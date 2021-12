Stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique - Cap sur la relance : le Québec se donne les moyens de ses ambitions dans une région à fort potentiel





QUÉBEC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante, Geneviève Guilbault, annonce le lancement de la Stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique.

Sur le thème « Cap sur la relance : des ambitions pour le Québec », et avec des investissements de 15,2 M$, dont 5 M$ additionnels, dans l'action du Québec en Indo-Pacifique, cette stratégie comprend des actions concrètes afin de saisir les occasions qu'offre cette région en plein essor.

L'Indo-Pacifique s'impose comme le nouveau centre géopolitique et économique de la planète avec déjà plus de la moitié de la classe moyenne mondiale. Cette région est aujourd'hui le deuxième marché d'exportation du Québec à l'international et celui qui a connu la plus forte croissance au cours des 10 dernières années, soit 73,9 %. Elle est jugée névralgique pour le Québec en vue d'atteindre ses objectifs commerciaux, notamment l'augmentation significative de ses exportations et l'attraction d'investissements étrangers.

Les secteurs à haute valeur ajoutée tels que l'aérospatiale, la construction et les infrastructures, les industries créatives et les nouvelles technologies, qui comptent parmi les forces du Québec, seront priorisés par le gouvernement dans ses interventions.

Des efforts seront déployés afin de faire rayonner l'excellence québécoise en recherche, en innovation et en formation auprès des décideurs asiatiques. Le Québec visera également par ses démarches à accroître le rayonnement de la culture québécoise dans cette région du monde et à favoriser les partenariats pour les entreprises culturelles et les artistes québécois. Le Québec accentuera également son engagement en faveur d'une économie verte, notamment dans les secteurs des technologies propres, de l'énergie renouvelable et de l'électrification des transports.

Par le biais d'une approche transpacifique, les représentations du Québec en Californie, à Singapour, au Japon et en Corée du Sud travailleront de concert afin de tirer profit de la présence de grands groupes asiatiques dans la Silicon Valley et ainsi d'instaurer une diplomatie économique axée sur l'Indo-Pacifique pour développer de nouvelles occasions d'affaires pour les entreprises du Québec.

« Avec cette stratégie, nous nous donnons les moyens de nos ambitions afin de diversifier nos marchés d'exportation, d'accroître l'attraction d'investissements directs étrangers et de poursuivre le développement de l'économie verte. Votre gouvernement agit pour donner une nouvelle impulsion à notre action dans la région indo-pacifique, région névralgique regorgeant d'occasions d'affaires pour le Québec. Les entreprises, institutions et artistes québécois pourront compter sur les équipes chevronnées des neuf représentations du Québec sur le territoire, mieux outillées que jamais pour les accompagner. Nos entreprises les plus créatives pourront ainsi augmenter leurs parts de marché sur ce territoire en pleine croissance. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante

Faits saillants :

Avec un PIB cumulé de près de 35 000 G$ US, l'Indo-Pacifique compte aujourd'hui pour 37,5 % de la richesse mondiale.

Ce vaste territoire est le premier marché de consommation de la planète, avec une classe moyenne de 2 milliards d'individus, un nombre qui devrait passer à 3,5 milliards d'ici 2030.

Les exportations du Québec étaient de 10,4 G$ en 2020, soit près de 12 % des exportations internationales du Québec.

L'Indo-Pacifique compte 2,5 millions de francophones et plus de 1,7 million d'apprenants de la langue française.

