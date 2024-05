Cameco annonce l'élection des administrateurs





Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) annonce l'élection de huit membres du conseil d'administration lors de son assemblée annuelle du 9 mai 2024.

Les actionnaires ont élu les administrateurs Daniel Camus, Tammy Cook-Searson, Catherine Gignac, Tim Gitzel, Kathryn Jackson, Don Kayne, Dominique Minière et Leontine van Leeuwen-Atkins.

L'assemblée annuelle a également marqué le départ de Don Deranger et Jim Gowans du conseil d'administration après avoir été administrateurs de Cameco pendant 15 ans.

Résultats du vote pour les administrateurs de Cameco

Candidats Votes pour % Votes pour contre % Votes contre Catherine Gignac 76 317 418 97,25% 2 158 537 2,75% Daniel Camus 76 189 453 97,09% 2 286 502 2,91% Tammy Cook-Searson 76 919 923 98,02% 1 556 032 1,98% Tim Gitzel 76 739 023 97,79% 1 736 932 2,21% Kathryn Jackson 77 664 076 98,97% 811 879 1,03% Don Kayne 74 848 604 95,38% 3 627 351 4,62% Dominique Minière 78 286 607 99,76% 189 347 0,24% Leontine van Leeuwen-Atkins 77 789 332 99,13% 686 623 0,87%

