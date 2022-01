Lenovo dévoile lors du CES, plusieurs innovations et solutions destinées à alimenter le mode de vie hybride, grâce à des produits plus intelligents pour le travail, la maison et les jeux vidéo





Lors du CES 2022, Lenovotm a dévoilé toute une gamme de solutions et produits innovants, autant de nouveautés conçues pour soutenir les particuliers et les entreprises dans un monde hybride.

Y figurent une multitude de solutions et produits sophistiqués et durables, qui soutiennent la vision de Lenovo en faveur d'une technologie plus intelligente pour tous (« Smarter Technology for All »). La redéfinition de l'expérience utilisateur pour les technologies révolutionnaires qui sous-tendent le télétravail et le travail hybride, l'apprentissage et le divertissement s'inscrit au premier plan des toutes dernières innovations de Lenovo.

La technologie pour les entreprises s'améliore encore davantage

ThinkPad est une marque emblématique, et se distingue depuis de nombreuses années comme l'un des ordinateurs portables les plus prisés sur le marché professionnel. Tandis que nous entrons dans la 30e année d'existence de ThinkPad, Lenovo est fière d'annoncer la nouvelle gamme ThinkPad Z, incluant le ThinkPad Z13 et le Z16. Ces ordinateurs portables allient design avant-gardiste, expériences de collaboration modernes, performances compétitives, et sécurité, sans oublier notre ADN clé ThinkPad, alimenté par des processeurs de la gamme AMD Ryzentm PRO 6000 pour le mobile, avec un processeur de sécurité Microsoft Pluton. Du produit jusqu'à son emballage, la gamme Z insiste sur la réduction de son impact environnemental, sans compromettre la durabilité, et en intégrant des matériaux écologiques tels qu'un cuir végan 100 % à base de plastique recyclé, de l'aluminium recyclé à 75 %, ainsi que du bambou et de la fibre de canne à sucre 100 % compostable pour l'emballage. Consultez ici le communiqué de presse, relatif à la gamme ThinkPad Z.

Au point culminant de la gamme ThinkPad, les tout nouveaux ThinkPad X1 Carbon Gen 10, X1 Yogatm Gen 7, et X1 Nano Gen 2, alimentés par Intel vPro® avec des processeurs Intel® Coretm Gen 12 fonctionnant sous Windows 11, sont optimisés pour les travailleurs hybrides à la recherche de niveaux de performance plus élevés, de meilleures capacités de la caméra et de l'audio pour une collaboration plus immersive, et d'un ordinateur portable plus sécurisé leur permettant de répondre aux exigences quotidiennes du télétravail.

En ce qui concerne les ordinateurs de bureau, le nouveau ThinkCentre M90a Pro Gen 3 de Lenovo offre des caractéristiques qui l'élèvent au niveau de PC intelligent et hautement collaboratif. L'ordinateur redessiné Tiny-in-One (TIO) baptisé TIO Flex réinvente l'ordinateur de bureau professionnel modulaire tout-en-un, que nous avons fait découvrir au monde en 2014. Consultez ici dans son intégralité le communiqué de presse relatif aux ordinateurs ThinkPad X1, ThinkCentre et TIO Flex.

Technologies de refroidissement liquide Lenovo Neptunetm pour les centres de données et au-delà

Dans le cadre du CES 2022, Lenovo présente ses technologies innovantes de refroidissement liquide Lenovo Neptunetm, qui se sont développées pour inclure désormais les GPU, avec deux nouveaux systèmes pour la VDI et l'analytique de pointe. À travers Lenovo Neptunetm, Lenovo fait passer le concept d'économie d'énergie à une réalité d'optimisation des performances et de réutilisation de l'énergie. L'approche de Lenovo Neptune recourt au refroidissement liquide pour extraire la chaleur des systèmes produisant des températures élevées, ce qui est possible grâce à une approche en trois axes, avec notamment le processus DTN (Direct to Node) de refroidissement de l'eau chaude, le système RDHX (Rear-door Heat Exchanger), et TTM (Thermal Transfer Module), entre autres technologies. Ces technologies peuvent réduire la consommation totale d'électricité pour une pleine exploitation du serveur et du centre de données, ce qui peut aboutir rapidement à de réelles économies, un avantage qui perdure au cours du cycle de vie de l'infrastructure. Informations supplémentaires.

