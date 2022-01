Déclaration du premier ministre du Canada concernant la formation d'un nouveau gouvernement aux Pays-Bas





OTTAWA, ON, le 10 janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la formation d'un nouveau gouvernement aux Pays-Bas :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite le premier ministre Mark Rutte pour la formation d'un nouveau gouvernement aux Pays-Bas.

« Le Canada et les Pays-Bas entretiennent une riche et longue amitié, fondée sur des valeurs communes et des liens étroits entre leurs populations. Nous sommes partenaires au sein de plusieurs organisations internationales, notamment les Nations Unies, l'OTAN et l'Organisation mondiale du commerce. Nous collaborons de près pour faire avancer diverses priorités communes, qu'il s'agisse de soutenir la Cour pénale internationale, d'améliorer la sécurité aérienne par l'intermédiaire de l'Initiative sur la sécurité aérienne ou de travailler à la résolution de la situation en Afghanistan. Nous prenons des mesures climatiques audacieuses dans le cadre de nos engagements à mettre un prix sur la pollution, à investir dans les énergies renouvelables et à promouvoir l'adaptation au climat. Par ailleurs, nos deux pays sont fiers de coprésider cette année la Coalition pour la liberté des médias.

« En octobre, j'ai visité les Pays-Bas pour discuter de nos priorités communes. Je me réjouis à la perspective de poursuivre ma collaboration avec le premier ministre Rutte et de travailler avec les membres de son nouveau cabinet afin de renforcer les liens étroits qui unissent le Canada et les Pays-Bas. Ensemble, nous allons rebâtir en mieux après la pandémie de COVID-19 et favoriser la création d'emplois et la croissance économique pour le bien des travailleurs et des entreprises, notamment grâce à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Nous continuerons également de renforcer notre partenariat dans le cadre des efforts que nous déployons pour lutter contre les changements climatiques, protéger les droits de la personne et promouvoir nos valeurs communes que sont la démocratie, la justice, l'égalité, la paix et la sécurité dans le monde. »

