Univar Solutions et Italmatch Chemicals s'associent pour fournir des antitartes/dispersants écologiques DEQUEST® PB aux fabricants à la recherche de solutions de nettoyage durables et biodégradables





Compte tenu du besoin croissant de solutions de rechange naturelles et durables pour la gestion et le nettoyage de l'eau, Univar Solutions renforce continuellement son portefeuille de produits spécialisés pour répondre aux besoins des clients qui accordent de la valeur au rendement et à la conscience environnementale

DOWNERS GROVE, Illinois, 26 avril 2024 /CNW/ - Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou « l'entreprise »), un important fournisseur mondial de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, et Italmatch USA Corp., des fournisseurs de solutions avancées de gestion de l'eau utilisant la chimie durable, ont annoncé aujourd'hui un accord de distribution unique visant à élargir leur partenariat aux États-Unis et au Canada dans les marchés des ingrédients de nettoyage pour les secteurs résidentiel, industriel et institutionnel. L'ajout de la gamme de produits Dequest® PB d'Italmatch au portefeuille d'ingrédients de nettoyage durables et naturels d'Univar Solutions en Amérique du Nord renforce la relation continue entre les deux entreprises.

« De concert avec Italmatch, nous reconnaissons la demande mondiale croissante de solutions d'eau sécuritaires, efficaces et respectueuses de l'environnement qui peuvent aider les fabricants à maintenir un haut niveau de performance de nettoyage », a déclaré James Peterson, vice-président mondial de l'unité commerciale CARE pour Univar Solutions. « Nous sommes déterminés à favoriser l'innovation durable et ravis d'être le seul distributeur du marché de la technologie de carboxyméthylinulin (CMI) de Dequest PB d'Italmatch pour les applications naturelles de nettoyage pour les secteurs résidentiel, industriel et institutionnel en Amérique du Nord. Le CMI est un antitartre durable, et son ajout à notre portefeuille est cohérent avec notre objectif d'offrir à nos clients des options d'ingrédients naturels et durables pour répondre aux demandes des consommateurs écoresponsables d'aujourd'hui. »

Univar Solutions est un fournisseur de confiance de solutions haute performance respectueuses de l'environnement telles que la technologie CMI pour la gestion de l'eau et le nettoyage. Le CMI est un biopolymère dérivé des racines des plantes de chicorée. Naturellement dérivé, ce dispersant biodégradable et inhibiteur de tartre est utilisé comme solution de rechange aux phosphonates. Les polymères biologiques Dequest PB ont été développés pour répondre aux besoins des industries impliquées dans la gestion de l'eau et de celles qui traitent des processus ou des applications où l'eau joue un rôle crucial, comme les secteurs résidentiel, industriel et institutionnel, les détergents et les nettoyants.

En collaboration avec des partenaires fournisseurs comme Italmatch, Univar Solutions donne vie à des ingrédients de nettoyage durables et naturels grâce à des concepts novateurs et à l'expertise technique de ses centres de solutions. Le centre de solutions phare d'Univar Solutions à Houston, au Texas, abrite un centre d'excellence mondial pour l'innovation dans les secteurs résidentiel, industriel et institutionnel, aidant les clients à développer des formulations de nettoyage hautement performantes et respectueuses de l'environnement. Grâce à une gamme impressionnante d'ingrédients durables et à un réseau mondial de centres de solutions, les clients peuvent personnaliser leur expérience et maximiser les solutions innovantes tout en répondant aux principales tendances des consommateurs.

« Nous sommes ravis de commencer à travailler avec Univar Solutions en tant qu'unique distributeur de produits Dequest PB sur le marché nord-américain », a déclaré Mark Eyers, vice-président de l'unité commerciale mondiale Solutions hydriques avancées pour Italmatch Chemicals. « L'ajout de nos produits basés sur la technologie CMI aux gammes de produits de nettoyage domestique, industriel et institutionnel d'Univar Solutions va considérablement accroître l'exposition de ces produits biosourcés sur le marché nord-américain des formulateurs de produits de nettoyage, les aidant ainsi à atteindre les objectifs de performance fixés pour le développement de leurs gammes de produits durables. »

Découvrez comment Univar Solutions ouvre la voie à nos engagements mondiaux visant à favoriser un avenir durable en matière de distribution et d'innovation de produits pour le nettoyage dans les secteurs résidentiel, industriel et institutionnel .

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez le site www.univarsolutions.com .

À propos d'Italmatch Chemicals

Fondée en 1998, Italmatch Chemicals est un groupe chimique international qui se spécialise dans les additifs et les solutions pour le traitement de l'eau et les lubrifiants, le pétrole et le gaz et les produits ignifuges pour les plastiques, en mettant particulièrement l'accent sur les solutions durables et circulaires. Le groupe exploite aujourd'hui 19 usines de production en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, avec des filiales au Brésil, en Belgique, en Pologne, à Singapour et au Japon. Il emploie plus de 1 200 personnes et affiche un chiffre d'affaires d'environ 850 millions d'euros. Pour en savoir plus, visitez www.italmatch.com

Énoncés et renseignements prospectifs

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de l'entreprise. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

26 avril 2024 à 06:47

