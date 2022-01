La société H10 Hotels inaugure son hôtel exclusif Ocean Eden Bay réservé aux adultes en Jamaïque





- Situé sur le bord de la mer, le nouvel établissement compte 444 chambres et offre une vaste gamme de services.

- Le deuxième hôtel de la société en Jamaïque est adjacent au centre de villégiature Ocean Coral Spring, que la chaîne a inauguré à la fin de 2019.

- Le complexe est doté d'installations modernes, dont six restaurants, quatre bars exclusifs, une plage privée avec des chaises longues et une grande piscine design surplombant la mer. Les clients auront également accès à tous les espaces et services du centre Ocean Coral Spring.

BARCELONE, Espagne, 3 janvier 2022 /CNW/ - La société H10 Hotels a inauguré un nouveau centre de villégiature cinq étoiles, Ocean Eden Bay, en Jamaïque, réservé aux adultes seulement pour qu'ils profitent de vacances de luxe. Le nouvel hôtel est situé au bord de la mer à Coral Spring et donne accès à une spectaculaire plage de sable blanc et à des eaux turquoise. Il est voisin du centre de villégiature Ocean Coral Spring, que la société a inauguré en décembre 2019.

Avec l'ouverture de cet hôtel, son deuxième en Jamaïque, la société compte maintenant sept établissements dans les Caraïbes, dont trois centres de villégiature à Riviera Maya et deux autres à Punta Cana. Il s'agit tous d'établissements cinq étoiles situés à des emplacements exceptionnels au bord de la mer.

Le centre de villégiature Ocean Eden Bay est destiné aux clients qui souhaitent effectuer un séjour de luxe contemporain au coeur de la nature. Ses 444 chambres et installations modernes comprennent 6 restaurants, 4 bars exclusifs, une grande piscine moderne surplombant la mer, un spa et une plage privée avec des chaises longues. Les clients du nouvel hôtel auront également accès à toutes les installations et à tous les services du centre de villégiature Ocean Coral Spring, dont le magnifique Despacio Spa Centre, un gymnase, une rivière artificielle avec un courant doux, une salle de quilles unique, deux courts de tennis, un terrain multisports et le centre de plongée Dive It!.

Dans chaque chambre, le design intérieur du complexe évoque l'essence des Caraïbes. L'entrée du bâtiment dévoile aux clients le design spectaculaire de l'hôtel, qui comporte un impressionnant banc de mantes atlantiques au plafond du hall. De plus, une murale en céramique inspirée de la mer des Caraïbes procure aux clients une atmosphère tropicale et maritime en harmonie avec les environs. Les formes incurvées et les teintes pâles, avec une prédominance de tons de bleu, de blanc et de terre, et l'utilisation de la végétation en tant qu'élément décoratif avec des matériaux tels que le bois, le rotin et les fibres naturelles, donnent de la chaleur à l'ambiance et s'accordent parfaitement avec l'emplacement de l'hôtel.

Restaurants

Ocean Eden Bay offre une vaste gamme d'options culinaires grâce à six restaurants internationaux, y compris un restaurant-buffet avec cuisine-spectacle, le Captain Market, et cinq restaurants thématiques à la carte spécialisés dans différents types de cuisine. Parmi ceux-ci, mentionnons le restaurant Marlin, un lieu design moderne au bord de la mer où l'on peut déguster des spécialités à base de poisson et de fruits de mer, le restaurant Bluemoon, avec son ambiance romantique et sa cuisine française, et le Steak House, spécialisé dans les grillades. L'élégant restaurant Senses propose un concept culinaire novateur assorti d'un spectacle, idéal pour vivre une expérience nocturne différente.

Le centre de villégiature compte également quatre bars exclusifs où l'on peut déguster des cocktails dans une ambiance détendue près de la piscine, sur la plage de l'hôtel, dans le hall d'entrée ou dans le salon Privilege exclusif.

Les clients peuvent compléter leur expérience culinaire grâce à la vaste offre culinaire de l'Ocean Coral Spring, qui comprend dix restaurants, dont neuf sont des restaurants internationaux à la carte spécialisés dans la cuisine italienne, asiatique, jamaïcaine, indienne et américaine, entre autres. Neuf bars, une boutique de crème glacée et la cafétéria spécialisée Mike's Coffee seront également offerts.

