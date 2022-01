DNA Script étend sa série C à 200 millions de dollars/172 millions d'euros via un second closing





DNA Script, pionnier de la synthèse enzymatique d'ADN (EDS) pour l'impression d'ADN à la demande, annonce aujourd'hui l'extension de son tour de série C dont le montant total est porté à 200 millions de dollars/172 millions d'euros. En incluant ce second closing, DNA Script a levé un total de 315 millions de dollars/275 millions d'euros depuis sa création en 2014.

Ont participé à cette deuxième tranche de série C Baillie Gifford ainsi que des clients et des fonds conseillés par T. Rowe Price Associates. Healthcor Management, eureKARE et Irving Investors ont également participé à l'opération. Coatue Management, Catalio Capital Management, Fidelity Management & Research Company LLC, Columbia Threadneedle Investments, Casdin Capital, ainsi que d'autres investisseurs avaient quant à eux participé à la première tranche.

Le produit de ce financement sera utilisé pour faire avancer le système SYNTAX, premier produit commercial de DNA Script basé sur sa technologie exclusive EDS. Le système SYNTAX permet aux scientifiques d'imprimer rapidement de l'ADN synthétique pour des applications en génomique et en biologie moléculaire, selon les besoins de leur laboratoire. L'impression à la demande permet aux laboratoires de travailler sans attendre des jours voir des semaines pour recevoir le matériel génétique nécessaire à leurs travaux de services externalisés.

"Nous sommes ravis de nous associer à ce syndicat d'investisseurs de classe mondiale, rejoint par les nouveaux participants Baillie Gifford et T. Rowe Price, qui partagent tous notre vision d'accroître l'accès à la fabrication d'oligonucléotides pour accélérer la bio-révolution", a déclaré le cofondateur et PDG de DNA Script, Thomas Ybert. "Le système SYNTAX est la première étape vers la création d'un nouveau paradigme pour la synthèse de l'ADN et de l'ARN. Avec le soutien de nos investisseurs, nous sommes impatients de continuer à faire avancer ce nouveau modèle de référence pour résoudre certains de nos plus grands défis et faire progresser la santé humaine."

A propos de DNA Script

DNA Script, fondée en 2014 à Paris, développe une technologie innovante de synthèse enzymatique d'ADN, appelée EDS (Enzymatic DNA Synthesis), afin d'accélérer la découverte et l'innovation en sciences de la vie. La société développe le système SYNTAXtm, la première imprimante à ADN utilisable dans tous les laboratoires et mettant en oeuvre cette technologie. En remettant la synthèse d'ADN au sein même des laboratoires, DNA Script transforme la recherche en sciences de la vie, donnant aux chercheurs une autonomie jusque-là inédite. www.dnascript.com

