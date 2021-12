TA Associates annonce un investissement de croissance stratégique dans Adcubum et tech11 pour créer un leader européen de l'édition logicielle dans l'assurance santé et IARD





TA Associates, une société internationale de capital-investissement de croissance, annonce un investissement de croissance stratégique dans Adcubum AG, un leader suisse de logiciels d'assurance santé et incendies, accidents et risques divers (IARD), et tech11 GmbH, un fournisseur de logiciels d'assurance à croissance rapide évaluant sur le marché IARD en Allemagne et dans toute l'Europe. L'investissement créera un fournisseur leader sur les marchés de l'assurance santé et IARD en Europe tirant parti de la dynamique d'Adcubum et tech11. Les clauses financières des transactions n'ont pas été divulguées.

Grâce à Syrius, sa plateforme logicielle d'assurance de base, Adcubum offre un large éventail de modules pour soutenir les processus d'assurance, y compris administration de polices, devis, tarification, gestion et règlement des sinistres, encaissements et décaissements, ainsi que gestion des partenaires et des commissions. Adcubum est un chef de file des assureurs de santé en Suisse, avec une expertise émergeante et une croissance dans le secteur IARD, en particulier en Allemagne. Créé en 1997 à Saint-Gall (Suisse), la société dispose de bureaux en Suisse et en Allemagne, ainsi que d'un centre de développement en Croatie.

tech11 offre une plateforme d'assurance IARD numérique complète conçue pour aider les assureurs et les agents généraux administrateurs (AGA) à relever les défis liés aux complexités de la numérisation du secteur de l'assurance. La plateforme d'assurance de tech11, disponible via un abonnement SaaS en nuage ou déployée sur site, peut être utilisée pour remplacer les systèmes traditionnels et en tant que Digital Speedboat pour toute approche pionnière d'assurance au sein d'écosystèmes en pleine évolution, soutenant ainsi la politique de bout en bout et le cycle de vie de la gestion des sinistres dans toute l'Europe. Créé en 2018, tech11 est basé à Wurtzbourg, en Allemagne.

"Adcubum est largement reconnu comme le leader de sa catégorie sur le marché helvétique de l'assurance santé et continue de présenter une croissance dans l'IARD, un segment sur lequel tech11 a créé d'importantes synergies en Europe grâce à sa plateforme innovante", déclare Stefan Dandl, mandataire chez TA. "En raison de leur expertise et ressources complémentaires, Adcubum et tech11 offrent une véritable opportunité d'innovation et de croissance. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec les équipes de direction afin de créer un acteur de premier plan sur les segments de la santé et IARD dans toute l'Europe."

"Nous connaissons l'équipe de TA depuis de nombreuses années et c'est avec plaisir que nous accueillons la société en tant qu'investisseur", déclare Emanuele Diquattro, PDG d'Adcubum. "Avec une tendance continue des assureurs à la numérisation renforcée de leurs infrastructures, nous voyons un important potentiel pour une innovation continue et de nouvelles opportunités commerciales. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec TA et tech11 dans l'optique de pérenniser notre croissance organique et de réaliser de nouvelles acquisitions, avec l'expansion possible dans de nouvelles lignes commerciales et géographies."

"Fort de plusieurs décennies d'expérience dans le développement d'éditeurs logiciels, y compris de nombreuses sociétés SaaS, nous sommes convaincus que TA est un partenaire financier et stratégique idéal", déclare Pierre Dubosq, cofondateur et directeur général, tech11. "Nous nous attelons depuis notre création à aider nos clients à moderniser leurs systèmes d'assurance de base et à générer des efficiences accrues grâce à l'automatisation totale de l'activité IARD. Avec le soutien de TA et en association avec Adcubum, nous allons proposer notre plateforme d'assurance évolutive à de nouveaux assureurs santé et IARD en Allemagne et dans l'Europe entière."

Alvarez and Marsal agit en qualité de conseiller financier et fiscal, et Bär & Karrer et Latham & Watkins agissent en qualité de conseillers juridiques auprès de TA.

À propos d'Adcubum AG

Adcubum est un chef de file de l'édition logicielle pour le secteur mondial de l'assurance. Créé en 1997 à Saint-Gall (Suisse), Adcubum dispose de bureaux en Allemagne et en Suisse et emploie 400 personnes dans huit sites, notamment un centre R&D en Croatie. Son produit phare, Adcubum Syrius, est un système polyvalent, modulaire et nuagique pour les assureurs de santé et IARD. Au côté de ses clients, Adcubum met au point des solutions pour le secteur de l'assurance de demain et crée un environnement idéal pour des processus de travail souples. Pour de plus amples renseignements sur Adcubum, rendez-vous sur www.adcubum.com.

À propos de tech11 GmbH

tech11 est une plateforme d'assurance numérique pour le secteur IARD en Europe. Créé en 2018 par Pierre Dubosq et Matthias Reining à Wurtzbourg (Allemagne), la société emploie aujourd'hui plus de 50 personnes et ouvre de nouvelles succursales en Allemagne. Pour plus d'informations sur tech11, veuillez visiter https://tech11.com.

À propos de TA Associates

TA est un chef de file international de capital-investissement de croissance. Axée sur cinq secteurs industriels ciblés ? les technologies, les soins de santé, les services financiers, les services aux entreprises et aux particuliers ? la société investit dans des entreprises rentables en pleine croissance et susceptibles d'évoluer vers une croissance durable. TA a investi dans plus de 550 sociétés à travers le monde. Qu'elle agisse en tant qu'investisseur majoritaire ou minoritaire, TA adopte une approche de long terme et mobilise ses ressources stratégiques pour aider les équipes de direction à créer une valeur durable dans des sociétés de croissance de haute qualité. TA a levé 47,5 milliards USD de capital depuis sa création en 1968. Les plus de 100 professionnels des investissements de la société sont basés à Boston, Menlo Park, Londres, Bombay et Hong Kong. Pour de plus amples informations relatives à TA, rendez-vous sur www.ta.com.

