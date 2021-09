Invitation média - Le diagnostic du cancer du sein, un processus long et complexe





Le Québec, au bas du palmarès canadien

MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ), en compagnie du ministre de la santé et des services sociaux, Christian Dubé, invite les médias à sa conférence de presse présentant un nouveau projet visant à contribuer à la réduction des délais de diagnostic du cancer du sein et à soutenir les personnes touchées pendant la période pré-diagnostic.

LA PROBLÉMATIQUE DU DIAGNOSTIC DU CANCER DU SEIN

Au Québec, une femme qui soupçonne qu'elle a un cancer du sein, ou qui a eu examen ou une imagerie anormale, peut attendre jusqu'à 17 semaines pour avoir un diagnostic. Cette attente représente le processus pré-diagnostic, qui implique plusieurs examens et analyses avant l'émission d'un diagnostic définitif. Le Québec se situe au 10e rang sur la liste des provinces canadiennes en termes du temps d'attente pour un diagnostic définitif de cancer du sein, 9 semaines de plus qu'en Alberta. Un diagnostic de cancer du sein posé rapidement augmente les chances de survie ; pour un cancer du sein traité à un stade précoce, la survie à 5 ans est de 99 %.

C'est donc à l'occasion du lancement du mois de sensibilisation au cancer du sein, le vendredi 1er octobre 2021 à 8 h 30, que les représentants des médias sont cordialement invités à assister à cette importante conférence de presse à la Maison du développement durable à Montréal. Les médias seront admis dans la salle dès 8 h 15.

Quoi LANCEMENT DU PROJET DIAGNOSTIC VISANT À SOUTENIR LES

PERSONNES TOUCHÉES ET À RÉDUIRE LE DÉLAI DE DIAGNOSTIC

DU CANCER DU SEIN Quand Vendredi 1er octobre 2021, à 8 h 30 Qui Mme Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la

FCSQ

M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du

Québec

Mme Catherine Wilhelmy, patiente partenaire Où Maison du développement durable

Salle Sainte-Catherine (2e étage)

50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, Qc, H2X 3V4

À PROPOS DE LA FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC

La Fondation cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique qui s'assure que les retombées de ses investissements en recherche dans la lutte au cancer du sein sont investies ici, au Québec. Depuis plus de 26 ans, elle a ainsi récolté plus de 56,7 millions $ qui ont été distribués chez nous au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches. Par l'entremise de la recherche et l'innovation, du soutien, et de la sensibilisation, elle place au coeur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches. Chercheurs, bénévoles, employés, donateurs et familles, tous liés par le même espoir : un avenir où l'on ne meurt plus du cancer du sein.

