : https://www.brivo.com/about/investor-relations/legal-disclaimer/ .

