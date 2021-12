Rita Notarandrea, première dirigeante du CCDUS, annonce sa retraite





Annonce de Vaughan Dowie, président du conseil d'administration du CCDUS.

Chers collègues,

À tant que président du conseil d'administration du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS), c'est avec des sentiments mitigés que je vous informe de la décision de notre première dirigeante de prendre sa retraite après une longue et remarquable carrière dans les secteurs des dépendances, de l'usage de substances et de la santé mentale.

Rita Notarandrea a commencé son important travail à l'hôpital psychiatrique d'Ottawa ? l'Hôpital Royal. Elle y a passé 21 ans, dont 13 à titre de chef des opérations. Elle se jointe au CCDUS en 2006 à titre de première dirigeante adjointe, puis a été nommée première dirigeante en 2015.

C'est un parcours incroyable que Rita a fait vivre au CCDUS pendant ses sept années à sa tête. Sous sa direction, le CCDUS a doublé de taille et a considérablement élargi sa portée. Il a prospéré en tant qu'organisation engagée et respectée pour ses conseils rapides et éclairés par des données probantes, ainsi que pour son rôle de rassembleur de nombreux acteurs en vue de résoudre des problèmes et d'échanger des bonnes pratiques. Rita s'est toujours laissée guider par sa conviction que le travail le plus efficace se fait en collaboration.

Rita a veillé à ce que le CCDUS siège aux tables nationales, fédérales et provinciales sur la santé et a ainsi attiré l'attention sur les problématiques liées aux dépendances et à l'usage de substances, dont les inégalités dans notre système de santé auxquelles font face ceux et celles qui consomment de la drogue, ainsi que la stigmatisation et les difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils cherchent et reçoivent un traitement. Rita une championne acharnée des normes de soins. Son expertise a d'ailleurs été sollicitée en vue de l'élaboration de normes internationales sur le traitement du trouble lié à l'usage de substances et, plus récemment, elle a été nommée à la coprésidence d'un projet d'élaboration de normes en santé mentale et en dépendance au Canada.

Rita est particulièrement fière des liens qu'elle a établis dès le début de son mandat, surtout ceux avec des personnes ayant une expérience passée ou présente de l'usage de substances et leurs familles. Elle s'est employée à intégrer le principe « Rien à notre sujet sans nous » à la culture, aux projets et aux activités du CCDUS. Ce qu'elle souhaite, c'est que l'accès au traitement pour des troubles de santé mentale et d'usage de substances soit le même que celui pour les troubles de santé physique. Avec l'arrivée d'une nouvelle ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, elle a bon espoir que nous nous rapprochions de ce moment décisif.

Avec les années, nous avons appris à apprécier la compassion et le respect de Rita pour les autres, son solide sens de l'éthique et son dévouement indéfectible pour le CCDUS, ses employés et ses partenaires. Son énergie inépuisable et son grand sens de l'humour nous manqueront aussi beaucoup!

Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier chaleureusement Rita pour sa contribution inestimable au long de ses nombreuses années de service. Nous la félicitons pour une retraite bien méritée et lui souhaitons le meilleur dans ses nouveaux projets. Rita, nous ne vous oublierons pas!

Le départ à la retraite de Rita se fera lorsqu'un nouveau premier dirigeant aura été recruté.

Veuillez agréer, chers collègues, mes salutations distinguées.

Vaughan Dowie

Président du conseil d'administration, CCDUS

