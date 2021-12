Earnix accueille le vétéran du secteur Craig Conway au sein de son conseil d'administration





Earnix, le fournisseur international de solutions avancées de notation, de tarification et de personnalisation de produits basées sur l'intelligence artificielle au secteur bancaire et des assurances, a annoncé aujourd'hui la désignation de Craig Conway au sein de son conseil d'administration.

Au poste de président et PDG, M. Conway a mené plusieurs entreprises technologiques à la réussite, dont PeopleSoft, One Touch Systems et TGV Software. C'est sous sa supervision que PeopleSoft est devenu le second plus important fournisseur de logiciels d'entreprise au monde. Il a par ailleurs tenu plusieurs postes de direction décisifs dans le domaine opérationnel, y compris celui de vice-président directeur d'Oracle Corporation.

M. Conway siège actuellement aux conseils d'administration de Salesforce.com, Nutanix, Sitecore et IFS. Il a également été président exécutif de Guidewire, dont il a diligenté l'introduction en bourse en 2012. La profonde connaissance du marché et la longue expérience de M. Conway en tant qu'influent président, haut dirigeant et membre de divers conseils d'administration permettront à Earnix d'asseoir son leadership dans le domaine des systèmes essentiels à la mission des banques et assureurs internationaux.

« Nous sommes ravis d'accueillir Craig, ce leader confirmé dans le secteur des technologies, au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Udi Ziv, le PDG d'Earnix. « La reconnaissance internationale qui lui est témoignée, tant à titre de dirigeant qu'à titre de membre du conseil d'administration, ainsi que ses vastes connaissances spécifiques au secteur des assurances, garantissent à Earnix d'étendre vigoureusement sa présence sur le marché, dans les verticales existantes, tout en poursuivant de nouvelles opportunités de croissance. »

« Earnix travaille à la création d'une entreprise de premier plan dans sa catégorie dans le nouveau monde de la tarification, de la notation et de la personnalisation des compagnies d'assurance, des banques et des fintechs », a indiqué Erel Margalit, président d'Earnix et fondateur de JVP. « Craig arrive avec un excellent bilan dans le domaine de l'identification des nouvelles tendances technologiques et du positionnement réussi des entreprises afin qu'elles puissent se développer en start up à forte croissance et en leaders du marché valant plusieurs milliards de dollars. Nous avons hâte de travailler avec Craig afin de convertir ce leadership de produit en leadership d'entreprise d'envergure internationale, aux États-Unis, en Europe et dans le monde entier. »

La prestigieuse et brillante carrière de M. Conway dans le secteur des technologies lui a permis d'être reconnu comme l'un des 25 meilleurs managers par le magazine Business Week et de figurer parmi les dix personnes les plus influentes dans le domaine des hautes technologies par la revue Computer Business Review. Il fait également partie de la liste des cinquante personnes les plus puissantes dans le domaine de la mise en réseau par NetworkWorld Magazine. M. Conway a obtenu son diplôme d'informatique et de mathématiques avec distinction à l'université d'État de New York à Brockport.

« Earnix en est à un tournant décisif de son évolution », a affirmé Craig Conway, membre du conseil d'administration de l'entreprise. « Sa solution de notation, de tarification et de personnalisation basée sur l'IA est la plus avancée du secteur des assurances et de nombreux autres secteurs reconnaissent à présent cette même nécessité de posséder des capacités sophistiquées. Celles-ci seront bientôt indispensables au sein des banques, chez les gestionnaires de patrimoine et dans les autres fintechs. »

À propos d'Earnix

Earnix est un chef de file des systèmes critiques pour les assureurs et les banques du monde entier. Grâce à Earnix, les clients peuvent fournir des tarifs et des produits personnalisés plus intelligents, plus rapides et plus sécurisés, en adéquation parfaite avec les objectifs commerciaux de l'entreprise. Les clients d'Earnix réalisent plus de 1,4 milliard de devis par an grâce aux solutions Earnix, offrant une valeur systématique à l'échelle de l'entreprise, avec un RSI ultra rapide. Earnix innove depuis 2001 et possède aujourd'hui sept bureaux dans le monde. Rendez-vous sur earnix.com.

7 décembre 2021