Une entreprise de Montréal fait un don de 250 000 $ pour combattre le cancer de l'ovaire





MONTRÉAL, 21 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après que deux de ses employés aient perdu leur épouse des suites du cancer de l'ovaire, John Blachford, chef de la direction de Blachford, s'est dit qu'il devait faire quelque chose. Le cancer de l'ovaire est une maladie sournoise et mortelle, dont les symptômes n'apparaissent souvent qu'à son stade le plus avancé. L'entreprise s'est engagée à faire un don de 250 000 $ à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) pour créer la Bourse de recherche sur le cancer de l'ovaire Blachford afin d'aider un plus grand nombre de femmes à survivre au cancer de l'ovaire.



« Blachford célèbre ses cent ans d'existence cette année, et nous n'aurions jamais pu atteindre ce jalon important ou obtenir autant de succès sans le dévouement de nos employés. Nous avons décidé de faire un don au projet DOvEE pour démontrer notre appui aux personnes de notre entourage qui sont touchées par cette terrible maladie. »

?John Blachford, propriétaire et chef de la direction, Blachford

La nouvelle Bourse de recherche sur le cancer de l'ovaire Blachford appuiera la Dre Lucy Gilbert, directrice du département de gynécologie oncologique au CUSM et le projet DOvEE (Diagnostic précoce des cancers de l'ovaire et de l'endomètre). En 2018, la Dre Gilbert a mis au point le test DOvEEgene, un test diagnostique simple pour dépister les cancers de l'ovaire et de l'endomètre à leur stade précoce. Ce test fonctionne comme le test Pap pour dépister le cancer du col de l'utérus, et sa capacité de dépister le cancer à un stade précoce améliore considérablement les chances de survie. Ce test en est maintenant à l'étape du dernier essai clinique, et cette bourse lui fournira des fonds très nécessaires pour terminer l'essai et offrir le test DOvEEgene au plus grand nombre de femmes possible.

« Au département de gynécologie oncologique, je vois très souvent des diagnostics de cancer de l'ovaire et de cancer de l'endomètre à un stade avancé. Si ces cancers avaient été dépistés à un stade plus précoce, ces femmes auraient survécu. C'est vraiment épouvantable. Les essais cliniques de phase 3 du test DOvEEgene sont le point culminant d'années de travail, et je remercie Blachford de nous aider à offrir DOvEEgene à toutes les femmes. »

Dre Lucy Gilbert, directrice du département de gynécologie oncologique, Centre universitaire de santé McGill

Le taux de survie du cancer de l'ovaire n'a pas augmenté depuis plus de 30 ans, un fait étonnant si on pense à la vitesse à laquelle la médecine et la technologie ont évolué. Il y a trente ans, des entreprises comme Blachford utilisaient des télécopieurs et des machines à écrire. Alors que les tablettes ont remplacé les machines à écrire, aucune nouvelle technologie n'a été mise au point pour améliorer les taux de survie des cancers de l'ovaire et de l'endomètre. Jusqu'à maintenant.

« Trop de femmes sont emportées par les cancers de l'ovaire et de l'endomètre. La Fondation du CUSM est fière d'appuyer la Dre Lucy Gilbert dans ses efforts pour changer cette situation. Nous remercions Blachford de sa détermination à faire en sorte que ces tueurs silencieux n'emportent plus de mères, des filles, de soeurs et d'amies. »

? Julie Quenneville, présidente et directrice générale, Fondation du CUSM

Blachford, une entreprise fondée à Montréal, célèbre son centenaire cette année et ses 365 employés dans le monde entier sont fiers de redonner à la communauté qui a appuyé sa réussite.

DOvEE est l'une des priorités de la campagne Osez rêver de la Fondation du CUSM, qui vise à recueillir 200 millions de dollars pour transformer des vies et faire évoluer la médecine. La campagne Osez rêver. Arrêtez le tueur sournois a recueilli plus de 2 millions de dollars pour appuyer le grand rêve de la Dre Gilbert : faire du test DOvEEgene la norme de soin pour les femmes et sauver d'innombrables vies.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill



La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l'excellence des soins aux patients, la recherche et l'enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l'un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l'humanité ? les maladies infectieuses ?; pour mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; pour souder les coeurs brisés grâce à des soins novateurs; pour dépister les tueurs silencieux ? les cancers de l'ovaire et de l'endomètre ? à un stade précoce; pour mettre sur pied l'équipe de soins de santé la plus compétente au Canada et plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde. http://www.fondationcusm.com

À propos de Blachford

H.L. Blachford Ltée a été fondée à Montréal en 1921 par Henry Lloyd Blachford et possède aujourd'hui des établissements de fabrication aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. C'est un important fabricant de matériaux de réduction du bruit utilisés pour protéger les chauffeurs et les passagers de camions lourds, d'équipement de construction et de tracteurs agricoles. Elle fabrique aussi une vaste gamme de produits à base d'acides gras dérivés de gras animaux et d'huiles végétales. Ces produits sont utilisés dans plusieurs industries dont les plastiques, le caoutchouc, les câbles, les métaux en poudre et les lubrifiants. www.blachford.com

À propos du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est l'un des plus importants établissements de santé universitaires au monde. En s'appuyant sur la tradition de leadership médical de ses hôpitaux fondateurs, le CUSM offre des soins multidisciplinaires exceptionnels, axés sur les patients. Affilié à la Faculté de médecine de l'Université McGill, le CUSM continue à faire évoluer la médecine adulte et pédiatrique en attirant les plus grands experts cliniques et les meilleurs chercheurs du monde entier, en évaluant les dernières avancées en matière de technologie médicale, et en formant la prochaine génération de professionnels de la médecine. En collaboration avec les partenaires de notre réseau, nous bâtissons un avenir meilleur pour nos patients et leurs familles, pour nos employés, nos professionnels, nos chercheurs et nos étudiants, pour notre communauté et surtout, pour la vie. www.cusm.ca

