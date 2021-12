Asic Jungle, le marché du matériel de minage, achète un domaine dans le métavers pour son premier site phare virtuel.





Suite à l'engouement suscité par le métavers, Asic Jungle, la première place de marché de matériel de minage et cabinet de courtage en gros, a annoncé qu'elle avait acheté une propriété dans le métavers fonctionnant comme premier site phare virtuel. Ce site virtuel a été acheté sur Decentraland, une plateforme de RV décentralisée et populaire qui compte plus de 300 000 utilisateurs actifs mensuels. Étant donné que le marché immobilier numérique se réchauffe et capte l'attention des entreprises, des sociétés d'investissement et même de l'Île de la Barbade, Asic Jungle a établi une première présence des mineurs de crypto-monnaies dans le métavers.

Asic Jungle vise à offrir une place de marché transparente permettant aux mineurs de crypto-monnaies d'acheter et de vendre du matériel de minage authentifié. Le site virtuel d' Asic Jungle permettra à la communauté des mineurs de crypto-monnaies de se rencontrer, d'échanger et d'en apprendre davantage sur les ASIC et les GPU répertoriés sur sa place de marché, grâce à une chaîne de production interactive comprenant des répliques virtuelles des unités de minage.

« Souvent, les entreprises de crypto-monnaies n'ont pas de bureaux ou de sites physiques permettant aux clients de mieux comprendre les produits ou services d'une entreprise. En ouvrant notre premier site virtuel dans le métavers, nous rencontrons nos clients selon leurs conditions, dans un lieu où nous pensons qu'ils se rassembleront dans un avenir prévisible », a déclaré Artem Bespaloff, CEO et cofondateur d' Asic Jungle.

En ce qui concerne l'avenir, Asic Jungle prévoit d'engager des promoteurs immobiliers et des architectes virtuels pour aménager le terrain et créer une vitrine virtuelle complète avec un musée minier où les clients pourront voir une représentation visuelle du processus de minage et l'histoire du minage de crypto-monnaies.

« De nombreuses personnes sont très intéressées par le minage de cryptomonnaies mais, souvent, elles ne savent pas par quel bout commencer. Nous espérons que notre lieu virtuel pourra apporter davantage de transparence à nos clients afin qu'ils puissent continuer à nous faire confiance en achetant et en vendant du matériel de minage », a déclaré Charles Wissa, cofondateur d' Asic Jungle. « En connectant le monde physique au monde virtuel, nous espérons accueillir des rassemblements et des conférences pour que la communauté du minage se réunisse plus régulièrement ».

Asic Jungle est une place de marché et de courtage de matériel de minage de premier plan, qui vend des dizaines de milliers de mineurs sur une base annuelle en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Asic Jungle a pour objectif de professionnaliser le secteur du minage de crypto-monnaies en offrant un lieu sûr et transparent où les mineurs pourront répertorier et vendre leurs ASIC, GPU et matériel de minage usagés.

