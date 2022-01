Perpetua présente les indicateurs publicitaires d'Amazon EU pour le T4 2021





Perpetua, leader mondial des logiciels de publicité et de veille pour le commerce électronique, publie aujourd'hui son 2021 Q4 EU Amazon Benchmark Report, qui présente les tendances et les indicateurs les plus pertinents sur Amazon à travers cinq marchés européens, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. L'Amazon Advertising Benchmark Report de Perpetua nous confirme que le T4 2021 a été, comme prévu, le trimestre le plus solide à ce jour, avec une augmentation de tous les indicateurs clés, les impressions affichant la plus forte progression en pourcentage (25 %). C'est au Royaume-Uni qui enregistre la plus forte augmentation de toutes les valeurs clés de performance sur les produits sponsorisés, talonné par l'Italie et l'Allemagne.

Le 2021 Q4 EU Benchmark Report de Perpetua s'appuie sur les données de performance des campagnes gérées par Perpetua et examine les prestations réalisées dans 13 catégories, à savoir : beauté, livres, vêtements et habillement, électronique, alimentation, santé et suppléments, amélioration de la maison, appareils et fournitures, produits de consommation domestique, bijoux, animaux de compagnie et animaux, jouets et enfants, et sports et plein air.

La concurrence croissante et les CPC ont marqué le paysage publicitaire d'Amazon en 2021. Ainsi, au cours du T4, les CPC des marques sponsorisées ont connu une augmentation moyenne de 3 % et ceux des affichages sponsorisés ont augmenté de 5 % par rapport au T3 en Europe. Le rapport pointe également une augmentation généralisée des CPM au cours du T4 en raison des périodes d'achats intensifs du Black Friday, du Cyber Monday et de la période de Noël, où l'on observe généralement un engagement et des conversions nettement plus élevés d'un trimestre à l'autre. Les CPM ont ainsi été plus compétitifs sur la DSP d'Amazon avec un retour sur investissement publicitaire inférieur.

"Le T4 fut incontestablement le trimestre le plus compétitif jamais enregistré sur Amazon DSP", affirme Mark James, responsable de Perpetua EU. "Il s'agit peut-être du premier trimestre où nous avons commencé à observer une évolution vers l'adoption massive de la DSP en tant que canal marketing. De nombreux annonceurs comptent en effet tirer profit des stratégies "TOFU" pour stimuler les ventes incrémentielles lors des moments forts du calendrier, comme le Black Friday et le Cyber Monday."

Au cours du T4 2021, un grand nombre d'annonceurs ont commencé à mettre l'accent sur les campagnes TOFU pour cibler les nouveaux acheteurs et les sensibiliser aux marques et aux produits avant le Black Friday, le Cyber Monday et les achats des fêtes de fin d'année. Les premiers achats de produits des marques ont ainsi augmenté considérablement (36 %), favorisant ainsi le développement de l'audience du reciblage.

Nous anticipons une croissance significative sur les nouveaux marchés au premier trimestre. Le Benelux et les pays nordiques ouvrent des perspectives encore inexploitées, où les annonceurs peuvent profiter d'une offre importante et d'un inventaire actuellement peu convoité. Il y a là un avantage lucratif à exploiter pour les premiers entrants, qui peuvent ainsi capitaliser sur leur part de marché.

Les grandes lignes du Q4 2021 Amazon EU Benchmark Report :

Fait inattendu, le Black Friday a moins bien performé cette année, avec une augmentation des ventes de seulement 70 %, nettement inférieure à celle de 2020.

Les CPC des affichages sponsorisés ont enregistré la plus forte hausse en Espagne, avec 36 % d'augmentation par rapport au trimestre précédent, contre 2 % pour le Royaume-Uni.

Les CPC des produits sponsorisés ont augmenté en moyenne de 0,4 %, notamment en Espagne, en France et en Italie, tandis que les campagnes allemandes (-5 %) et britanniques (-2 %) ont affiché une baisse des CPC moyens.

Les marques sponsorisées ont augmenté leurs publicitaires de 25 % en un trimestre à travers l'Europe, les plus fortes variations ayant été enregistrées en Allemagne (+38 %) et au Royaume-Uni (23 %).

Les catégories telles que les jouets et les articles pour enfants ont vu leurs ventes augmenter de 52 %.

L'électronique reste en haut du tableau avec une croissance de 68% par rapport au trimestre précédent.

Les ventes de produits ménagers ont diminué de 13%, tout comme la santé et les compléments alimentaires, en baisse de 2% par rapport au trimestre précédent.

