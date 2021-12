Sysdig, leader en sécurité unifiée des conteneurs et du cloud, obtient un financement de série G de 350 millions USD qui valorise la société à 2,5 milliards USD





Sysdig, Inc., leader de la sécurité unifiée des conteneurs et du cloud, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de série G de 350 millions USD qui valorise la société à 2,5 milliards USD, portant le financement total à 744 millions USD, et multipliant ainsi par plus de deux la valorisation de la société, en l'espace de huit mois. Le financement a été dirigé par le fonds de croissance de Permira. Guggenheim Investments a rejoint cette levée de fonds au nom de plusieurs clients, aux côtés des investisseurs existants Accel, Bain Capital Ventures, DFJ Growth, Glynn Capital, Goldman Sachs, Insight Partners, Next47, Premji Invest & Associates, et Third Point Ventures.

Sysdig permet aux organisations de sécuriser en toute confiance le cloud en fournissant une détection des menaces en temps réel afin d'éliminer les zones d'ombre en matière de sécurité, ainsi qu'une restauration en un clic pour fermer la boucle. Grâce à la plateforme de Sysdig, les équipes détectent et répondent aux menaces d'exécution, et gèrent de manière continue les configurations, les permissions, les vulnérabilités et la conformité s'agissant des conteneurs, des Kubernetes et des services cloud. Sysdig s'associe avec plusieurs fournisseurs de cloud majeurs, parmi lesquels Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, IBM Cloud, Red Hat, et SUSE Rancher.

Ce financement sera utilisé pour accélérer l'expansion internationale de Sysdig en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud, multiplier par deux ses effectifs en 2022, développer son programme de partenariat, et investir dans une expérience de sécurité multicloud unifiée intégrant exécution, configurations, permissions et vulnérabilités.

La plateforme de la société s'appuie sur une base open source, incluant Falco et Sysdig open source, qui constituent des références en matière de détection des menaces liées aux conteneurs et au cloud, ainsi que de réponses aux incidents. L'open source encourage la transparence et le développement de solutions plus efficaces grâce à une communauté de contributeurs qui externalisent des politiques de sécurité, signalent des problèmes, contribuent aux fonctionnalités, et corrigent des bugs. Depuis que Falco contribue à la Cloud Native Computing Foundation, Falco a été téléchargé plus de 37 millions de fois, avec une augmentation de 335 % depuis que l'outil est devenu un projet d'incubation au sein de la CNCF en janvier 2020.

Étapes clés franchies par Sysdig :

Multiplication par plus de trois du chiffre d'affaires annualisé relatif à la sécurité, au cours des 12 derniers mois. Solide tendance d'expansion des clients, comme le démontre le taux annuel de rétention des revenus nets (Net Revenue Retention, NRR) de 149 % au dernier trimestre.

Augmentation de 140 % de la clientèle, en glissement annuel, pour atteindre près de 700 clients. Sysdig enregistre des revenus récurrents annuels (Annual Recurring Revenue, ARR) de plus de 875 000 USD en moyenne, parmi les 50 principaux clients acheteurs.

L'expansion rapide de Sysdig à l'international lui a permis de multiplier par deux, en glissement annuel, ses équipes de vente et de marketing, comptant des employés dans cinq bureaux mondiaux, et plus de 20 pays.

En août, Sysdig a procédé à l'acquisition d'Apolicy, développant ainsi la plateforme de Sysdig pour inclure une sécurité dans l'infrastructure (Infrastructure as a Code, IaC). Sysdig a lancé la restauration guidée destinée aux manifestes d'IaC et l'intégration prête à l'emploi avec GitHub, GitLab, Azure DevOps, et Bitbucket, afin de fournir des commentaires en matière de risques et de politiques concernant les demandes d'exécution d'IaC. En outre, la société a ajouté cette année à la plateforme Sysdig la gestion des risques de configuration cloud et la gestion des droits relatifs aux infrastructures cloud (Cloud Infrastructure Entitlements Management, CIEM).

