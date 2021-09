La 4e édition du programme annuel Community Hero de l'Allée des célébrités canadiennes est ouverte aux candidatures





TORONTO, le 27 sept. 2021 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes invite tous les Canadiens à proposer la candidature d'une jeune personne méritante pour le Programme Community Hero 2021, présenté par Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) et la Banque Scotia. Ce programme, qui en est à sa quatrième édition, récompense un Canadien de moins de 30 ans qui a une influence positive sur la vie des autres et qui a un impact profond dans sa communauté et au-delà. Le gagnant du grand prix recevra un don de 10 000 $ à l'organisme de bienfaisance ou à la cause de son choix, une page de profil dédiée sur CommunityHero.ca et une occasion de mentorat inestimable avec un autre héros canadien qui sera annoncé. Les soumissions sont acceptées d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 29 octobre à 22 h (HAE).

" Depuis le lancement du programme Community Hero, nous avons vu des Canadiens extraordinaires être mis en candidature par leurs pairs ", a déclaré Jeffrey Latimer, PDG de l'Allée des célébrités canadiennes. "Grâce au soutien généreux et aux conseils de nos partenaires MLSE et Scotiabank, l'Allée des célébrités canadiennes est fier d'offrir une plateforme à ces jeunes Canadiens passionnés pour qu'ils puissent partager leurs histoires et faire une différence significative."

En 2020, l'Allée des célébrités canadiennes a décerné le grand prix du héros communautaire à Aditi Sivakumar, 25 ans, originaire d'Ottawa. Aditi est une étudiante en médecine, une philanthrope et une défenseuse des droits des femmes. Après avoir été témoin des effets dévastateurs de la violence sexiste, elle s'est donné pour mission de fournir des informations éducatives et de l'aide aux femmes et aux filles confrontées à la violence au Canada et ailleurs, par le biais de la plateforme My Empowerment.

"J'ai eu le plaisir de travailler avec Aditi dans le cadre du programme Community Hero. C'est une jeune femme remarquable qui se consacre de manière désintéressée à aider les autres", a déclaré Silken Laumann, olympienne et intronisée sur l'Allée des célébrités canadiennes. "C'est une génération très influente qui a pour mission de changer le monde pour le mieux."

"Être nommée lauréate du programme Community Hero de l'Allée des célébrités canadiennes 2020 a été une expérience phénoménale qui m'a permis de faire connaître mon travail de défense des droits à l'échelle nationale", a déclaré Aditi Sivakumar. "Je suis reconnaissante des opportunités présentées par le programme et j'encourage tous les Canadiens à envisager de proposer la candidature d'un jeune faiseur de changement. Ensemble, nous pouvons faire la différence."

Pour le communiqué complet, y compris les détails sur les prix, visitez communityhero.ca.

