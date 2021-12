Kyndryl annonce un nouveau Centre d'innovation infonuagique à Montréal





Ce projet créera près de 500 emplois en informatique et étendra les services infonuagiques de première classe de Kyndryl à d'autres entreprises canadiennes

MONTRÉAL, le 16 décembre 2021 /CNW/ - Kyndryl (NYSE : KD) annonce la création à Montréal d'un nouveau centre bilingue de services technologiques qui devrait créer près de 500 emplois en informatique au cours des cinq prochaines années. Ce centre permettra à Kyndryl de répondre à la demande croissante de compétences en infonuagique et d'étendre la prestation de son offre des services de transformation numérique de première classe à de nombreuses entreprises canadiennes.

Kyndryl, nouvelle entreprise indépendante de services technologiques d'infrastructure résultant d'une scission d'IBM, est la plus importante dans ce secteur au Canada et dans le monde. Elle appuie les plus grandes entreprises canadiennes dans leurs charges de travail essentielles ainsi que dans leur transformation numérique. Elle conçoit, construit, gère et modernise les systèmes informatiques complexes et critiques dont le monde entier dépend chaque jour, y compris pour de nombreux clients canadiens comme les institutions financières, les compagnies aériennes, les gouvernements, les fabricants de produits industriels, et plus encore.

Le nouveau Centre d'innovation infonuagique offrira aux clients canadiens des compétences certifiées de grande valeur dans des domaines tels que la modernisation des applications infonuagiques, l'automatisation pour les DevOps et la gestion des services, l'analytique et l'intelligence artificielle, ainsi que les services de numérisation. En améliorant l'accès à cette expertise de pointe, Kyndryl aidera ses clients actuels et ses nouveaux clients à réaliser leurs objectifs d'affaires les plus urgents en s'appuyant sur des solutions numériques modernes.

L'infonuagique, l'un des services principaux de Kyndryl, est utilisé pour accélérer la numérisation dans les organisations de l'ensemble des secteurs. Par l'entremise de partenariats avec des entreprises hyperscalaires comme Microsoft et Google Cloud - et les fournisseurs de solutions de pointe SAP et VMware - Kyndryl offre aux entreprises la liberté de déployer les meilleures technologies qui conviennent à leurs activités. De plus, le nuage est un moteur pour les autres services de Kyndryl, y compris les applications, les données et l'intelligence artificielle, le lieu de travail numérique, la sécurité et la résilience, les réseaux et l'informatique en périphérie, Core Enterprise et zCloud.

Le Centre a déjà créé plus de 100 emplois en informatique pour ceux qui souhaitent acquérir des compétences novatrices. En effet, les nouveaux employés reçoivent de la formation sur les plateformes infonuagiques, les outils d'automatisation et les fonctions de cybersécurité qui dominent l'industrie, et ce, à partir du vaste réseau de partenaires de Kyndryl.

« Ce centre crée des possibilités extraordinaires de bien des façons. Les clients et les entreprises de tout le Canada peuvent maintenant tirer parti des employés de première classe de Kyndryl, qui possèdent des compétences de haut niveau en matière d'infonuagique et de services technologiques, afin d'accélérer leur stratégie de transformation numérique et atteindre leurs objectifs d'affaires, » a déclaré Xerxes Cooper, Président de Kyndryl Canada. « La nouvelle génération de main-d'oeuvre provenant des universités et des collèges techniques locaux aura l'occasion d'offrir ses compétences technologiques nécessaires à l'innovation d'affaires. Ainsi, ce centre positionne le Québec comme un carrefour pour les entreprises mondiales. »

La pandémie de COVID-19 a forcé les organisations à accélérer leur transformation numérique et à continuellement s'adapter au sein d'un marché extrêmement compétitif. La demande de compétences et d'expertise n'a jamais été aussi forte, ce qui explique le rôle crucial que jouera le Centre d'innovation infonuagique de Kyndryl auprès des entreprises canadiennes.