Puissantes solutions technologiques pour les PME

La toute nouvelle gamme Lenovo d'ordinateurs ThinkBook et ThinkCentre est conçue pour les petites et moyennes entreprises (PME). Dotée de matériaux haut de gamme, elle insiste sur des designs sophistiqués et durables pour la nouvelle génération de chefs d'entreprise audacieux.

La majeure partie du monde travaillant dans un environnement hybride, le multitâche productif est devenu la nouvelle norme. Le ThinkBook Plus Gen 3 transforme l'univers du double écran, puisqu'il s'agit du premier ordinateur portable 17,3 pouces, du secteur, à intégrer un écran secondaire LCD en couleur, de 8 pouces1.

Conçu pour les professionnels en déplacement, le ThinkBook 13x Gen 2 est un ordinateur portable haut de gamme en aluminium, très fin (12,9 mm) et très léger (1,21 kg), bâti sur la plateforme Intel Evo, et intégrant les tout derniers processeurs Intel Core U-Series Gen 12.

Par ailleurs, les nouveaux ThinkBook 14 et 16 Gen 4+ i offrent aux utilisateurs des modèles hautement flexibles, basés sur les performances. L'un et l'autre sont plus fins que les modèles de la génération précédente, tout en offrant des pavés tactiles de plus grande dimension, avec une surface en verre qui améliore l'expérience interactive.

Pour les entreprises en phase de croissance, ayant besoin d'un plus large éventail de solutions d'ordinateurs adaptables et haute performance, Lenovo a créé la gamme ThinkCentretm neo, où figurent les ordinateurs ThinkCentre neo 70t, ThinkCentre 50s, et ThinkCentre neo 30a 24. Ces ordinateurs présentent des avancées technologiques remarquables, en cette nouvelle ère des effectifs hybrides interconnectés.

Le nouveau service Easy Install de Lenovo est un service de déploiement spécifiquement conçu pour prendre en charge les besoins d'assistance des PME dans l'installation de nouvelles technologies pour leurs employés travaillant à distance ou sur site. Ce service simplifie le processus de déploiement, en donnant aux entreprises le choix de décider de ce qu'elles souhaitent installer, où, et quand, tout en libérant des ressources informatiques internes pour se concentrer sur des problématiques plus essentielles. Consultez ici l'intégralité du communiqué de presse relatif aux PME.

Écrans optimisés, du bureau à domicile, jusqu'à la salle de réunion

Les espaces de travail ne cessent d'évoluer, et les clients recherchent des technologies cohérentes qui leur confèrent la flexibilité dont ils ont besoin entre le bureau et la maison. La gamme ThinkVisiontm s'enrichit avec l'arrivée des moniteurs professionnels de nouvelle génération, P series 27 pouces, conçus dans un souci de flexibilité modulaire, de bien-être numérique et de durabilité. Le design du cadre aux bords ultra-fins sur les quatre faces, et les écrans QHD améliorent les espaces de travail des utilisateurs, et offrent des caractéristiques à valeur ajoutée en termes d'efficience et de productivité, dans les environnements à domicile ou au bureau.

Lenovo a récemment lancé une nouvelle gamme d'écrans grand format (Large Format Displays, LFD) ThinkVision, qui sont parfaits pour les salles de réunion ou les espaces éducatifs. Les moniteurs ThinkVision T86, T75 et T65 permettent une collaboration efficace pour les personnes présentes dans la salle, ou à distance, grâce aux écrans lumineux 4K, au logiciel intégré Lenovo Smart Whiteboard pour une expérience d'écriture confortable, aux haut-parleurs intégrés, microphones, et webcam modulaire pour une expérience de visioconférence plus intelligente. Consultez ici l'intégralité du communiqué de presse relatif aux moniteurs ThinkVision.

