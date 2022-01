Le Groupe Alpha Blue Ocean annonce la mise en place d'une nouvelle ligne de financement auprès de Safe Orthopaedics pour un montant de 8M d'euros





Alpha Blue Ocean, le family-office fondé par Pierre Vannineuse, est fier d'annoncer la mise en place d'une nouvelle ligne de financement auprès de l'un de ses partenaires historique, Safe Orthopaedics, en vue de les soutenir dans leur développement commercial amorcé ces derniers mois.

Toujours dans une droite de logique de soutien à ses partenaires historiques, dont Safe Orthopaedics fait parti, le Groupe Alpha Blue Ocean est fier d'annoncer la mise en place d'une nouvelle ligne de financement à hauteur de 8 millions d'euros.

Safe (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, developpe actuellement de nombreux projets afin de poursuivre sa progression amorcée il y a déjà plusieurs mois.

Cette nouvelle ligne de financement permettra notamment la mise en place :

de la commercialisation directe en France, Allemagne, Royaume Uni et USA,

du lancement commercial mondial de Sycamore et Hickory, nouvelles technologies marquées CE en 2021,

du déploiement de l'assistant virtuel de chirurgie SORA

le déploiement de nouveaux services industriels par Safe Medical.

Pierre Vannineuse, CIO d'Alpha Blue Ocean : « Ce financement intervient dans une suite logique de la collaboration que nous avons avec Safe Orthopaedics depuis près de trois ans. Il s'agit de l'une des medtechs française à la fois la plus avancée dans le domaine des recherches et de l'innovation médicale, mais également porteuse d'espoir pour toute une profession. Il est important que ce type de savoir et qu'un projet de cette envergure soit mis à la disposition du plus grand nombre, d'où notre volonté de les soutenir dans cette nouvelle étape de leur développement »

Pierre Dumouchel, CEO de Safe Orthopaedics : "Le partenariat avec Alpha Blue Ocean a permis par le passé le développement commercial et technologique de Safe Orthopaedics et sa transformation en intégrateur industriel de dispositifs médicaux. Ce financement a été structuré en tranches mensuelles de quatre cent mille euros à des conditions révisées par rapport aux anciens financements permettant au groupe de continuer son expansion internationale et sa capacité à innover pour une meilleur prise en charge des patients"

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un acteur pionnier et référent de la finance alternative en Europe, notamment dans le secteur de l'innovation médicale. En 4 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineuse a déployé + 1,2 Mds ?, dont 60% sur les segments Santé & Innovation.

A propos d'Alpha Blue Ocean

Crée en 2017 par Pierre Vannineuse, Hugo Pingray et Amaury Mamou-Mani, Alpha Blue Ocean est un family-office jeune et dynamique ayant pour mission de révolutionner l'industrie financière en proposant notamment des solutions en constante innovation.

Alpha Blue Ocean met en oeuvre une approche directe, rationnelle et efficace, en proposant des solutions de financement alternatives. En d'autres termes des solutions flexibles destinées aux sociétés cotées, également connues sous le nom de placement privés ou de PIPE (Private Investment in Public Equity).

Présent mondialement, Alpha Blue Ocean a, entre autres, financé en France : Erytech, Pharnext, AB Science, Europlasma, Safe Orthopaedics, Voluntis ou DBT (Douaisienne de Basse Tension).

