La Banque CIBC figure au classement des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens pour la dixième année consécutive





TORONTO, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Banque CIBC - Pour la dixième année consécutive, la Banque CIBC a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens par Mediacorp Canada Inc., grâce à ses programmes qui soutiennent la prochaine génération de leaders et de créateurs de changements. Cette reconnaissance fait suite à la nomination de la Banque CIBC au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada établi par Mediacorp Canada Inc., en novembre 2021.

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour notre engagement à favoriser une culture dynamique et inclusive qui permet d'attirer et de conserver les leaders de demain. À la Banque CIBC, nous comprenons que le talent des jeunes Canadiens est un élément essentiel de notre croissance continue et de notre réussite, a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque. Nous sommes fiers de promouvoir une culture en milieu de travail qui offre aux jeunes professionnels des occasions de possibilité de donner un sens à ce qu'ils font au fur et à mesure qu'ils évoluent et améliorent leurs compétences au cours de leur carrière. »

Le classement des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens, qui en est maintenant à sa 19e édition, est fondé sur un examen des initiatives et avantages offerts par les employeurs, y compris les programmes de remboursement des frais de scolarité, les programmes études-travail et d'autres programmes importants pour les jeunes Canadiens en début de carrière.

En plus d'être un employeur de choix pour les jeunes, la Banque CIBC a continué d'être reconnue dans d'autres classements pour avoir encouragé et mis en oeuvre des possibilités d'emploi inclusives. Parmi les récents prix et reconnaissances dignes de mention, notons les suivants :

L'un des 50 milieux de travail les plus engagés au Canada selon Achievers

selon Achievers L'un des 100 meilleurs employeurs au Canada selon Universum

selon Universum L'une des 10 meilleures entreprises au Canada selon LinkedIn

selon LinkedIn Sélectionnée par TalentEgg dans la catégorie de la contribution la plus importante à la formation professionnelle des étudiants

Fait partie de l'indice FTSE4Good depuis sa création en 2001

L'un des 100 meilleurs employeurs et meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2021, selon Mediacorp

en 2021, selon Mediacorp La Banque CIBC est incluse dans l'indice Bloomberg Gender-Equality pour la divulgation de ses efforts visant à soutenir l'égalité entre les sexes au moyen de politiques, d'une juste représentation et de transparence

Figure au 19 e rang mondial, et en première position au Canada dans le rapport Gender Equality Global Report & Ranking

rang mondial, et en première position au dans le rapport Gender Equality Global Report & Ranking Entreprise généreuse d'Imagine Canada

Pour en savoir plus sur les carrières à la Banque CIBC, visitez notre site Web.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 10:00 et diffusé par :