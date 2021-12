L'ARM d'AQMetrics reçoit une autorisation complète de la FCA





LONDRES, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La Financial Conduct Authority (FCA) a annoncé aujourd'hui avoir accordé à la succursale britannique d'AQ Metrics Limited une autorisation d'exploiter un mécanisme de communication approuvé (ARM) à titre de fournisseur de services de communication de données (DRSP), en vertu des Data Reporting Services Regulations 2017 (Règlement de 2017 sur les services de communication de données). Le statut d'AQMetrics en tant que DRSP et exploitant ARM a été inscrit dans le Registre des services financiers et dans la liste de DRSP autorisés .

L'autorisation accordée par la FCA témoigne de l'importance du marché britannique pour AQMetrics et elle appuiera la mission de l'entreprise à fournir des services de premier rang de communication de transactions liées à la réglementation MiFID II par le biais de sa plateforme technologique réglementaire.

« En raison du Brexit, AQMetrics s'est appuyé sur le régime de permission temporaire pour fournir ses services de communication de données au Royaume-Uni, en attendant de recevoir une autorisation permanente. Grâce à cette autorisation, que nous devons au travail acharné de l'équipe d'AQMetrics, notre plateforme fera partie des solutions privilégiées par les entreprises britanniques pour communiquer les transactions liées à la réglementation MiFID par le biais d'un mécanisme de communication approuvé », a déclaré Geraldine Gibson-Dautun, PDG d'AQMetrics.

« Nous sommes engagés depuis longtemps à soutenir les entreprises dont le siège se situe au Royaume-Uni ainsi que les succursales britanniques de nos clients internationaux tels que Kepler Chevereux et Sumitomo Asset Management », a ajouté Olivier Halimi, directeur général de la succursale britannique d'AQMetrics.

AQMetrics cherche à étendre davantage ses activités au Royaume-Uni. La société prévoit d'agrandir son équipe en 2022 afin de servir les acteurs du marché britannique et d'assurer une migration transparente depuis d'autres ARM.

Contact :

Jonathan Plant

Jonathan.plant@aqmetrics.com

+35316292607

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/840928/AQMetrics_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 décembre 2021 à 18:36 et diffusé par :