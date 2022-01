Rightware lance Kanzi One, la première chaîne d'outils IHM (Interface homme-machine) tout-en-un, dédiée à l'automobile, conçus pour tableau de bord intelligent





Rightware a lancé aujourd'hui Kanzi One, concluant ainsi un programme bêta à grand succès sursouscrit annoncé en septembre. Kanzi One, la première chaîne d'outils IHM (Interface homme-machine) automobile entièrement compatible avec Androidtm, fournit une infographie 3D de pointe sur le secteur et un nouveau flux de travail d'interface utilisateur permettant aux constructeurs automobiles de créer de nouvelles expériences impressionnantes, pour ces derniers, couplées à une excellence visuelle et une productivité maximale.

« Comme annoncé au salon de l'automobile (Internationale Automobil-Ausstellung, IAA) de Munich, Kanzi One change la donne sur le plan de la créativité et de la productivité de la part des constructeurs automobiles », a déclaré Freddie Geier, PDG de Rightware. « Nous sommes reconnaissants des réactions positives de nos clients et partenaires depuis le lancement de nos produits et attendons avec impatience les nouvelles IU emblématiques crées grâce à Kanzi One. »

L'objectif de Rightware avec Kanzi One est d'inspirer les équipementiers et les fournisseurs de catégorie 1 avec des capacités de rendu impressionnantes et un moteur 3D graphique puissant, la compatibilité totale avec Android pour la prochaine génération de systèmes d'info-divertissement, et un simple flux de travail qui libère d'innombrables possibilités IHM.

Kanzi One permet aux fabricants de proposer des expériences utilisateur, résolument tournées vers l'avenir, pour des IHM avancées beaucoup plus rapidement, avec des équipes réduites de moitié et avec extrêmement moins de lignes de code par rapport aux méthodes traditionnelles.

Une solution tout-en-un

Outre le cadre principal Kanzi, constitué de Kanzi Studio et de Kanzi Engine, Kanzi One offre une valeur accrue aux constructeurs automobiles en incluant une liste sans cesse croissante de fonctionnalités.

Cinq jeux de fonctionnalités seront inclus initialement : Kanzi Connect facilite le partage de données, de contenu et de services à travers les écrans et les appareils ; Kanzi Maps optimise la navigation grâce à une visualisation créatrice ; Kanzi Particles permet des animations et des effets visuels époustouflants ; Kanzi Autostereoscopy permet des effets de profondeur réalistes ; et le nouveau Kanzi VR facilite la validation des conceptions au stade précoce en plaçant des IU en temps réel à l'intérieur d'une voiture virtuelle et en interagissant avec les écrans avec ou sans casque de réalité virtuelle.

« Nous sommes certains que Kanzi One transformera les interfaces utilisateur embarquées d'aujourd'hui en IU emblématiques de demain? très attrayantes, faciles à utiliser et fidèles à leur marque, » a déclaré M. Geier. « Nous invitons tous les amis et observateurs de l'innovation de l'industrie automobile à explorer les possibilités de Kanzi One, et de compter sur nous pour porter le développement IHM au niveau supérieur. »

En raison des risques de santé en augmentation rapide associés à la Covid, Rightware a pris la décision de ne pas participer au CES 2022. Au lieu de cela, la société lancera une exposition itinérante pour présenter Kanzi One à ses clients si les conditions le permettent. Pour demander une réunion virtuelle ou en face à face et lire les descriptions des dernières démonstrations de Kanzi One, veuillez consulter le site www.rightware.com/kanzi-one-at-ces-2022 ou contacter sales@rightware.com.

À propos de Rightware

Rightware est la société derrière la gamme d'outils et de services Kanzi pour la conception et le développement d'interfaces utilisateur numériques avancées. Notre mission est d'aider les constructeurs automobiles à accroître la valeur de leur marque avec des interfaces utilisateur emblématiques hautement personnalisées. En tant qu'entreprise du groupe ThunderSoft, nos compétences et nos actifs combinés nous permettent de fournir des solutions IMH, un soutien technique et des services de conception entièrement intégrés. Basée en Finlande, Rightware est présente en Allemagne, aux États-Unis, en Corée du Sud, en Italie, au Japon et au Royaume-Uni. Kanzi est l'outil IU automobile leader du secteur auquel plus de 50 marques automobiles font confiance dans le monde www.rightware.com

