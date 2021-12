Guidepoint étend son réseau à plus d'un million d'experts





NEW YORK, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Guidepoint, un grand réseau d'experts, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau professionnel mondial qui englobe désormais plus de 1 000 000 d'experts sectoriels et spécialisés, après plusieurs années consécutives de forte croissance organique.

Guidepoint répond aux besoins en recherche de ses clients en mettant des sociétés d'investissement, des entreprises, des conseillers en gestion et des cabinets d'avocats en relation avec les experts les mieux à même d'éclairer les prises de décisions les plus importantes et de donner des réponses exploitables aux questions les plus pressantes.

« En atteignant plus d'un million d'experts, nous avons plus que franchi une nouvelle étape majeure. Avec leur disponibilité croissante, leurs expériences diversifiées et leurs perspectives uniques, nos experts aideront nos clients à mieux comprendre presque n'importe quel sujet » a déclaré Albert Sebag, fondateur et PDG de Guidepoint. « Alors que nous continuons d'élargir notre portée, nos clients auront un accès plus rapide et plus opportun que jamais à la recherche primaire. »

Guidepoint compte plus de 1 000 employés répartis dans 16 bureaux sur quatre continents, et ses clients collaborent avec elle pour accéder à des renseignements personnalisés acquis au moyen de consultations téléphoniques, de sondages, d'événements et de données approfondies exclusives. Le cadre de conformité rigoureux de Guidepoint s'adapte aux besoins spécifiques de chaque client, sous la direction du responsable juridique du cabinet, qui est également Senior Fellow de la Regulatory Compliance Association.

L'expansion du réseau de Guidepoint est le résultat direct d'efforts exceptionnels de recrutement sur mesure déployés à l'échelle mondiale, combinés à la rapidité et à la capacité à répondre aux attentes des clients. Forte d'une réputation d'excellence de longue date et d'un service à la clientèle de haute qualité, l'entreprise a récemment ouvert de nouveaux bureaux à Athènes, à Sydney et à Bombay afin de mieux servir sa clientèle croissante et de s'adapter à la progression rapide des employés en 2021.

Guidepoint, réseau d'experts de premier plan, met ses clients en contact avec des experts spécialisés attestés qui font partie de son réseau professionnel mondial. La vaste gamme de services de Guidepoint permet aux clients d'accéder à de nouvelles industries, de se familiariser avec les tendances, d'explorer en profondeur des sujets critiques et de valider des connaissances qualitatives. Sa liste de clients multinationaux comprend les meilleurs cabinets de conseil, les fonds de couverture, les sociétés de capital-investissement et les sociétés publiques figurant au classement Fortune.

Pour en savoir plus, consultez www.guidepoint.com.

