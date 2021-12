T&T Supermarchés ouvrira son tout premier magasin au Québec





En prévision de l'ouverture du magasin, l'entreprise commence à recruter du

personnel et des fournisseurs à Montréal

MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, T&T Supermarchés a annoncé son intention d'étendre ses activités au Québec, avec l'ouverture d'un nouveau magasin à Montréal. Bien que l'emplacement exact n'ait pas encore été déterminé, l'entreprise entame des démarches en matière de recrutement et de sollicitation auprès des fournisseurs locaux.

« Après avoir reçu de nombreuses demandes au fil des ans de la part de passionnés de T&T qui vivent à Montréal, j'ai le plaisir d'annoncer que nous arrivons enfin. », a déclaré Tina Lee, chef de la direction, T&T Supermarchés. « Notre objectif est de toujours être à l'avant-garde de l'innovation en matière de produits alimentaires et de mets asiatiques, et je suis très heureuse de présenter notre offre à Montréal, une ville dont la culture gastronomique est si riche et vibrante. »

T&T Supermarchés est la plus importante chaîne de supermarchés asiatiques au pays, avec 29 magasins situés en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Les magasins T&T offrent aux clients une vaste sélection de produits asiatiques, y compris une grande variété de fruits et légumes, de viandes, de produits de la mer, de produits d'épicerie, de pains frais cuits quotidiennement et de mets prêts à manger.

L'entreprise finalise la sélection de son site, sur l'île de Montréal, et compte ouvrir son magasin au cours des 12 à 24 prochains mois. Étant donné qu'il s'agit du premier magasin de T&T au Québec, l'entreprise entame ses démarches visant à recruter des employés, dont des responsables de département, des responsables adjoints et des superviseurs, qui vivent à Montréal. La formation pourra avoir lieu dans n'importe quel magasin T&T, le magasin le plus près de Montréal étant celui d'Ottawa.

Pour l'ouverture du magasin, l'entreprise embauchera plus de 300 personnes pour se joindre à l'équipe de T&T.

Les candidats intéressés peuvent postuler par :

Courriel : Recruitment_esc@tntsupermarket.com

Téléphone : 1-844-773-2723

Les fournisseurs locaux intéressés peuvent se présenter en envoyant un courriel à :

ercustomerservice@tntsupermarket.com

À propos de T&T Supermarchés:

T&T Supermarchés est la plus importante chaîne de supermarchés asiatiques au pays, exploitant des magasins en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. T&T Supermarchés a été fondée à Vancouver en 1993 et est maintenant dirigée par Tina Lee, successeure de deuxième génération et chef de la direction. Le siège social de T&T Supermarchés se trouve à Richmond, en Colombie-Britannique, et ses bureaux sont situés à Toronto, en Ontario.

