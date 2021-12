Avis aux médias - Rencontre avec les ministres : discussion informelle avec les ministres Guilbeault, Murray et Wilkinson





OTTAWA, ON, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, participera à une discussion informelle organisée par Sandra Schwartz, directrice générale nationale de la Société pour la nature et les parcs du Canada. Le ministre Guilbeault sera accompagné de l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles. Comme les questions ont été recueillies auprès des personnes inscrites, les représentants des médias n'auront pas l'occasion d'intervenir.

Activité : Rencontre avec les ministres : discussion informelle avec les ministres Guilbeault, Murray et Wilkinson Date : le mercredi 8 décembre 2021 Heure : 19 h 30 (heure de l'Est) Lieu : Facebook Live, https://www.facebook.com/events/891465734904975/

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias.

