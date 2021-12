CCTV+ : Les villages anciens du Jinxi dans la magnifique Jiangxi





BEIJING, 7 décembre 2021 /CNW/ - Le district de Jinxi est le meilleur endroit où visiter les villages anciens de la province du Jiangxi. On y trouve plus de 100 villages traditionnels bien conservés comptant plus de 11 000 bâtiments construits pendant les dynasties Ming et Qing, ce qui en fait « un musée des villages anciens sans murs ». Ces dernières années, le district de Jinxi a pleinement exploité son potentiel illimité de villages anciens propices au tourisme en élaborant un plan global pour stimuler le développement et l'intégration d'un tourisme diversifié. Nous avons assisté à l'essor du tourisme dans l'ensemble du district, où « tout peut être visité, et tout le monde peut participer et en profiter », ce qui a stimulé l'intégration transfrontalière et la croissance vigoureuse de diverses industries.

Dans cette région, chaque village possède un caractère unique et l'avenir de plus en plus de villages s'annonce prometteur. Au cours des dernières années, le district de Jinxi a tenté d'explorer la dimension culturelle propre à chacun des villages en fonction de leur situation et de leur donner une allure moderne en y introduisant de nouvelles technologies et des éléments occidentaux. Grâce à la combinaison toute naturelle de la construction de beaux espaces de campagne et du développement du tourisme écologique, la région a trouvé une nouvelle façon de conserver et de revitaliser les villages anciens.

La marque des « villages anciens du Jinxi » a été progressivement établie et elle est de nos jours bien connue du public. En tant que caractéristique culturelle, elle a permis d'attirer de nombreuses personnes dans la région. « Si vous avez visité le Jinxi, alors vous trouverez que les autres villages font pâle figure en comparaison. » Cette affirmation est le meilleur commentaire des touristes étrangers qui ont visité le district et la plus grande preuve de confiance culturelle dans les villages anciens locaux.

Il convient de mentionner que le gouvernement local du Jinxi a activement étudié le mécanisme permettant de transformer la valeur des produits écologiques en réalité, et a pris l'initiative de lancer le premier « prêt financier pour les villages anciens » du pays, en hypothéquant les droits d'exploitation des bâtiments anciens aux banques. Ces mesures ont permis de remettre en valeur un certain nombre de biens centenaires oubliés et ont contribué efficacement à la revitalisation de l'économie rurale locale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1703000/Ancient_Villages_Jinxi.jpg

