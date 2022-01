Programme d'innovation touristique du MT Lab - Un total de 830 000 $ remis en bourses à 19 jeunes entreprises innovantes





QUÉBEC, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution de bourses totalisant 830 000 $ à 19 jeunes entreprises pour soutenir la réalisation de projets d'innovation en tourisme.

Ces bourses ont été octroyées à la suite d'un appel de candidatures effectué dans le cadre du Programme d'innovation touristique, géré par le MT Lab. Sa mise en place a été rendue possible grâce au soutien financier de 10 millions de dollars accordé au MT Lab par le ministère du Tourisme pour encourager le développement de solutions innovantes dans le secteur touristique.

Ses principaux objectifs : démocratiser l'innovation pour l'ensemble de l'industrie touristique québécoise, accélérer la réalisation de projets structurants pour rehausser la qualité de l'offre des entreprises touristiques, assurer la compétitivité de l'industrie et répondre aux enjeux auxquelles elle fait face, comme la rareté de la main-d'oeuvre. Le volet Bourses vise plus précisément à soutenir directement les jeunes entreprises du Québec présentant un fort potentiel de croissance en lien avec le développement touristique.

« Afin que notre destination demeure attrayante et réponde aux attentes constamment en évolution des touristes, il est essentiel que nos entreprises puissent innover. C'est pourquoi je me réjouis que 19 jeunes entreprises de chez nous obtiennent un soutien financier qui les appuiera dans leurs ambitions et leur croissance. Grâce à leur vision et à leur dynamisme, le Québec conservera sa position de destination de premier plan, à la fois pour les Québécois et pour les touristes de l'extérieur. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je tiens à souligner l'importance historique de la contribution du ministère du Tourisme à l'entrepreneuriat touristique grâce à la création du Fonds d'innovation touristique, géré par le MT Lab. L'incubateur MT Lab, depuis son ouverture en 2017, a permis la croissance et la résilience d'un réseau d'entreprises innovantes en tourisme au Québec. Il était important que le secteur touristique bénéficie de plus de moyens afin de soutenir les innovateurs et de développer des solutions pertinentes pour l'industrie. Ce programme, unique au monde, contribuera à la reconnaissance du Québec comme un haut lieu de l'innovation en tourisme. »

Pierre Bellerose, président du MT Lab

Les récipiendaires ont reçu une bourse dans l'une des trois catégories suivantes :

Incubé : soutien aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance en tourisme qui suivent un programme d'incubation d'un organisme de soutien au démarrage d'entreprise appuyé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation en vue de favoriser le développement de l'entrepreneuriat innovant en tourisme.



RH : soutien aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance en tourisme afin qu'elles puissent payer le salaire d'une ressource à l'interne pour accélérer leur croissance.



Excellence : renforcement de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance en tourisme qui ont montré des signes forts de succès et qui pourront améliorer leur produit ou leur service et assurer leur croissance future grâce à un soutien supplémentaire.

Les bourses se répartissent comme suit :

Type de bourse Organisme Description de l'organisme Aide accordée Excellence Hôtel UNIQ Comble le manque d'hébergement pendant les festivals en offrant un hébergement éphémère. 100 000 $ Excellence MySmartJourney Outil de création de parcours numériques pour les sites touristiques et culturels. 100 000 $ Excellence WeChalet Plateforme 100 % québécoise de réservation d'hébergement nature en ligne. 100 000 $ RH Alpha premium Aide les entreprises en hébergement et en écotourisme à augmenter leurs revenus en ligne. 50 000 $ RH Heralys Talent & Immigrants Développe des outils pour améliorer l'intégration des talents issus de l'immigration, entre autres dans le secteur du tourisme. 50 000 $ RH HookMotion Logiciel destiné principalement aux casinos et qui permet la détection et le suivi automatique de petits objets en temps réel à partir de vidéo. 50 000 $ RH Locapaq Loue de l'équipement de plein air haut de gamme qui vise le touriste néophyte. 50 000 $ RH Navette nature Offre un service de transport collectif entre les centres-villes et les parcs naturels du Québec. 50 000 $ RH OTIS nature Propose un réseau structuré de location d'hébergements touristiques d'accessibilité universelle de style prêt-à-camper de luxe (glamping). 50 000 $ RH Pente à neige Offre une station de ski citadine avec l'îlot 360, qui permet entre autres la glissade sur chambre à air, les bains festifs et la coproduction de spectacles. 50 000 $ RH Radish Plateforme pour mutualiser les besoins techniques des entreprises et des individus exerçant des activités de restauration. 50 000 $ RH Stay22 Propose aux événements un service qui localise les hébergements offerts à proximité sous forme de carte intuitive. 50 000 $ RH Voile Sansoucy Club de voile qui deviendra un centre de plein air nautique, offrant ainsi plus d'activités à la clientèle, comme le kayak, la planche à voile et la planche à pagaie. 50 000 $ Incubé 4éléments Plateforme interactive permettant de ludifier les espaces et de créer des expériences rassembleuses ancrées dans des lieux réels. 5 000 $ Incubé iCollective Application Web collaborative qui permet au gestionnaire d'assurer la cohésion et le bien-être de son équipe à distance. 5 000 $ Incubé Lifeline Offre de location de chargeurs portatifs pour téléphones et tablettes (Android et iOS) qui peuvent être empruntés et rapportés à l'une des nombreuses stations similaires sur un parcours de type BIXI. 5 000 $ Incubé Ramble Plateforme reliant les locaux aux touristes qui souhaitent vivre des expériences uniques créées par des individus et des entreprises locales. 5 000 $ Incubé Retournzy Offre d'un réseau circulaire de contenants réutilisables pour les lieux événementiels et certains établissements. 5 000 $ Incubé Solutions Hilo Miroirs « intelligents » contenant des informations touristiques sur la destination ainsi que sur les services à proximité et à l'intérieur du lieu ciblé. 5 000 $



TOTAL : 830 000 $

Critères d'admissibilité : les entreprises devaient notamment démontrer leur fort potentiel d'innovation et de croissance, la nature touristique de leurs activités et la pertinence de la bourse obtenue.

Les projets ont été sélectionnés par un jury indépendant.

Créé en 2017, le MT Lab est le premier incubateur en Amérique du Nord consacré au tourisme, à la culture et au divertissement. À la fois un lieu de rencontres, un accélérateur d'entreprises et une plateforme d'échanges, le MT Lab héberge chaque année une cohorte composée de jeunes pousses créatrices de solutions innovantes pour les grands acteurs de l'industrie.

