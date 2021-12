Les dons de fin d'année que recevra la Société canadienne de la SP seront triplés par un donateur anonyme





TORONTO, 22 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tous les dons que recevra la Société canadienne de la SP d'ici à minuit le 31 décembre auront une portée trois fois plus grande grâce à la générosité d'un donateur anonyme, qui triplera tous les dons, jusqu'à concurrence de 200 000 $. Ainsi, chacun des dons versés à l'organisme durant la campagne de fin d'année de celui-ci contribuera triplement au financement de services essentiels à l'intention des personnes touchées par la sclérose en plaques (SP) ainsi que de travaux de recherche prometteurs axés sur la découverte de nouveaux traitements et d'un remède contre la SP.



Chaque jour, en moyenne, douze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP. Il pourrait s'agir de douze personnes parmi les membres de votre famille, de vos amis ou de vos voisins, qui auront à faire face aux sentiments d'isolement, d'insécurité et de confusion que suscite souvent ce diagnostic ? soit une gamme d'émotions que les répercussions de la pandémie mondiale n'ont fait qu'intensifier. Les dons qui seront effectués durant la période des fêtes permettront à la Société de la SP d'investir dans la recherche et de réduire l'incertitude avec laquelle doivent composer les personnes qui ont la SP, les proches aidants de ces dernières et les membres de leur réseau de soutien en offrant à tous ces gens des programmes de soutien cruciaux.

Résidente de Montréal, au Québec, Anna Giannakourus sait qu'elle peut compter sur l'appui de la collectivité de la SP dans son parcours avec la sclérose en plaques. Elle croit en outre qu'il importe de venir en aide aux membres de cette collectivité, qui comprennent les défis qui se présentent à elle au quotidien. « J'ai toujours été une personne généreuse, mais, depuis que j'ai la SP, j'ai comme priorité d'apporter ma contribution pour aider d'autres Canadiens qui vivent avec cette maladie. Dans la vie, il est important de tisser des liens et de s'entraider. Il n'y a rien de plus gratifiant que d'aider des personnes dans le besoin », déclare Anna.

Grâce à sa campagne de fin d'année de dons triplés, la Société de la SP pourra continuer d'offrir des services et des ressources informatives aux personnes de notre pays qui sont touchées par la SP, dont le Réseau de connaissances sur la SP et le Programme de soutien entre pairs.

Les fonds amassés à cette occasion permettront également l'accélération des travaux de recherche soutenus par la Société de la SP, lesquels portent sur l'amélioration des traitements et des soins, la prévention de la SP, et la compréhension et l'enrayement de la progression de cette maladie. En 2021, la Société de la SP a affecté plus de 2,6 millions de dollars au financement de nouvelles études et de diverses subventions de recherche, et c'est uniquement grâce à la générosité de donateurs engagés, qui croient en la vision de l'organisme d'un monde sans SP, qu'un tel investissement a pu être réalisé. Des percées déterminantes sont sur le point d'être effectuées. Il est donc de la plus haute importance que l'élan se poursuive en 2022 et dans les années à venir.

« Le soutien des gens qui nous appuient nous a permis de maintenir nos activités durant la pandémie. Notre détermination à répondre aux besoins des personnes touchées par la SP demeure inébranlable », souligne Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « Avec votre aide, nous pouvons continuer de nous concentrer sur le financement de travaux de recherche novateurs sur la SP ainsi que de programmes et de services de soutien essentiels. »

Commençons l'année en force au profit des personnes qui ont la SP, maladie avec laquelle vivent plus de 90 000 Canadiens. Rendez-vous à https://scleroseenplaques.ca/findannee pour faire un don à la Société canadienne de la SP à l'occasion des fêtes.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, douze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l'information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d'un monde sans SP. Pour obtenir plus d'information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

