Précisions importantes concernant la résiliation des contrats de fourniture de gants entre Services de santé Supermax Canada et le gouvernement du Canada





LONGUEUIL, QC, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Services de santé Supermax Canada désire préciser les circonstances et les faits entourant la décision prise de concert avec le gouvernement canadien de mettre fin aux deux contrats de fourniture de gants en nitrile.

D'entrée de jeu, il importe de spécifier que le gouvernement canadien n'a pas mis fin à sa relation d'affaires avec Services de santé Supermax Canada et que l'entreprise canadienne peut toujours participer aux appels d'offre publics. Qui plus est, l'importation de ses équipements de protection individuelle n'est pas bannie au Canada.

Rappelons que la compagnie Supermax Corp., et non Services de santé Supermax Canada, est visée par des allégations de travail forcé soulevées par le gouvernement américain dans ses installations de fabrication de gants en Malaisie. Aucune conclusion au sujet de ces allégations n'a été tirée puisqu'un processus rigoureux de quatre audits indépendants est toujours en cours dans les manufactures visées et que celui-ci s'échelonnera jusqu'au printemps 2022, moment auquel Supermax Corp. doit soumettre les rapports d'audits au gouvernement américain.

Transmission des résultats préliminaires de l'audit au gouvernement canadien

Le 15 décembre 2021, Services de santé Supermax Canada a transmis au gouvernement canadien les résultats préliminaires du premier audit mené par la firme indépendante dans les installations malaisiennes de son partenaire et fournisseur Supermax Corp.

Au début du mois de janvier 2022, Supermax Corp. a indiqué publiquement avoir déjà mis en place plusieurs modifications et être à pied d'oeuvre afin d'implanter l'intégralité des recommandations de l'auditeur dans les plus brefs délais. Il est d'ailleurs prévu par le processus que ces améliorations soient évaluées par les audits subséquents.

Rapport final d'audits dans les installations malaisiennes

Par respect pour l'intégrité du processus en cours, Supermax Corp. souhaite réserver au gouvernement américain la priorité de l'accès au rapport final d'audits, qui ne sera disponible qu'au printemps 2022. À la lumière de cette échéance, et pour éviter de laisser les contrats actuels en suspens, le gouvernement canadien et Services de santé Supermax Canada ont convenu d'un commun accord de résilier les contrats de gants de nitrile fabriqués dans les installations malaisiennes.

Quant à elle, Services de santé Supermax Canada poursuit ses activités en sol canadien, notamment la production locale de masques chirurgicaux dans ses installations québécoises.

À propos de Services de Santé Supermax Canada

Fondée en 2004, Services de Santé Supermax Canada est située à Longueuil et compte près de 40 employés. Grâce à sa nouvelle usine de production de masques chirurgicaux, elle vise à favoriser l'approvisionnement local du Québec et du Canada en équipements de protection individuelle. Services de Santé Supermax Canada est une compagnie membre du Groupe Supermax Berhad, située en Malaisie. Le groupe Supermax Berhad est le deuxième plus grand fabricant de gants jetables au monde et exporte ses produits vers plus de 160 pays.

SOURCE Supermax Healthcare Canada Inc.

