Déclaration du premier ministre au sujet de l'ambassadeur du Canada en Chine





OTTAWA, ON, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de l'ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton :

« C'est avec beaucoup de gratitude et de respect que j'accepte la décision de l'ambassadeur Barton de quitter son poste à Beijing à la fin de l'année.

« Pendant deux ans, Dominic a dirigé notre équipe en Chine avec détermination, intégrité et compassion alors que les relations entre nos deux pays se heurtaient à des défis de taille.

« Ardent défenseur des droits de la personne et de la primauté du droit, sa grande priorité a toujours été d'obtenir la libération de Michael Kovrig et de Michael Spavor, qui avaient été détenus de façon arbitraire en Chine pendant deux ans et demi.

« Il a travaillé sans relâche pour réaliser cette tâche importante. Il a offert du soutien et des conseils aux familles des deux Michael. Il a également fait appel à la solidarité de pays aux vues similaires afin de former une coalition avec eux. Grâce au leadership et à l'approche diplomatique habile de Dominic, Michael Kovrig et Michael Spavor sont de retour auprès de leurs proches.

« Dominic a également joué un rôle de premier plan dans la détermination et la réalisation des priorités du Canada à l'égard de la Chine. Grâce à ses efforts, le Canada est maintenant mieux en mesure de gérer cette relation importante et d'atteindre ses objectifs diplomatiques.

« Dominic, mon ami, merci pour ton travail et ton dévouement envers notre pays et envers les Canadiens.

« Le Canada est plus fort grâce à ton service. Je te souhaite la meilleure des chances. »

