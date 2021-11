D'éminents philosophes contemporains se réunissent pour la première fois en Arabie saoudite à l'occasion de la Conférence sur la philosophie de Riyad





Des institutions philosophiques et des universités internationales de renom participeront au premier événement de ce type dans le Royaume.

Plus de 50 penseurs philosophiques contemporains de premier plan, originaires de plus de 15 pays, participeront à un dialogue interculturel afin d'explorer la philosophie à travers un large éventail de sujets sous le thème de « l'imprévisibilité ».

La conférence de trois jours comprendra des ateliers, des sessions plénières interactives, un café philosophique, des installations hi-tech innovantes explorant la philosophie, un village de lecture et une zone pour les enfants.

RIYAD, Arabie saoudite, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- D'éminents penseurs philosophiques contemporains se réuniront à Riyad pour une conférence consacrée à la philosophie unique en son genre à la Bibliothèque nationale du roi Fahad. Cet événement de trois jours, qui se déroulera du 8 au 10 décembre, réunira pour la première fois en Arabie saoudite des institutions et des penseurs internationaux et régionaux de renom, qui discuteront des débats philosophiques contemporains les plus urgents sur le thème : l'imprévisibilité.

Le ministère de la Culture et sa Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction organisent la conférence afin de faire du Royaume un centre de dialogue philosophique dans la région, en encourageant l'avancement de la recherche scientifique et académique autour de la philosophie, ainsi que l'intérêt pour la philosophie et sa pertinence dans toutes nos vies.

À l'annonce de la conférence, Mohamed Hassan Alwan, directeur général de la Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction, a déclaré : « Notre mission est de promouvoir la philosophie à travers un large éventail de penseurs et d'apporter des débats philosophiques critiques en Arabie saoudite pour la première fois, en favorisant les dialogues interculturels et interdisciplinaires. Nous voulons également présenter la philosophie à des membres du public qui n'y ont peut-être jamais été exposés auparavant et promouvoir la pensée philosophique, ses méthodes et ses outils, ainsi que la manière dont elle peut être utilisée pour renforcer l'autonomie des jeunes. »

Le programme de la conférence de Riyad sur la philosophie couvrira un large éventail de sessions plénières et d'ateliers interactifs, abordant des questions contemporaines qui mettent en évidence la manière dont la philosophie peut nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les sessions porteront sur La condition humaine : Rencontres imprévisibles, et plusieurs discussions seront axées sur l'impact de la COVID-19, notamment Au-delà de la pandémie mondiale : Répondre de manière éthique au sans précédent.

D'éminents penseurs philosophiques issus d'universités du monde entier y participeront, notamment de l'université de Pretoria, l'université de Harvard, l'université de Turin, la SOAS, l'université du Caire, l'université du Roi-Saoud, et bien d'autres encore.

La Conférence de Riyad sur la philosophie accueillera plus de 1 500 invités par jour, qu'il s'agisse d'universitaires, d'étudiants, de responsables culturels ou d'éditeurs. Outre les sessions plénières, l'événement comprendra également des stands d'exposants accueillis par des partenaires locaux et internationaux, ainsi qu'un certain nombre d'activités expérientielles, notamment un village de lecture et une zone pour enfants, conçus pour inculquer la valeur de la pensée philosophique à la prochaine génération.

L'événement sera ouvert au public et présentera une variété de conférences accessibles explorant des sujets pertinents qui démontreront l'importance de la philosophie dans le monde d'aujourd'hui et sa capacité à aider à répondre aux questions contemporaines clés auxquelles l'humanité est confrontée.

La Conférence de Riyad sur la philosophie, qui fait partie de la centaine d'événements culturels organisés cet hiver en Arabie saoudite, s'inscrit dans le cadre de la transformation culturelle rapide du pays, qui encourage la créativité et soutient la croissance d'industries créatives dynamiques.

À propos de la Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction :

Fondée en 2020, la Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction dirige le développement du secteur dans le Royaume.

La Commission vise à enrichir le contenu littéraire du Royaume et à développer son écosystème littéraire pour le rendre plus compétitif et durable. Elle s'emploie également à utiliser des technologies innovantes pour transformer numériquement le secteur et forger des partenariats avec les secteurs public, privé et à but non lucratif, tant au niveau local qu'international.

Retrouvez la Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction sur les réseaux sociaux : Twitter : @MOCLiterature (arabe) | Instagram : @literature_moc (arabe) | site web : https://lpt.moc.gov.sa/ar

À propos du ministère de la Culture d'Arabie saoudite :

Le ministère de la Culture est à la tête d'une transformation culturelle visant à développer un écosystème riche qui nourrit la créativité, libère le potentiel économique du secteur et donne naissance à de nouvelles formes d'expression inspirantes.

Dans le cadre de ces efforts, le ministère de la Culture cherche à renforcer la présence du patrimoine et de la culture saoudienne lors d'événements organisés dans tout le Royaume, afin de permettre aux participants de s'engager dans l'histoire riche et diverse du Royaume et de préserver le patrimoine saoudien pour les générations à venir.

Retrouvez le ministère de la Culture sur les réseaux sociaux : Twitter @MOCSaudi (arabe) ; @MOCSaudi_En (anglais) | Instagram @mocsaudi