En août, Sysdig a été reconnue en tant que Fournisseur représentatif, dans le rapport 2021 de Gartner®, intitulé Innovation Insight for Cloud-Native Application Protection Platforms (Aperçus sur les innovations concernant les plateformes de protection des applications natives du cloud). [1]

Sysdig se démarque en tant que chef de file incontesté en matière de sécurité unifiée des conteneurs et du cloud. La Société a enregistré une augmentation des ventes de Sysdig Secure, à hauteur de 300 % dans les 12 derniers mois. Au cours de l'année passée, la Société a augmenté le nombre de ses sites d'hébergement SaaS, passant de 9 à 16, avec notamment l'ajout d'un site en Australie en début d'année. Ces derniers mois, la société a massivement investi dans son programme de partenariat. Le 1er novembre, Sysdig a annoncé que l'intégralité des transactions en dehors du Global 500 constitueraient des transactions indirectes.

Citations

Suresh Vasudevan, PDG de Sysdig : « Nous avons constaté un intérêt massif des investisseurs pour Sysdig, à l'heure où le marché de la sécurité cloud enregistre une hypercroissance. L'adoption du cloud s'est accélérée sur le marché grand public, et par conséquent, la demande en faveur de Sysdig et Falco a explosé. Les équipes de sécurité cloud réalisent rapidement l'importance pour les conteneurs et le cloud, de la détection des menaces liées à l'exécution, et face auxquelles Sysdig s'impose comme un choix évident. »

Alex Melamud, directeur chez Permira : « Le changement générationnel vers le cloud et les conteneurs implique que la sécurité soit en mesure de détecter et de répondre aux menaces en temps réel. La question n'est plus de savoir si les entreprises adopteront des solutions de sécurité cloud, mais de savoir quelle solution choisir ; et Sysdig se démarque comme le chef de file incontesté de la sécurité unifiée des conteneurs et du cloud. En tant que leader sectoriel à croissance rapide et à grande échelle, Sysdig cadre parfaitement avec notre approche en matière d'investissement, et nous sommes impatients de mettre à profit notre plateforme mondiale et nos compétences d'experts en logiciels et sécurité, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs de croissance. »

Ping Li, associé chez Accel : « Accel s'est très tôt associée avec Sysdig. Nous sommes convaincus de la nécessité pour les organisations, de disposer d'une solution unifiée en matière de cloud et de conteneurs, qui s'étende du développement jusqu'à la production. Sysdig a prouvé sa capacité à se développer, et sa plateforme se fonde sur l'open source tout en étant déployée en tant que SaaS ; il s'agit bien d'une formule gagnante. Aujourd'hui, la société se positionne clairement en tant que leader dans le secteur de la sécurité d'exécution, aussi bien pour le cloud que les conteneurs. »

Rory Twomey, vice-président de Guggenheim Investments : « Guggenheim Investments est ravie d'aider Sysdig à renforcer sa position de chef de file dans le secteur du DevOps sécurisé, ainsi qu'à résoudre les défis de sécurité des applications cloud modernes. Nous avons hâte de voir la société capitaliser sur les opportunités significatives qui s'offriront à elle. »

Nominations à des postes de haute direction

Sysdig a également annoncé aujourd'hui que Karen Walker avait rejoint la société en tant que directrice financière, et que Paul Whitney avait été nommé directeur des ressources humaines. Karen Walker apporte plus de 20 années d'expérience à des postes de haute direction au sein d'entreprises telles que PagerDuty, Uber, Pandora Media, Virgin America, et CBS Interactive. Au cours de sa carrière, Mme Walker a déployé des équipes financières au sein d'organisations internationales à forte croissance, dirigé la préparation d'introductions en bourse, et soutenu dix acquisitions. Paul Whitney possède une expérience internationale significative dans le soutien des performances organisationnelles en développant la culture d'entreprise et en aidant les individus à réaliser leur potentiel. Avant de rejoindre Sysdig, M. Whitney a exercé les fonctions de directeur des ressources humaines chez Cohesity et Databricks, après avoir dirigé l'introduction en bourse de deux entreprises.

