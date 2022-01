FourKites organise un sommet destiné à promouvoir un impact environnemental positif grâce à la transformation de la chaîne d'approvisionnement





FourKites® a annoncé aujourd'hui son Sommet 2022 sur le Développement durable de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Lors de cette conférence virtuelle, les leaders de la chaîne d'approvisionnement se concentreront sur la promotion d'un impact environnemental positif grâce à la transformation de la chaîne d'approvisionnement. Cet événement d'une demi-journée sera présenté en direct d'Amsterdam le 9 mars 2022, et diffusé pour tous les participants à travers le monde.

Le développement durable demeure une priorité clé pour les entreprises, en dépit des perturbations que la pandémie provoque actuellement sur la chaîne d'approvisionnement. D'après une enquête de Reuters et FourKites, 84 % des leaders européens de la chaîne d'approvisionnement se concentrent de plus en plus en plus, ou demeurent concentrés, sur leurs engagements de durabilité. Soixante-cinq sociétés du S&P 500 visaient déjà des objectifs de neutralité carbone avant le Sommet COP26. Nombre de ces entreprises demandent aujourd'hui à leurs fournisseurs de communiquer les données relatives à leurs émissions de gaz à effet de serre. De nombreuses sociétés redoublent également d'efforts pour appréhender des problématiques sociales telles que le bien-être des employés et la diversité des fournisseurs.

Le Sommet de FourKites sur le Développement durable de la chaîne d'approvisionnement mondiale évoquera les divers moyens dont disposent les entreprises pour bâtir des chaînes d'approvisionnement et des opérations logistiques plus écologiques, via la transparence, la technologie et la collaboration. Les entreprises seront ainsi en mesure de réaliser d'importantes avancées pour atteindre leurs objectifs de durabilité.

Donal Daly, entrepreneur technologique, auteur et fondateur de Future Planet, compte parmi les leaders d'opinion qui exposeront leur point de vue unique sur la manière dont les entreprises peuvent opérer une croissance durable. Parmi les autres intervenants figurent les chefs de file de la chaîne d'approvisionnement, issus des sociétés Bayer, RHI Magnesita, Henkel, Hoyer Group et Tetra Pak. Ils évoqueront des sujets allant des stratégies énergétiques alternatives à la disponibilité des véhicules électriques, en passant par la logistique inverse, les matériaux recyclés, et bien d'autres.

« Les perturbations sans précédent de ces dernières années ont conduit à une prise de conscience des chefs d'entreprise du monde entier », a souligné Dan Tram, directeur des Investissements chez Volvo Group Venture Capital. « Nous devons progresser plus rapidement, aussi bien auprès de nos clients que des partenaires de la chaîne d'approvisionnement, gouvernements, sociétés et autres parties prenantes, pour développer et proposer des solutions de transport plus écologiques, plus sûres et plus circulaires, afin d'atteindre nos objectifs collectifs et individuels de durabilité. Le Sommet de FourKites est un événement important, et nous sommes impatients d'y participer avec nos homologues du monde entier. »

« Nous sommes ravis d'organiser un événement réunissant des sociétés et des leaders de la chaîne d'approvisionnement, parmi les plus réputés au monde, afin qu'ils partagent leurs points de vue sur la manière de produire un impact positif et quantifiable sur la communauté et l'environnement, via de nouvelles initiatives innovantes au niveau de la chaîne d'approvisionnement », a confié pour sa part Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « Nous avons hâte de collaborer avec ces leaders d'opinion, et de bénéficier de leurs enseignements en matière de technologies, processus et programmes d'avant-garde, qui créent une différence. »

Inscrivez-vous ici au Sommet 2022 de FourKites sur le Développement durable de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

À propos de FourKites

FourKites® est la plateforme n° 1 de visibilité de la chaîne d'approvisionnement au monde, qui élargit la visibilité au-delà du transport, dans les dépôts, les entrepôts, les magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2,5 millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et postale, et en couvrant 176 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage machine pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 750 marques parmi les plus reconnues au monde, dont 9 des 10 principales entreprises de produits de consommation emballés, et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et boissons, font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, efficaces et durables. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site https://www.fourkites.com/.

