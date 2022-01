REDEVANCES NOMAD ANNONCE LA CLÔTURE D'UN FINANCEMENT PAR VOIE DE PRISE FERME DE 42,5 M$ CA ANNONCÉ PRÉCÉDEMMENT





/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES/

TSX : NSR

MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) est heureuse d'annoncer aujourd'hui la clôture de son placement public par voie de prise ferme annoncé précédemment d'un total de 4 675 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires »), qui comprend 275 000 actions ordinaires émises par suite de l'exercice partiel de l'option de surallocation consentie aux preneurs fermes, au prix de 9,10 $ CA l'action ordinaire, pour un produit brut revenant à la Société d'environ 42,5 M$ CA (le « placement »).

Le placement a été réalisé par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et comprenant Valeurs mobilières Cormark Inc., Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières Haywood inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Raymond James Ltée et Stifel Nicolaus Canada Inc. (les « preneurs fermes »). Les actions ordinaires ont été offertes au moyen d'un supplément de prospectus daté du 13 janvier 2022 au prospectus préalable de base de la Société daté du 30 septembre 2020, lequel supplément de prospectus a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada, dont des exemplaires sont accessibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans être inscrits ou dispensés des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne peuvent être vendus dans tout territoire où telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 17 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit faire croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web à l'adresse suivante www.nomadroyalty.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir de l'« information prospective » au sens attribué à ce terme dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières à l'égard des activités de la Société. Les informations prospectives sont fondées sur certaines attentes et hypothèses clés avancées par la direction de la Société. Bien que la Société soit d'avis que les prévisions et les hypothèses sur lesquelles sont fondées ces informations prospectives sont raisonnables, le lecteur est prié de ne pas s'y fier indûment, car la Société ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites en date de celui-ci. La Société déclare ne pas avoir l'intention ou l'obligation de mettre à jour publiquement de telles informations prospectives, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de la survenue d'événements nouveaux ou autrement, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