Redéfinition du design des ordinateurs portables de luxe

Présentation de la septième génération d'ordinateurs portables Yoga 2-en-1, à l'occasion du 10e anniversaire de l'arrivée de Yoga. L'ordinateur Lenovo Yoga 9i convertible, de 14 pouces, sous Windows 11, intègre le processeur Intel® Coretm i7-1260P Gen 12, couplé à une carte graphique Intel Iris® Xe, pour des performances supérieures. Offrant un nouveau design « Comfort Edge », le Yoga 9i est plus facile que jamais à tenir en main, et ses parois laquées le rendent encore plus séduisant.

Conçu pour donner vie au divertissement, le Yoga 7i ultraportable de Lenovo est disponible en 14 et 16 pouces. Choisissez le modèle 14 pouces avec écran tactile jusqu'à 2.8K OLED et gamme de couleurs 100 % DCI-P3 pour la création de contenus, et une qualité d'image saisissante grâce à Dolby Vision ; ou bénéficiez d'une qualité visuelle encore plus élevée en choisissant l'option écran tactile 16 pouces.

Plus écologique, le Yoga 6 de 13 pouces, de Lenovo est conçu de manière plus durable, pour inviter chacun à réfléchir et évaluer dans quelle mesure ses choix produisent un impact sur l'environnement. Son capot supérieur est fabriqué à base d'aluminium recyclé, et présente une option en tissu 50 % à base de plastique recyclé, traité pour offrir une finition résistante aux tâches. Consultez ici l'intégralité du communiqué de presse concernant Yoga.

Ordinateurs de jeux prêts pour le combat

Lenovo Legiontm honore à nouveau sa promesse d'une expérience de jeu et d'une productivité sans faille pour les joueurs et créateurs de contenus de toutes les générations, qui peuvent désormais apprécier un divertissement et des jeux haut de gamme à partir de leur poste de combat à la maison, aussi bien dans leur chambre que depuis une arène de sports électroniques, et pratiquement n'importe où ailleurs, tout en ayant la classe.

La gamme 2022 des PC, moniteurs, accessoires, logiciels et services pour les joueurs inclut les modèles portables de 16 pouces, Lenovo Legion 5i Pro et Lenovo Legion 5 Pro, ainsi que les modèles portables de 15 pouces, Lenovo Legion 5i et Lenovo Legion 5. Ces quatre ordinateurs portables offrent des performances de jeu sous Windows 11, une excellente mobilité, et les tout derniers GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTXtm. Le Lenovo Legion 5i et le Lenovo Legion 5i Pro intègrent jusqu'au tout dernier processeur Intel Core i7-12700H Gen 12, tandis que le Lenovo Legion 5 et le Lenovo Legion 5 Pro s'accompagnent de processeurs AMD Ryzen de nouvelle génération.

Plusieurs nouveaux moniteurs Lenovo à faible latence sont également dévoilés actuellement. Le moniteur Legion Y25-30 est parfait pour les joueurs les plus sérieux, en quête d'un avantage sur leurs compétiteurs. Les moniteurs Lenovo G27qe-20 et Lenovo G24qe-20 sont certifiés Eyesafe®, et offrent aux joueurs débutants des niveaux peu élevés de lumière bleue, ainsi qu'une polyvalence remarquable.

La souris est cruciale pour tous les joueurs, c'est pourquoi Lenovo a lancé deux souris optimisées sur le plan ergonomique, dotées de caractéristiques d'adhérence optimales. La souris sans fil pour jeux vidéo, Lenovo Legion M600, et la souris pour jeux vidéo, Lenovo Legion M300s RBG, sont toutes les deux ultralégères, avec un poids inférieur à 75 g.

