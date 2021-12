Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mardi 21 décembre 2021

Les crypto-monnaies ont fait d'énormes progrès quant à leur adoption par le grand public en 2021. Avec des marques et des entreprises très appréciées qui acceptent et s'impliquent dans l'espace crypto, cette technologie est arrivée pour durer. La...

Résumé Produit : Plusieurs médicaments génériques en poudre contre le rhume et la grippe de marque maison pour adultes et enfants de 12 ans et plus. Problème : CellChem Pharmaceuticals Inc. procède au rappel de tous les lots de plusieurs produits en...