« La main-d'oeuvre canadienne est diversifiée, hautement compétente et très éduquée, et le Canada abrite un écosystème d'innovation dynamique. Des investissements comme ceux de Kyndryl joueront un rôle important pour soutenir la reprise économique solide, durable et inclusive dans notre pays. Notre gouvernement continuera à promouvoir le Canada comme destination d'investissement de premier plan et à créer des emplois bien payés pour la classe moyenne dans tout le pays. »

Mary Ng , ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

« La Ville de Montréal est ravie que Kyndryl ait choisi Montréal pour y établir son nouveau centre de services. Alors que nous sortons de la pandémie, les entreprises doivent transformer leur modèle d'affaires et adopter de nouvelles technologies. La croissance de Kyndryl à Montréal démontre l'impact des efforts faits par la Ville et ses partenaires au cours des dernières années pour assurer le dynamisme économique de la métropole. L'entreprise pourra compter sur les talents de la main-d'oeuvre montréalaise et le soutien de nos équipes à toutes les étapes de son développement d'affaires. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente du conseil d'administration de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Montréal International est fier d'appuyer Kyndryl dans ce projet qui offrira des opportunités professionnelles aux jeunes universitaires et travailleurs du Grand Montréal, tout en permettant d'enrichir le bassin de talents local en TI. Cet investissement permettra aussi aux entreprises de la région d'obtenir des services spécialisés dans un domaine en pleine évolution, alors que la demande ne fait que grandir. »

Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International

« En misant sur une expertise à la fine pointe, ce nouveau centre de services viendra assurément enrichir l'écosystème technologique de notre métropole afin de bâtir le futur des entreprises d'ici et d'ailleurs. Nous sommes heureux d'accompagner Kyndryl dans ses projets de transformation et de croissance au Québec, et nos équipes continueront de soutenir les entreprises étrangères qui souhaitent investir à long terme en sol québécois. »

Hubert Bolduc , président, Investissement Québec International

« Investir au Canada se réjouit de l'annonce de l'investissement de Kyndryl à Montréal, au Québec. Cet investissement démontre encore une fois que le Canada est en bonne position pour conserver sa position de leader dans les technologies telles que l'intelligence artificielle, grâce à de talentueuses ressources, au soutien solide de l'industrie et à une grande expérience en innovation. »

Katie Curran , PDG intérimaire, Investir au Canada

« Le secteur technologique canadien, des grandes multinationales jusqu'aux entreprises innovantes en expansion, est un facteur clé de notre avenir économique et nous disposons clairement de tous les ingrédients pour ramener le Canada sur la scène internationale, a déclaré Angela Mondou, présidente et chef de la direction, TECHNATION. Ce dont notre pays a besoin, c'est d'une approche cohérente qui allie le programme de transformation numérique du Canada et un programme de développement économique - appuyés par les entreprises technologiques novatrices du Canada. L'investissement important réalisé par Kyndryl aujourd'hui est un exemple de la façon dont les grandes sociétés technologiques soutiennent des chaînes d'approvisionnement complètes - en offrant les emplois de l'avenir, en aidant les entrepreneurs et des milliers de PME et en alimentant le succès des entreprises de tous les secteurs. Tout le monde y gagne. »

Le recrutement visant à combler de nouveaux postes au Centre d'innovation infonuagique se poursuit. Les candidats potentiels de tous niveaux d'expérience sont invités à visiter la page des carrières de Kyndryl pour consulter les postes offerts et poser leur candidature.

À propos de Kyndryl

Kyndryl (NYSE «KD» @kyndryl) est le plus grand fournisseur de services d'infrastructure informatique au monde. L'entreprise conçoit, construit, gère et modernise les systèmes informatiques complexes et critiques dont le monde entier dépend chaque jour. Les quelque 90 000 employés de Kyndryl servent plus de 4 000 clients dans plus de 60 pays à travers le monde, y compris 75 % des sociétés Fortune 100. Pour plus d'informations, visitez www.kyndryl.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs» au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs contiennent souvent des termes tels que «anticiper», «prévoir», «projeter», «planifier», «estimer», «s'attendre», «cibler», «pourrait», «devrait» et d'autres termes ou expressions semblables ou leur négatif ou d'autres variations de ceux-ci. Toutes les déclarations, à l'exception de l'affirmation de faits historiques, peuvent être des énoncés prospectifs. Ces déclarations ne garantissent pas une performance future et ne s'appliquent qu'à la date où elles sont faites. La Compagnie, Kyndryl, ne mettra pas à jour ses énoncés prospectifs. Les résultats réels peuvent différer largement des résultats suggérés dans les énoncés prospectifs en raison des risques et des incertitudes qui comprennent, notamment, les facteurs décrits à la section relative aux facteurs de risque de la déclaration d'information de la Compagnie, incluse comme l'annexe 99.1 de l'amendement n° 1 de la déclaration d'enregistrement de la Compagnie sur le Formulaire 10 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 12 octobre 2021, car de tels facteurs peuvent être actualisés de temps à autre lors des dépôts de document périodiques de la Compagnie auprès de la SEC.

Sources et informations

https://www.kyndryl.com/ca/fr/news

https://www.kyndryl.com/ca/en/news

SOURCE Kyndryl

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 17:19 et diffusé par :