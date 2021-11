TMD Security lance la prochaine génération de solutions de verrouillage sans clé pour les coffres-forts, boîtiers supérieurs et portes d'accès des DAB





TMD Security, le leader mondial de la gestion de l'accès haute sécurité aux DAB (distributeur automatiques de billets) et aux succursales, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses solutions de verrouillage intelligent pour tous les types de points d'accès.

Les solutions de verrouillage sans clé TMD pour DAB et portes d'accès sont intégrées au système High Security Access Management de TMD qui gère de manière centralisée tous les utilisateurs et emplacements en un seul processus et avec une piste d'audit en temps réel. L'accès des ingénieurs de maintenance, du personnel des succursales et des équipes de transport de fonds est programmé et préapprouvé. Au moment de l'accès, les données d'identification de l'utilisateur et de la serrure sont instantanément vérifiées et, si elles sont correctes, un code temporaire crypté est envoyé directement à la serrure via l'application mobile.

L'ATM safe lock de TMD est unique car la sécurité et les informations se trouvent à l'intérieur du contrôleur de serrure, lui-même situé à l'intérieur du coffre-fort, derrière la porte. Le code temporaire crypté est envoyé directement au contrôleur de serrure via l'application mobile. Dès lors, un clavier est inutile et le contrôleur de serrure devient la serrure«invisible» du coffre-fort ou de la porte d'accès. Le cas échéant, un clavier TMD convivial est disponible en tant que module séparé.

Le Pop-Up Lock de TMD est conçu pour les espaces très réduits, comme le dessus du boîtier supérieur ou de la structure du DAB. La serrure est plate de l'extérieur et sans clavier puisque le code temporaire est envoyé via l'application mobile directement au contrôleur de serrure situé à l'intérieur du boîtier supérieur.

L'Intrusion Defence Kit de TMD protège contre les attaques physiques et déclenche une alerte si les capteurs détectent des outils thermiques ou de forage, une tentative de forcer l'ouverture du boîtier supérieur ou du coffre-fort, ou si le DAB est retiré de son emplacement.

L'Alarm Switch de TMD intègre la désactivation et l'activation des systèmes d'alarme existants via Access Management et comporte une piste d'audit en temps réel.

«Nos solutions innovantes de gestion des opérations réduisent considérablement les charges d'exploitation, a déclaré Cees Heuker de Hoek, PDG et fondateur de TMD Security. TMD bénéficie d'une position exceptionnelle grâce à sa division interne de R&D en matériel et en logiciels qui conçoit des solutions pour tout DAB, terminal libre-service, guichet ou porte d'accès.»

TMD Security lancera ses nouvelles solutions dans le cadre de la conférence RBR BankSec 21 à Londres.

Profil de la société

Fondée en 2004, TMD Security est le leader mondial des solutions de gestion des accès haute sécurité et de la sécurité des DAB.

www.tmdsecurity.com

accessmanagement@tmdsecurity.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 01:05 et diffusé par :