Chambres exclusives inspirées des Caraïbes

Le nouveau centre de villégiature Ocean Eden Bay est doté de chambres exclusives, spacieuses et lumineuses, conçues selon un design intérieur élégant inspiré des Caraïbes. Toutes les chambres sont équipées de toutes sortes de commodités pour assurer un séjour agréable aux clients. Elles offrent notamment un téléviseur intelligent avec des chaînes internationales, un minibar, un coffre-fort dans la chambre, une machine à café, un système de climatisation et une salle de bain complète avec bain tourbillon et douche à effet pluie.

L'hôtel offre des chambres Junior Suites, Swim-Up Junior Suites, Rooftop Junior Suites, Master Suites et Privilege Suites, y compris les chambres Privilege Junior Suites et les chambres Privilege Rooftop Master Suites. Nos chambres les plus impressionnantes comprennent les Swim-Up Junior Suites, situées au rez-de-chaussée et qui offrent un accès direct à une piscine à partir de leur terrasse, ainsi que les suites Privilege Swim-Up Junior Master Suites, comportant des chambres spacieuses ainsi qu'un salon séparé et une terrasse privée avec spa.

Service « Privilege, Exclusive Rooms and Services »

Le centre de villégiature Ocean Eden Bay offre le service « Privilege, Exclusive Rooms and Services », conçu pour les clients qui souhaitent vivre une expérience unique assortie d'une plus grande exclusivité pendant leur séjour. Les clients qui profiteront de ce service séjourneront dans les chambres Privilege Junior Suites, Privilege Master Suites et Privilege Rooftop Master Suites et ils auront un accès exclusif au salon Privilege, qui comporte un service de conciergerie et des ordinateurs avec accès à Internet, ainsi que des boissons, des collations et des apéritifs de marques réputées.

Ils profiteront également du restaurant Privilege à la carte et d'une zone exclusive sur la plage dotée de chaises longues et de lits balinais, avec service de boissons.

Despacio Spa Centre

Le complexe comprend le Despacio Spa Centre, une zone de bien-être dotée d'une piscine intérieure dynamique, d'un spa, d'un sauna et d'un bain à vapeur. Le centre offre également un service de massage, des traitements pour le visage et le corps ainsi qu'un coiffeur. Il est également doté d'un gymnase ouvert 24 heures sur 24.

Un excellent programme d'activités pour adultes

Le centre de villégiature Ocean Eden Bay, spécialisé dans les vacances réservées aux adultes, offre une atmosphère calme et détendue, idéale pour se détendre en compagnie d'un conjoint ou d'amis, et un programme complet d'activités appelé Blue Team pour les 18 ans et plus.

Pendant la journée, les clients pourront pratiquer des activités sportives sur les deux courts de tennis et le terrain multisports, sur la plage de l'hôtel et au centre de plongée Dive It! Le soir, ils pourront profiter de leurs temps libres dans une salle de quilles unique au centre de villégiature Ocean Coral Spring ou se divertir lors de spectacles.

Lieux pour les événements et les célébrations

Le complexe hôtelier compte quatre salles de réunion bénéficiant de lumière naturelle et équipées de tout ce qui est nécessaire pour organiser toutes sortes de réunions et de célébrations. Les quatre salles sont dotées de cloisons mobiles et peuvent se transformer en une grande pièce de 840 m² offrant une capacité pouvant aller jusqu'à 800 personnes. Cet établissement offre également un espace extérieur idyllique, avec des lieux exceptionnels pour organiser des cocktails et des événements avec vue sur la mer.

L'hôtel offre une connexion Wi-Fi gratuite dans toutes ses installations et dispose d'un coin Internet et d'un stationnement, également gratuit pour les clients.

Pour garantir un séjour en toute sécurité, l'hôtel appliquera toutes les mesures de sécurité et d'hygiène établies, selon le protocole du programme de sécurité de l'entreprise, afin d'assurer le mieux-être de ses clients pendant leur séjour. Conformément aux procédures établies, l'hôtel obtiendra la certification Covid-19 Hygiene Response de la part du consultant externe Preverisk Group.

En plus d'assurer la sécurité de ses clients, la société H10 Hotels favorise la durabilité et la protection de l'environnement. Elle fait la promotion du tourisme responsable et de son engagement à l'égard de l'environnement et de la société dans le cadre de son projet Stay Green. Ce projet repose sur trois grands champs d'activité : L'élimination des plastiques et la réduction des déchets dans ses installations, l'efficacité énergétique et l'utilisation de l'énergie verte, ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation.

