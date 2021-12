Technicolor a reçu la médaille de platine d'EcoVadis en reconnaissance de son leadership en matière de RSE





Technicolor SA (Euronext Paris: TCH; OTCQX: TCLRY) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu pour la première fois une médaille de platine, la plus haute distinction possible, qui lui a été décernée par le chef de file de l'évaluation du développement durable, EcoVadis. En reconnaissance de son approche structurée et proactive du développement durable, de son engagement et de ses actions concrètes, Technicolor a obtenu un score général de 76/100. En outre, sa performance en termes de développement durable a été considérée comme "avancée" dans l'ensemble des quatre catégories évaluées: Environnement, Travail et droits de l'Homme, Ethique et Approvisionnement durable.

Technicolor s'engage depuis longtemps en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale d'entreprise. Pour la troisième année consécutive, de 2018 à 2020, la Société s'est distinguée par des médailles d'or décernées par l'organisation.

Richard Moat, PDG de Technicolor, a affirmé: "C'est pour nous un honneur d'être reconnus par EcoVadis qui nous a décerné une médaille de platine. Cette reconnaissance se produit au moment crucial où, pour nos employés, clients, fournisseurs et la planète, il est plus important que jamais de bien faire. En tant qu'entreprise internationale présente dans 20 pays et employant plus de 14.000 collaborateurs, nous avons la responsabilité d'encourager le changement au sein de notre écosystème. Ce travail est non seulement une obligation en tant qu'entreprise de stature mondiale, mais c'est également notre passion en tant que citoyens du monde."

Considérées comme l'un des classements de viabilité opérationnelle les plus fiables au monde, les évaluations d'EcoVadis sont réalisées par des experts indépendants du développement durable. Cette médaille de platine décernée par EcoVadis positionne Technicolor dans le 1% des meilleures entreprises évaluées dans la catégorie Equipements de communication.

EcoVadis propose une plateforme collaborative mondiale de premier plan qui permet aux entreprises de surveiller la performance de développement durable de leur chaîne d'approvisionnement, à travers plus de 200 catégories d'achat et 21 critères de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) regroupés en 4 thèmes. En 2020, plus de 75.000 entreprises ont été évaluées par EcoVadis dans plus de 160 pays.

###

A propos de Technicolor

Technicolor est un leader mondial de la conception et de la création d'extraordinaires expériences de divertissement. En associant les meilleurs talents artistiques de l'industrie à l'innovation de pointe, l'entreprise et sa famille de marques créatives aident les narrateurs à donner naissance aux expériences visuelles les plus ambitieuses. En apportant des innovations aux technologies vidéo et à large bande de nouvelle génération, nous nous associons avec les principaux prestataires de services au monde pour offrir une connectivité sans faille et des expériences de divertissement exceptionnelles, en offrant aux différents publics le contenu qu'ils aiment - sans limite de temps, de lieu ni de support.

www.technicolor.com ? Suivez-nous sur: @Technicolor et sur LinkedIn ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 11:25 et diffusé par :