Lenovo a également créé Legion Arena, une plateforme de jeux centralisée qui relie les plateformes et boutiques en ligne les plus courantes afin de réunir tous les jeux PC précédemment achetés, sur une seule et même plateforme. Consultez ici l'intégralité du communiqué de presse relatif à Lenovo Legion.

Développement des services aux clients

Dans le cadre plus large de l'engagement ESG de Lenovo, la société lance son Service de compensation de CO2 pour les consommateurs, disponible pour tous les ordinateurs Lenovo Legion et Yoga, y compris ceux annoncés aujourd'hui. Auparavant disponible uniquement sur les ordinateurs commerciaux, le Service de compensation de CO 2 , de Lenovo offre aux clients un moyen facile et transparent de compenser les émissions de carbone, et contribuer à préserver l'environnement, en un simple clic. Pour consulter l'intégralité du communiqué de presse, relatif au Service de compensation de CO 2 , de Lenovo, pour les consommateurs, rendez-vous ici.

La Société propose par ailleurs le service Lenovo Premium Care Plus, son tout dernier service d'assistance, renforcé, créé pour l'utilisateur moderne. Par le biais d'une seule et unique solution, les clients auront accès non seulement à Premium Care, mais également à une gamme complète de services avancés incluant la protection contre les dommages accidentels, Lenovo Smart Performance, Lenovo Smart, et la garantie de batterie scellée, de la Société.

Appareils pour la maison moderne

Le réveil intelligent Smart Clock Essential intégrant Alexa® est le tout dernier appareil de consommation dans la gamme de produits innovants de Lenovo pour la maison intelligente. Ce réveil intelligent permet à l'utilisateur de prévoir alarmes et rappels, Alexa étant également présente pour les aider à ajouter des articles à leur panier Amazon, et contrôler leur maison intelligente. Lenovo a également lancé deux nouvelles options de station de chargement pour son réveil intelligent Smart Clock, à savoir la station Lenovo à lumière ambiante, et la station de chargement sans fil Lenovo, avec lumière nocturne.

Les fonctionnalités du Lenovo Smart Frame ont également été actualisées, pour une plus grande facilité d'utilisation. Il suffit aux clients d'utiliser leur téléphone pour charger des photos dans la mémoire intégrée du cadre. Consultez ici l'intégralité du communiqué de presse, relatif à la maison intelligente.

Rendez-vous sur le Lenovo StoryHub pour consulter des communiqués de presse plus détaillés sur les produits, des spécifications complètes, et les images des annonces de Lenovo à l'occasion du CES. Consultez la page des événements de Lenovo à l'occasion du CES et la page d'exposition virtuelle concernant la présence de la Société lors de cet événement.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), entreprise du classement Fortune Global 500, d'une valeur de 60 milliards USD, est présente sur 180 marchés à travers le monde, au service de ses clients. Axés autour d'une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, nous développons actuellement des technologies qui changent le monde, qui alimentent un mode de vie (via des appareils et des infrastructures), et qui permettent (via des solutions, des services et des logiciels) à des millions de clients, chaque jour et ensemble, de créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable, pour tous et partout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com. Consultez nos toutes dernières actualités sur notre StoryHub.

1 Sur la base des études internes menées par Lenovo en novembre 2021

LENOVO, THINKPAD, THINKBOOK, THINKVISION, LENOVO LEGION, YOGA, et THINKCENTRE sont des marques commerciales de Lenovo. Dolby Vision fait partie des marques commerciales déposées et non déposées, de Dolby Laboratories, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. NVIDIA, GEFORCE, et GEFORCE RTX SUPER sont des marques commerciales de NVIDIA Corporation. AMAZON et ALEXA sont des marques commerciales d'Amazon Technologies, Inc. Microsoft Pluton fait partie des marques commerciales de Microsoft Corporation. Wi-Fi est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance. Intel, Intel Core et vPro sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. AMD et RYZEN sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices. EYESAFE est la marque commerciale déposée de Healthe LLC. CES est une marque commerciale de la Consumer Technology Association. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2021, Lenovo Group Limited.

