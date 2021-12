Complexe touristique international de la forêt de Taoyuan en Chine : une invitation ouverte à tous





BEIJING, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le complexe touristique international de la forêt de Taoyuan a été lancé lors du Sommet des secteurs culturels et touristiques de la Chine de 2021 à Beijing le 30 novembre 2021. Le complexe, qui intègre la beauté naturelle et la culture authentique du delta du fleuve Yangtze en Chine, accueille chaleureusement tous les clients nationaux et internationaux, et les invitent à visiter et à profiter d'une toute nouvelle expérience de vacances idylliques d'inspiration régionale.

Situé au coeur du « Triangle d'or » formé par Shanghai, Suzhou et Hangzhou, le complexe touristique international de la forêt de Taoyuan se situe à seulement 700 mètres de la célèbre ville d'eau chinoise Wuzhen et est très proche des belles villes historiques de Tongluo et Nanxun. Comme un pays des merveilles loin du monde, il offre un accès incroyable à l'environnement qui vous reliera à la nature, ce qui est rare dans le delta du fleuve Yangtze. Sur une superficie de 13 km², le complexe est traversé par 11,5 km du Grand Canal de Chine et par plus de 200 rivières naturelles, il regroupe environ 88 petites îles et il est couvert à 90 % de forêts et de sources chaudes minérales.

Se voulant une destination de vacances et de tourisme de renommée mondiale avec une vision internationale, le complexe touristique international de la forêt de Taoyuan offre un centre de conférence, trois sections horizontales et trois sections verticales de voies navigables, cinq axes et sept couloirs d'activités spéciales, neuf centres de loisirs, dix systèmes de transport fermés et douze zones thématiques. Avec de nombreuses attractions passionnantes autour de ses jolies îles et de ses eaux claires, des équipements haut de gamme et des forfaits bien conçus de circuits naturels et culturels, le complexe est un endroit idéal et rêvé pour s'évader et se ressourcer en toutes saisons. Il offre à tous les types de clients de tous âges une gamme complète d'activités de haute qualité : des vacances en forêt, des visites touristiques, un spa de source chaude, des voyages d'études, des vacances axées sur la nature, des visites culturelles et artistiques, des réunions, incentives, conférences et événements (MICE), des divertissements, des hôtels à thème, des expériences à la ferme, du sport, de l'aventure et des parcs aquatiques.

Le sommet a également été l'occasion d'inaugurer un plan de marque de l'Alliance des maisons d'hôtes de Taoyuan, qui vise à exploiter les forces de six maisons d'hôtes et auberges chinoises de grand luxe, à savoir Blossom Hill, CIPO Hillside Village, Lost Villa, Jinglulanshan, Cloud Retreat et Solo Wandering pour une croissance partagée et de meilleures opportunités d'affaires. La déclaration de Taoyuan, publiée conjointement par tous les membres de l'Alliance lors du lancement, a été la première du genre en Chine et a servi de modèle pour la création d'un groupe de marques de chambres d'hôtes de luxe en Chine.

M. Sun Bo, directeur régional de Sunac China Shanghai Group Suzhou Company, le promoteur du complexe, a lancé une invitation ouverte aux visiteurs du monde entier au nom du complexe touristique international de la forêt de Taoyuan. En tant que lieu de retraite extraordinaire au milieu de la forêt, des îles et des parcs aquatiques, le complexe s'assurera que les clients vivent une expérience inoubliable avec la nature, la culture et l'hospitalité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1702116/image_5013700_47975012.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1702117/image_5013700_47975184.jpg

Communiqué envoyé le 6 décembre 2021 à 23:00 et diffusé par :