QED Investors recrute Gbenga Ajayi pour renforcer sa présence en Afrique





QED Investors, une société mondiale pionnière de capital-risque axée sur l'investissement dans les sociétés de services financiers révolutionnaires, a annoncé aujourd'hui avoir recruté Gbenga Ajayi.

Gbenga, qui rejoint QED en tant qu'associé, est la première recrue de l'entreprise axée sur les investissements de technologie financière en Afrique.

"Nous ne pourrions être plus heureux d'accueillir Gbenga dans notre équipe internationale en pleine croissance", a déclaré Nigel Morris, Associé directeur de QED Investors. "En effet, il possède une profonde expérience en tant qu'opérateur et il est incroyablement connecté à l'écosystème entrepreneurial en phase de démarrage à travers le continent. Gbenga a travaillé dans plusieurs entreprises technologiques innovantes, et je suis très impressionné par sa passion pour la création de grandes entreprises et son désir profond de soutenir les fondateurs talentueux qui s'attaquent aux plus grandes idées. Il a une certaine compréhension dans la fintech et sa capacité à stimuler l'inclusion financière panafricaine".

"Après le succès réalisé par QED lorsque nous nous sommes installés en Inde il y a 18 mois, le soutien des fondateurs révolutionnaires en Afrique était la prochaine étape naturelle que nous prévoyons entreprendre. Une véritable explosion de l'activité de capital-risque a eu lieu dans toute la région, puisque la promesse des fintechs de démocratiser l'accès aux services financiers tout en supprimant les frictions est devenue incontournable", a-t-il ajouté.

Gbenga a passé sa carrière à travailler dans la fintech et en Afrique, assumant des rôles variés allant du développement et de la croissance des produits au marketing et aux partenariats. Avant de rejoindre QED, il était co-fondateur de Kanza Ventures, une société d'investissement d'amorçage et de conseils spécialisée dans les technologies financières en Afrique. Auparavant, il était Chef de produit intéressé par la croissance des PME chez Wise (anciennement TransferWise), une fintech mondiale de transferts de fonds transfrontaliers, et responsable des partenariats stratégiques chez Revolut, la plus grande néo-banque d'Europe.

En outre, il a passé six ans chez Google, occupant divers rôles allant de la gestion des partenariats et de la stratégie de l'industrie des télécommunications en Afrique à la direction de l'activité et de la stratégie des applications mobiles de Google avec des clients répartis au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud. Il a également été responsable des partenariats produits en Europe et en Afrique, où il a travaillé sur la localisation de Google Search en Afrique et a lancé Google Events Search en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en France.

"Je suis ravi d'amener QED en Afrique et d'amener l'Afrique à QED", a souligné Gbenga. "QED combine d'une façon inégalée un historique de classe mondiale en capital-risque et une réputation incomparable dans les fintechs mondiales. Une énorme opportunité sera disponible pour créer des entreprises fintech transformatrice en Afrique au cours des prochaines années, et QED sera le partenaire idéal capable à soutenir, conseiller et encadrer la prochaine vague de fondateurs talentueux".

Gbenga est titulaire d'un Executive MBA pour les cadres supérieurs de London Business School et a obtenu une licence en sciences économiques de l'Université Obafemi Awolowo au Nigéria.

Fondée en 2007, QED Investors a investi dans plus de 160 entreprises, dont 21 licornes, et gère plus de 4,6 milliards de dollars . En septembre, QED a annoncé avoir clôturé un fonds largement sursouscrit de 1,05 milliard de dollars, dont 550 millions de dollars dans le fonds QED VII pour les investissements en phase de démarrage et 500 millions de dollars dans un nouveau fonds de croissance.

À propos de QED Investors

QED Investors est une société mondiale pionnière de capital-risque basée à Alexandria, en Virginie. Fondée par Nigel Morris et Frank Rotman en 2007, QED Investors se concentre sur l'investissement dans des sociétés de services financiers révolutionnaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique latine, en Asie du Sud-est et en Afrique. QED Investors se consacre à la création de grandes entreprises et utilise une approche unique et pratique qui tire parti des décennies d'expérience entrepreneuriale et opérationnelle de nos partenaires, aidant leurs entreprises à réaliser une croissance révolutionnaire. Les investissements notables comprennent AvidXchange, Bitso, Current, Creditas, Credit Karma, Kavak, Klarna, Konfio, Loft, Nubank, QuintoAndar, Remitly et SoFi.

