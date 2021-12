Laissez l'esprit des Fêtes vous envahir grâce à Cineplex - ou comment trouver un havre de paix au milieu de la frénésie des Fêtes!





Recevez une pochette-cadeau des Fêtes comprenant un billet d'entrée et un maïs éclaté gratuits lorsque vous achetez des cartes-cadeaux Cineplex

Offres des Fêtes pour les invités Cineplex, dont une offre 2 pour 1



TORONTO, le 3 déc. 2021 /CNW/ - (TSX : CGX) - Cineplex, entreprise de premier plan dans le domaine du divertissement et des médias, invite les Canadiens de tout le pays à redécouvrir la joie de la saison des Fêtes en se réunissant avec leurs familles et leurs amis. Soyez certain de faire plaisir cette année : offrez une carte-cadeau Cineplex! Un cadeau qui fera le bonheur de toutes les personnes de votre liste, même les plus exigeantes.

«?Nous aimons tous passer du temps avec nos proches durant la saison des Fêtes, mais nous aimons aussi échapper à la frénésie qu'elle engendre. Et, c'est exactement ce que les cartes-cadeaux Cineplex permettent de faire! De plus, cette saison, elles sont accompagnées d'une pochette-cadeau des Fêtes permettant de se faire plaisir tout en faisant plaisir?», explique Sara Moore, vice-présidente principale du marketing de Cineplex. «?Et comme les Fêtes sont une saison où l'on donne et où l'on reçoit, les employés Cineplex sont heureux de participer une fois de plus à la collecte de fonds pour Banques alimentaires Canada pour laquelle Cineplex s'engage à verser un don équivalent à chaque don effectué par un employé?».

La pochette-cadeau des Fêtes Cineplex est le cadeau parfait pour tous ceux qui aiment le cinéma. Les invités reçoivent une pochette-cadeau des Fêtes avec tout achat de 40 $ ou plus de cartes-cadeaux effectué avant le 2 janvier 2022. Cette pochette-cadeau comprend, entre autres, un billet d'entrée et un maïs éclaté gratuits.





est le cadeau parfait pour tous ceux qui aiment le cinéma. Les invités reçoivent une pochette-cadeau des Fêtes avec tout achat de 40 $ ou plus de cartes-cadeaux effectué avant le 2 janvier 2022. Cette pochette-cadeau comprend, entre autres, un billet d'entrée et un maïs éclaté gratuits. Les invités Cineplex se sentiront particulièrement choyés cette saison des Fêtes : du 1 er au 5 décembre, ils pourront profiter de l'offre spéciale 2 pour 1 qui leur permet de recevoir un billet d'entrée gratuit qu'ils peuvent offrir à un proche pour la même représentation lorsqu'ils achètent un billet d'entrée pour eux-mêmes. C'est le cadeau idéal pour tous ceux qui veulent passer du temps avec leurs proches tout en se déconnectant du monde pendant quelques heures et en s'immergeant dans un film en grignotant, bien sûr, le délicieux maïs éclaté que l'on ne trouve qu'au cinéma.





au 5 décembre, ils pourront profiter de l'offre spéciale qui leur permet de recevoir un billet d'entrée gratuit qu'ils peuvent offrir à un proche pour la même représentation lorsqu'ils achètent un billet d'entrée pour eux-mêmes. C'est le cadeau idéal pour tous ceux qui veulent passer du temps avec leurs proches tout en se déconnectant du monde pendant quelques heures et en s'immergeant dans un film en grignotant, bien sûr, le délicieux maïs éclaté que l'on ne trouve qu'au cinéma. Du 4 au 22 décembre, les invités peuvent profiter de la magie du cinéma avec une programmation des Fêtes exceptionnelle dans nos cinémas : Christmas with André , Le sapin a des boules , La Flûte enchantée (Metropolitan Opera), La vie est belle (75 e anniversaire), et plus encore. Pour une liste complète, visitez Cineplex.com/Evenements.





exceptionnelle dans nos cinémas : , , (Metropolitan Opera), (75 anniversaire), et plus encore. Pour une liste complète, visitez Cineplex.com/Evenements. Sélectionnée spécialement pour la saison des Fêtes, notre Collection des Fêtes de la Boutique Cineplex , qui sera disponible dès le 3 décembre, présente six listes festives de films qui plairont à tous : Classiques des Fêtes, Liste des sages, Liste des vilains, Nouveautés à rabais, Parfaits pour les bas de Noël, et Films qui redonnent à la communauté pour lesquels Cineplex versera 1 $ à Banques alimentaires Canada pour chaque achat/location effectué à partir de cette collection.





, qui sera disponible dès le 3 décembre, présente six listes festives de films qui plairont à tous : Classiques des Fêtes, Liste des sages, Liste des vilains, Nouveautés à rabais, Parfaits pour les bas de Noël, et Films qui redonnent à la communauté pour lesquels Cineplex versera 1 $ à Banques alimentaires pour chaque achat/location effectué à partir de cette collection. Les invités peuvent se réunir avec leurs proches dans l'un de nos treize emplacements de divertissement The Rec Room et Playdium du Canada pour s'amuser et se régaler de bons petits plats et de délicieuses boissons tout en passant ensemble des moments inoubliables. Du 17 décembre au 9 janvier, ils pourront obtenir un crédit de 10 $ pour les jeux avec tout achat de bracelet de jeu d'une valeur de 30 $ ou plus, et, s'ils sont membres du programme CinéClub, ils ont droit à un rabais de 20 % sur les jeux en plus d'offres exclusives au cinéma et dans la boutique Cineplex.





et du pour s'amuser et se régaler de bons petits plats et de délicieuses boissons tout en passant ensemble des moments inoubliables. Du 17 décembre au 9 janvier, ils pourront obtenir un crédit de 10 $ pour les jeux avec tout achat de bracelet de jeu d'une valeur de 30 $ ou plus, et, s'ils sont membres du programme CinéClub, ils ont droit à un rabais de 20 % sur les jeux en plus d'offres exclusives au cinéma et dans la boutique Cineplex. Les invités peuvent s'offrir un cadeau à long terme en devenant membre du programme CinéClub. Cet abonnement mensuel à 9,99 $ proposé à tous les amateurs de cinéma est une expérience à la fois abordable et passionnante qui propose des avantages tant dans nos cinémas que dans nos destinations de restauration et de divertissement. Il donne lieu à un billet d'entrée par mois utilisable à tout moment et ne comprenant pas de date d'expiration, la possibilité d'acheter d'autres billets d'entrée à prix membre CinéClub pour un proche, des rabais au comptoir alimentaire, et plus encore.

Avec l'ensemble des cinémas et des destinations de restauration et de divertissement de son circuit ouverts dans tout le pays, Cineplex peut retourner à ce qu'elle fait de mieux : divertir les Canadiens et leur offrir l'évasion dont ils ont besoin, en toute sécurité. Pour plus d'informations sur nos offres festives de la saison des Fêtes, visitez Cineplex.com/espritdesfetes.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room («?Délices et divertissement?»). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10?000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

SOURCE Cineplex Entertainment Limited Partnership

Communiqué envoyé le 3 décembre 2021 à 10:00 et diffusé par :