Dynamique du marché

D'après Gartner®, « D'ici 2023, 70 % du total des charges de travail en entreprise sera déployé dans des infrastructures cloud et des services de plateforme, marquant ainsi une augmentation par rapport au chiffre de 40 % enregistré en 2020. » [2]

IBM a indiqué que le coût moyen d'une attaque pour une entreprise opérant dans le cloud public s'élevait à 4,8 millions USD. [3] D'après le rapport d'IBM, les entreprises qui se situent « plus loin dans leur maturité de modernisation du cloud sont capables d'identifier et de contenir les attaques avec 77 jours d'avance par rapport à celles situées à un stade de modernisation précoce. » L'étude a également indiqué que la réduction des délais d'identification et de rétention d'une attaque permettait de réduire significativement son coût.

Ressources

À propos de Sysdig

Sysdig établit les critères de sécurisation du cloud, en permettant aux organisations de sécuriser en toute confidentialité conteneurs, Kubernetes et services cloud. La plateforme de Sysdig permet aux équipes de sécuriser la construction, de détecter et répondre aux menaces d'exécution, et de gérer de manière continue les configurations cloud, les permissions et la conformité. Sysdig est une plateforme SaaS conçue sur une infrastructure open source, incluant Falco et Sysdig open source, les références ouvertes pour la détection et la réponse aux menaces liées à l'exécution. Les plus grandes entreprises les plus soucieuses de la sécurité font confiance à Sysdig pour la sécurité des conteneurs et du cloud. Rendez-vous sur sysdig.com.

À propos de Permira

Permira est une société d'investissement mondiale qui soutient des entreprises à succès poursuivant des ambitions de croissance. Créée en 1985, la société conseille des fonds dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 65 milliards USD (58 milliards EUR), et procède à des investissements majoritaires et minoritaires à long terme. Les fonds Permira ont réalisé près de 300 investissements en capitaux propres dans quatre secteurs clés : la technologie, la consommation, les services et la santé. Les fonds Permira ont largement fait leurs preuves dans le domaine de l'investissement technologique, ayant investi 18,7 milliards USD dans 67 entreprises issues des segments des SaaS d'entreprise, de la cybersécurité, du commerce numérique, des technologies financières et des places de marché en ligne. Permira emploie plus de 350 personnes réparties dans 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

La stratégie de croissance de Permira consiste à soutenir des entreprises de rupture, leaders sur le marché, à mesure qu'elles se développent pour atteindre un niveau supérieur. Les fonds de croissance de Permira ont soutenu et développé par le passé des entreprises Internet et technologiques parmi les plus importantes et celles enregistrant la plus forte croissance, au monde, notamment Klarna, Minted, FlixBus, Mirakl, Zwift, Nexthink, Full Truck Alliance, Relativity, G2, FullStory, Carta, mParticle, et AllTrails. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.permira.com.

[1] Gartner, « Innovation Insight for Cloud-Native Application Protection Platforms » (Aperçu sur les innovations concernant les plateformes de protection des applications natives du cloud), Neil MacDonald, Charlie Winckless, 25 août 2021.

[2] Gartner, « Hype Cycletm for Cloud Security, 2021 » (Hype Cycletm relatif à la sécurité du cloud, 2021), Tom Croll, Jay Heiser, 27 juillet 2021.

[3] IBM, « How much does a data breach cost? » (Quel est le coût d'une violation des données ?), 2021.

Clauses de non-responsabilité de Gartner : GARTNER et HYPE CYCLE sont des marques déposées ou de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'elle publie, et ne conseille aucunement aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisme de recherche de Gartner, et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

