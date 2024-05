Osisko annonce les résultats des votes de l'assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce que les neuf candidats désignés dans la circulaire d'information de la direction déposée le 8 avril 2024 (la « Circulaire ») auprès des autorités réglementaires ont été élus à titre d'administrateurs de la Société à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 9 mai 2024. Il y avait 149 592 121 actions ordinaires présentes ou représentées à l'assemblée ou 80,47 % des 185 904 342 actions en circulation le 22 mars 2024, date de clôture des registres pour l'assemblée.



Élection des administrateurs

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée, les personnes suivantes ont été élues administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

RÉSOLUTION No1

Nom des Candidats Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions

Pourcentage (%) des voix d'abstentions Jason Attew 141 533 719 99,91 130 500 0,09 Joanne Ferstman 132 972 924 93,86 8 691 295 6,14 Edie Hofmeister 130 549 020 92,15 11 115 199 7,85 W. Murray John 128 585 347 90,77 13 078 872 9,23 Robert Krcmarov 139 155 250 98,23 2 508 969 1,77 Pierre Labbé 136 436 250 96,31 5 277 969 3,69 Norman MacDonald 138 168 769 97,53 3 495 450 2,47 Candace MacGibbon 136 535 083 96,38 5 129 136 3,62 David Smith 141 529 055 99,90 135 164 0,10



Nomination et rémunération de l'auditeur

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé à titre d'auditeur indépendant de la Société pour l'exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer sa rémunération, avec les résultats suivants :

RÉSOLUTION No2 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%) de voix d'abstentions Nomination et rémunération de l'auditeur 148 954 957 99,58 629 150 0,42



Approbation des droits et titres non attribués aux termes du régime d'achat d'actions à l'intention des employés

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée en lien avec l'adoption d'une résolution ordinaire visant à approuver les droits et titres non attribués aux termes du régime d'achat d'actions à l'intention des employés, les résultats pour cet item sont les suivants :

RÉSOLUTION No3 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver les droits et titres non attribués aux termes du régime d'achat d'actions à l'intention des employés 140 450 900 99,14 1 213 316 0,86



Approbation des droits et titres non attribués aux termes du régime d'unités d'actions restreintes

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée en lien avec l'adoption d'une résolution ordinaire visant à approuver les droits et titres non attribués aux termes du régime d'unités d'actions restreintes, les résultats pour cet item sont les suivants :

RÉSOLUTION No4 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver les droits et titres non attribués aux termes du régime d'unités d'actions restreintes 136 585 379 96,41 5 078 832 3,59



Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée en lien avec l'adoption d'une résolution consultative acceptant l'approche de la Société en matière de rémunération de la haute direction, les résultats pour cet item sont les suivants :

RÉSOLUTION No5 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%) des voix

CONTRE Résolution consultative sur la rémunération de la haute direction 134 532 328 94,97 7 131 903 5,03



À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille axé sur l'Amérique du Nord de plus de 185 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux, incluant 19 actifs en production. Le portefeuille d'Osisko s'appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic, l'une des plus importantes opérations aurifères au Canada.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée : Grant Moenting

Vice-président, marchés des capitaux

Tél : (514) 940-0670 #116

Portable : (365) 275-1954

Courriel : [email protected] Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél : (514) 940-0670 #105

Courriel : [email protected]

9 mai 2024 à 17:00

