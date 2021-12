Déclaration du ministre Rodriguez, du ministre Hussen et du ministre Lametti à l'occasion de la Journée des droits de la personne





La Journée des droits de la personne nous rappelle que nous devons travailler ensemble pour réduire les inégalités et accroître le respect des droits de la personne

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2021 /CNW/ - Au Canada et dans le monde entier, nous devons collaborer pour mettre un terme aux inégalités et accroître le respect des droits de la personne. Bien que nous ayons fait de réels progrès au fil des ans, nous devons redoubler d'efforts afin de surmonter les défis auxquels font face les gens aux quatre coins du pays.

Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies proclamait la Déclaration universelle des droits de l'homme pour reconnaître et protéger les droits fondamentaux de chacun, partout sur la planète. Le thème de cette année est l'égalité.

Cette année, à l'occasion du 50e anniversaire de la politique canadienne du multiculturalisme, nous devons renforcer notre engagement à être plus exigeants, plus forts et plus fermes dans notre lutte contre le racisme, la discrimination, les préjugés et la haine.

Un travail important a déjà été réalisé pour protéger et faire respecter les droits de la personne dans notre pays. Le Programme de contestation judiciaire, rétabli par notre gouvernement en 2017, protège les droits des Canadiens et Canadiennes en matière de langues officielles et de droits de la personne en appuyant financièrement les contestations judiciaires aux lois qui pourraient violer ces droits. Ce programme est une pierre angulaire de l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard d'un pays diversifié, juste et inclusif qui respecte les droits de la personne et s'efforce de réduire les inégalités.

Des efforts considérables sont déployés pour renforcer les échanges entre la société civile et les organisations autochtones sur des questions liées à la mise en oeuvre par le Canada des droits de la personne internationaux, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les sept traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels participe le Canada. Nous sommes reconnaissants de l'expertise de ces organisations et du travail qu'elles mènent pour nous inciter à mieux faire.

Pendant que nous achevons la lutte contre la COVID-19, nous savons que les populations vulnérables du monde entier ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie et continuent de souffrir. Nous devons continuer à veiller au respect des droits de la personne et à ce que les populations vulnérables et les communautés à risque soient au coeur de nos politiques et des actions que nous menons. Personne ne doit être laissé pour compte.

Plus tôt cette année, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est entrée en vigueur. On lance un processus de coopération avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour poursuivre la mise en oeuvre de la Loi et faire progresser la réconciliation de façon concrète. En partenariat avec les peuples autochtones, nous allons promouvoir et défendre les droits des Autochtones et forger de nouvelles relations fondées sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

L'an prochain, nous célébrerons le 40e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte a permis de bâtir un pays où les gens, sur un pied d'égalité, peuvent travailler ensemble pour créer des possibilités. L'esprit et le contenu de la Charte sont au coeur des progrès du Canada et devraient tous nous inspirer dans nos efforts en vue de créer une société plus juste et plus compatissante.

Nous avons tous le devoir de protéger et de faire progresser les droits de la personne au pays et ailleurs dans le monde. Et ensemble, nous avons encore beaucoup de travail à faire.

Défendons-nous les uns les autres, prenons la parole pour ceux dont la voix n'est pas entendue, faisons la promotion de l'égalité et battons-nous toujours pour le respect des droits de la personne. Ensemble, nous pouvons façonner un pays et un monde que nous serons tous fiers de transmettre aux générations à venir.

