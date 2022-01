Flipdish rejoint le club des licornes européennes, avec une valorisation à 1,25 milliards de dollars, après une levée de c.100 millions de dollars.





Flipdish compte sur ces nouveaux investissements pour soutenir ses opérations à à l'international et développer sa gamme de produits de prise de commande et paiement pour les restaurateurs

LONDRES, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Flipdish, la première plateforme européenne de commande et paiement en ligne et d'expérience numérique pour la restauration, a reçu un investissement de 100 millions de dollars dirigé par Tencent. Ce financement valorise la société à plus de 1,25 milliards de dollars et fait suite à un investissement de 48,5 millions de dollars de Tiger Global Management en février 2021.

Cette nouvelle levée de fonds servira à soutenir et grandir ses opérations sur les nouveaux marchés, à financer les prochains développements de solutions tech pour les commandes et paiements simplifiées et immédiates dans le secteur de la restauration et l'hôtellerie, ainsi qu'à soutenir de nouveaux clients tels que les cinémas, les stades et les aéroports.

Fondée par les frères Conor et James McCarthy en 2015, et présente aujourd'hui dans déjà 25 pays, Flipdish permet aux entreprises du secteur de l'hôtellerie d'accélérer leur croissance et d'améliorer l'expérience client, en proposant des solutions de commande et de paiement immédiates, par QR code, sur kiosque, et en ligne, ainsi que des solutions de fidélisation et de marketing numérique.

Conor McCarthy, cofondateur et PDG de Flipdish, commente: "Le numérique est en train de révolutionner le secteur de la restauration et de l'hôtellerie depuis des années. La pandémie a accéléré cette tendance, où l'expérience digitale est devenue de plus en plus une question de survie pour attirer et fidéliser les clients. Cette nouvelle levée de fonds nous permettra de donner les moyens à davantage d'entreprises du secteur dans le monde entier de se développer grâce à la meilleure technologie."

McCarthy poursuit: "Avec son historique de soutien auprès d'entreprises de solutions technologiques pour la livraison de repas, Tencent est notre partenaire idéal. Grâce aux connaissances, à l'expérience et à la puissance de Tencent, Flipdish sera super-boosté en 2022."

Flipdish est présent dans 25 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, et compte des milliers de restaurants indépendants parmi ses clients, ainsi que de grandes marques comme Subway, Cojean, Galeries Lafayette et Dunnes Stores. Flipdish travaille également avec certaines des plus grandes entreprises de dark kitchen au monde, qui s'associent à des entreprises comme TGI Friday's, White Castle, Dickey's BBQ Pit, et bien d'autres.

Flipdish a connu une croissance rapide de son chiffre d'affaires sur de nombreux marchés en 2021, attirant de plus en plus de restaurateurs résolus à reprendre le contrôle sur leurs commandes, plutôt que de s'en remettre à une plateforme d'agrégateur. En France, le nombre de commandes traitées par Flipdish en 2021 a augmenté de 243% vs. 2020.

Les nouvelles tendances, telles que les codes QR, adoptés par un nombre exponentiel de clients de Flipdish pour faciliter la prise de commande et le paiement à table et sans contact depuis le début de la pandémie, ainsi que la croissance de nouveaux marchés verticaux tels que les dark kitchen, ont été déterminantes dans cette accélération.

En 2021, Flipdish a lancé StraightFrom, un annuaire gratuit qui aide les consommateurs à trouver leurs restaurants locaux et à commander directement afin de permettre au restaurant de garder le contrôle de sa relation client.

Dans le cadre de cet investissement, Flipdish va embaucher 700 personnes en 2022. La majorité sont des postes dans les domaines de la technologie tels que des architectes logiciels, des data scientists, des ingénieurs, des concepteurs produits et une foule de rôles commerciaux.

Numis a agi en tant que conseiller financier unique de Flipdish.

À propos de Flipdish

Flipdish permet aux entreprises du secteur de l'hôtellerie de prendre le contrôle de l'expérience numérique de leurs clients et de la croissance de leurs activités. Cette licorne fournit une technologie qui permet de commander et de payer à table via un QR code, de commander en ligne en livraison ou en collecte, d'installer des kiosques en libre-service, de fidéliser les clients et de faire du marketing digital.

Grâce à un site web, une application ou un kiosque en libre-service adapté à chaque marque et alimenté par la technologie de pointe Flipdish, les restaurateurs peuvent accepter directement les commandes numériques à un coût moindre et avec un meilleur contrôle de l'expérience client, sans avoir à s'inscrire sur des plateformes d'agrégateurs.

Flipdish aide des milliers d'établissements d'accueil dans des dizaines de pays.

Support Local, Order Direct

Novateur dans le secteur de la commande numérique de produits alimentaires, Flipdish a récemment lancé la campagne "Support Local, Order Direct", qui sensibilise les consommateurs à commander en livraison ou à emporter directement auprès des restaurants, veillant ainsi à ce que la majorité des bénéfices aillent directement à l'établissement et que l'argent soit réinjecté dans l'économie.

