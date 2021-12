Lifespin GmbH obtient un financement relais de 2,5 millions d'euros pour développer davantage son panel de diagnostics différentiels basé sur la métabolomique, compatible avec l'IA et destiné aux maladies neurologiques





Lifespin GmbH, une société centrée sur les données approfondies qui développe actuellement une plateforme propriétaire basée sur l'IA de tests de santé pour mesurer les données métaboliques quantitatives dans des échantillons de patients, a obtenu un financement relais de 2,5 millions d'euros pour alimenter le développement continu des produits de la société.

La plateforme Lifespin permet d'explorer la santé humaine en fonction de la métabolomique et de transcrire les données recueillies en informations sanitaires pouvant être utilisées dans un grand nombre de milieux pharmaceutiques, de recherche et cliniques. Le logiciel d'aide au diagnostic médical de Lifespin couvre un spectre plus large en matière de soins de santé, qui s'étend du diagnostic à la stratification des patients et à la médecine personnalisée, tout en soutenant le processus de découverte de médicaments.

« Nous sommes très fiers de la trajectoire de croissance empruntée par Lifespin grâce à une solution de plateforme à la fois accessible en collaboration avec des laboratoires cliniques et des partenaires de découverte de médicaments et mondialement évolutive via nos solutions cloud », déclare le PDG de Lifespin, le Dr Ali Tinazli.

Le financement relais servira au développement du premier panel de diagnostic dédié aux maladies neurologiques notamment la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, dont certaines ne peuvent pas être traitées avec les méthodes de laboratoire existantes. La mise en application du premier test commercial relatif au panel de diagnostics différentiels portera sur les premiers stades de la maladie de la sclérose en plaques. Le panel se développera au fil du temps grâce à davantage d'indications d'ordre neurologiques.

« La nouvelle approche logicielle de Lifespin destinée à retenir, comparer et analyser numériquement les métabolomes humains ouvrira de nouvelles perspectives passionnantes et complémentaires aux diagnostics de santé existants », déclare Robert Wieland, directeur général de Wieland Capital et principal investisseur de Lifespin.

Lifespin envisage une levée de fonds de série A en 2022 afin de financer ses premiers lancements de produits et de soutenir l'expansion de ses opérations commerciales aux États-Unis.

Lifespin (www.lifespin.ai) est une société centrée sur les données approfondies qui explore la santé humaine en fonction de la métabolomique. Le conseil consultatif de Lifespin est composé d'importants leaders d'opinion tels que James Rothman (lauréat du prix Nobel de médecine et de physiologie, professeur éminent de biologie cellulaire, Yale University, New Haven, CT USA) et de nombreux vétérans de l'industrie. Nous avons standardisé les normes de référence en matière de santé humaine et sommes en mesure d'établir des différences notables causés par des maladies. Une pathogenèse influe sur le métabolisme et provoque des changements précis quant à la présence et à la quantité de métabolites. Notre plateforme technologique propriétaire identifie quantitativement les métabolomes individuels, c'est-à-dire jusqu'à des centaines de concentrations de métabolites à l'aide d'une seule mesure de résonance magnétique nucléaire (RMN). Lifespin développe une biobanque interne exclusive incluant actuellement 200 000 échantillons de sang humain et mesure quantitativement les métabolomes pour une cartographie systématique des états de santé. Notre base de données exclusive de profils métaboliques numériques en constante évolution, permet d'analyser des milliards de correspondances entre les métabolismes. Les profils métaboliques numériques permettent d'établir un diagnostic différentiel visant à détecter de façon précoce des problèmes de santé, à identifier le stade des maladies et à contrôler le bon fonctionnement du traitement ainsi que de la médecine personnalisée. Prévu pour 2022, notre premier logiciel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro agréé sera destiné au diagnostic différentiel précoce de la sclérose en plaques. D'autres tests dédiés à la détection de maladies neurologiques, inflammatoires et de cancers suivront. Notre modèle commercial basé sur le cloud et mondialement évolutif, repose sur notre plateforme propriétaire en tant que service (PaaS) dédiée aux diagnostics et à l'information sanitaire.

